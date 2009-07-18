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Gigabyte UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,5b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini satışa sundu
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Ultra Durable teknolojili anakartlarının elde ettiği başarıdan sonra benzer bir girişimi ekran kartları için de gündemine alan ve bir süre önce UDV (Ultra Durable VGA) serisi ekran kartlarını hazırlamaya başlayan Gigabyte, Nvidia'nın rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeliyle eş zamanlı olarak duyurduğu GeForce GTX 275 modelinin de UDV versiyonunu duyurmuştu. Firmanın yüksek kaliteli komponent ve özel tasarım baskılı devre kullanarak hazırladığı GeForce GTX 275 UDV modeli, raflardaki yerini almaya başladı.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan çift slot tasarıma sahip yeni model, 240x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 633MHz'de çalışan yeni modelin paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 destekli olan ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sunan kart, SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Yukarı da da belirttiğimiz gibi Ultra Durable VGA serisi altında hazırlanan yeni model, komponentlerin daha serin çalışmasını paralelinde kartın daha uzun ömürlü olmasını sağladığı belirtilen Bakır katman oranı arttırılmış özel tasarım Baskılı devre kullanıyor. Ayrıca yine UDV yaklaşımı kapsamında yüksek kaliteli bellek modüllerinin, Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörlerin, boğucu bobinlerin ve ısı direnci düşük RDS (on) MOSFET'lerin kullanıldığı kartın %10-%30 arası daha iyi hız aşırtma başarımı sunabileceği belirtiliyor.

Gigabyte'un Ultra Durable VGA teknolojisiyle donattığı GeForce GTX 275 modeli Avrupa piyasalarında 185 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

Gigabyte UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini satışa sundu
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Gigabyte UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini satışa sundu
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Kart üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri bulunuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Giga pahalı yapar ve MSI daha önceden yapmamış mıydı bunu ???
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Mars Portakalı 10 yıl
kanka benim size puanım 9 (Y)
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reys 10 yıl
Çok güzel.Gigabyte dendimi duracaksın
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CoreXXX 10 yıl
tamam kalitesi güzel ama neden ultra durableye fazladan para verelimki zaten kimse 1 seneden fazla aynı ekran kartını kullanmıyor, 2 sene içindede kartlar çok eski teknoloji kalıyor, o yüzden fazla para vermenin bi anlamı yok yakın zamanda çöpe gidecek bi karta, bu benim fikrim alıcısıda çıkar zaten alanada hayırlı olsun demek lazım
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Alper# 10 yıl

Orjinalden alıntı: CoreXXX

tamam kalitesi güzel ama neden ultra durableye fazladan para verelimki zaten kimse 1 seneden fazla aynı ekran kartını kullanmıyor, 2 sene içindede kartlar çok eski teknoloji kalıyor, o yüzden fazla para vermenin bi anlamı yok yakın zamanda çöpe gidecek bi karta, bu benim fikrim alıcısıda çıkar zaten alanada hayırlı olsun demek lazım

Bence tam tersi bu kartı alırsın sonra yeni bir kart alınca bu kartı rahatlıkla satabilirsin çünkü alıcılar kalitesinde dolayı alır şahsen
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RevidaL 10 yıl
Güzel olmuş
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ay61n 10 yıl
gigabyte iyidir yaw bugune kadar hic kullanmadim ama kime aldiysak memnun kaldi asustan nefret eder oldum yazilimlari cok kotu ozellikle gamerosd yukleyince performans yariya iniyo optik suruculeride 2-3 ayda bir hic kullanmadan garantiden degisime gidiyo nedense cd okumama ve yazmama hastaligi basliyo.
kart ozelliklerine gore cok iyi bence sinirlari zorlanabilir.
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eneshatipoglu 10 yıl
kart newegg de 205 dolar dan satılıyor.tr de tas catlasa 270 cıvarları olur ortalama.gıgabyte ole kalıtelı bı markakı zotac her tulu modelınden daha fazla oc oluyor.arkadaslar bıde ben dx11 ı beklemıcem beklersem eger bırıktıdıgım parayı harcarım gtx 295 almayı ıstıyorum ama kararsızım suankı pıyasadakı gıgabyte ın gtx 295 nımı alsam yoksa yenı cıkan tek pcb gtx 295 lerdenmı bı fıkır verırsenız cok memnun olurum
saygılar :)
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Master_Evil 10 yıl
kart gerçekten çok güzel gigabyte kalitesi tartışılmaz ama fiyatı standart bir gtx275 ile çok oynayacaktır tr'de ve bana kalırsa o fiyat farkına değmez zaten 2-3 yılda ekran kartı değiştriyoruz varsın 7 yıl ömürü de olmasın
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Cool Boy 10 yıl
Avrupa fiyatı da oldukça iyi.
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Tolgá 10 yıl
gigabyte a helal olsun her ürünlerinde kalite kokuyor.yaptıkları işin hakkını veriyorlar.
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bestercan 10 yıl
Türkiye fiyatı mutlaka yüksek olacaktır.
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kaansen32 10 yıl
bende gigabyte hayranıyım ama neden asus kadar kolay kullanım değiller bunu anlamadım
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Fettah34 10 yıl
10 numara olmuş...
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K.Kahriman 10 yıl
şu gigabyte kartlara hastayım . adamlar herşeyin kalitelisini koyuyor.
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