Gigabyte UDV teknolojili GeForce GTX 275 modelini satışa sundu

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Ultra Durable teknolojili anakartlarının elde ettiği başarıdan sonra benzer bir girişimi ekran kartları için de gündemine alan ve bir süre önce UDV (Ultra Durable VGA) serisi ekran kartlarını hazırlamaya başlayan Gigabyte, Nvidia'nın rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeliyle eş zamanlı olarak duyurduğu GeForce GTX 275 modelinin de UDV versiyonunu duyurmuştu. Firmanın yüksek kaliteli komponent ve özel tasarım baskılı devre kullanarak hazırladığı GeForce GTX 275 UDV modeli, raflardaki yerini almaya başladı.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan çift slot tasarıma sahip yeni model, 240x paralel işlem birimine, 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlemcisi 633MHz'de çalışan yeni modelin paralel işlem birimleri 1404MHz'de ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 destekli olan ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sunan kart, SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Yukarı da da belirttiğimiz gibi Ultra Durable VGA serisi altında hazırlanan yeni model, komponentlerin daha serin çalışmasını paralelinde kartın daha uzun ömürlü olmasını sağladığı belirtilen Bakır katman oranı arttırılmış özel tasarım Baskılı devre kullanıyor. Ayrıca yine UDV yaklaşımı kapsamında yüksek kaliteli bellek modüllerinin, Japon üretimi uzun ömürlü katı kapasitörlerin, boğucu bobinlerin ve ısı direnci düşük RDS (on) MOSFET'lerin kullanıldığı kartın %10-%30 arası daha iyi hız aşırtma başarımı sunabileceği belirtiliyor.

Gigabyte'un Ultra Durable VGA teknolojisiyle donattığı GeForce GTX 275 modeli Avrupa piyasalarında 185 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

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Kart üzerinde DVI, VGA ve HDMI konnektörleri bulunuyor.