Gigabyte Smart6; 6 farklı özellik ile etkin sistem kontrolü

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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden Gigabyte, ilk defa Computex 2009 fuarında tanıttığı Smart6 isimli yeni yazılım paketinin P55 yonga setli yeni nesil tüm anakartlarıyla ücretsiz olarak vermeye hazırlanıyor. Farklı ihtiyaç ve beklentiler için 6 özelliği bir araya getiren Smart6 yazılım paketini profesyonel kullanıcılardan bilgisayar ile yeni tanışanlara, hatta ebeveynlere kadar geniş bir çerçevede kullanılması bekleniyor. Gigabyte'ın Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisi ile birlikte yeni nesil anakartlardaki en önemli yeniliklerinden birisi Smart6 yazılımını mercek altına alıyoruz.

Gigabyte 6 farklı uygulamadan oluşan Smart6 yazılım paketini, "bilgisayarı yönetmenin kolay yolu" olarak tanımlıyor. 6 farklı özellikle tek bir ara birim üzerinden kullanıcıların sistem performansını arttırabilmesine, açılış süresini kısaltabilmesine, güvenlik platformunu kontrol edebilmesine, sistem ayarlarının geri alınabilmesine üstelik tüm görevlerin sadece birkaç fare hareketi ile yapılabilmesine olanak tanıdığı belirtilen Smart6 yazılımı ile Gigabyte, günlük kullanımda kullanıcılara zaman kazandırmayı ve PC üzerinde tam hakimiyet kurmalarına olanak tanımayı hedeflediğini belirtiyor.

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Smart6 yazılım paketinin öne çıkan en önemli özelliklerinden birisi Smart QuickBoot. Performansa yönelik geliştirmeler içeren bu özellik ile kullanıcılar sistem açılış süresini kısaltabiliyorlar. BIOS Quickboost ve OS (İşletim Sistemi) QuickBoot olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olan Smart QuickBoot teknolojisi ile hem POST süresinin (açılıştaki siyah ekran süreci) kısaltılabileceği hem de işletim sisteminde Uyku ve Askıya al seçeneklerini aynı anda çalıştırarak, sistem kapatıldığında dahi askıya al modu devreye girerek bir sonraki açılışta kalınan yerden devam edilebiliyor.

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Smart6 uygulama paketinin son kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılması beklenen bir diğer önemli özelliği ise Smart QuickBoost. Kullanıcılar basit bir uygulama ara birimi üzerinden ön-tanımlı olarak gelen üç farklı hız aşırtma yani overclock seçeneği sadece tek bir fare tıklaması ile aktif edebilecekler. Faster, Turbo ve Twin Turbo olarak isimlendirilen ön tanımlı hız aşırtma ayarlarında FSB hızı otomatik olarak arttırılarak, herhangi bir efor sarfetmeksizin işlemci saat hızının yükseltilmesi ve daha yüksek performans elde edilebilmesine olanak tanınıyor.

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Smart6 yazılım paketi kapsamında performans arttırıcı uygulama ile birlikte bazı güvenlik çözümleri de sunuluyor. Smart Recorder adı verilen araç ile kalabalık ortamlarda ve ofis kullanımlarında veri takibi sağlanabiliyor. On/off Recorder ve File Monitor olmak üzere iki farklı özelliği bulunan Smart Recorder'da yönetici durumunda ki kullanıcılar PC'yi kimin açıp ya da kapadığını veya ne zaman ve hangi klasörleerin sabit diskten harici bir depolama sürücüsüne (USB veya eSATA) kopyalandığını gösterebiliyor ki bu özellikle ofisler için bu özelliğin büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor.

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Yeni yazılım paketinin özellikle ebeveynler tarafından kullanılması beklenen bir diğer özelliği ise TimeLock adını taşıyor. Aileler TimeLock özelliği ile çocuklarının PC başında geçirdiği veya geçireceği süreyi belirleyebiliyor. İki farklı kullanım olanağına sahip olan TimeLock özelliği ile aileler çocuklarının PC başında kalacağı süreyi belirleyebildikleri gibi, yine aileler tarafından belirlenen saat dilimler arasında PC otomatik olarak kapanabiliyor. Tüm TimeLock bilgileri Dual BIOS'ta tutarak sabit disk değişiminde veya yeniden işletim sistemi kurulumunda dahi sistem aynı ayarlarla çalışmaya devam ediyor.

Smart6 ile birlikte gelen bir diğer uygulama ise sistem kurtarma için geliştirilen Smart Recovery. Windows'taki sistem kurtarma uygulamasından daha gelişmiş bir çözüm olduğu belirtilen, Smart Recovery ile kullanıcılar sistem ile ilgili herhangi bir sorun yaşadığında gün, hafta veya ay bazında geri dönüş yapılarak sağlıklı çalışma ortamı elde edilebiliyor. Sistem sabit diskinin adeta röntgenini çeken Smart Recovery, eklenen silinen ve üzerinde değişiklik yapılan uygulaması da kayıt altına alarak ihtiyaç duyulduğunda yapılacak geniş kapsalımlı bir geri dönüş için gerekli alt yapıyı sunabiliyor.

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Gigabyte'ın Smart6 yazılımı ile sunduğu bir diğer uygulama ise Smart DualBIOS. Anakartlarında uzunca bir süredir çift BIOS özelliğine yer veren firma, Smart Dual BIOS ile bu teknolojiyi daha kullanılabilir kılmayı hedefliyor. Yeni yazılım ile şifre ve tarih hatırlatıcısı olmak üzere iki farklı kullanım modu değerlendirilebiliyor. Kullanıcılar 12 farklı şifre (Live Messenger, Gmail veya online bankacılık gibi...) veya 12 önemli tarihi (Doğum günü, evlilik yıl dönümü vb...) Dual BIOS üzerine kaydederek sistem çökmesi veya sabit disk değişiminde dahi bu bilgiler korunabiliyor.