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GIGABYTE X48-DQ6'nın teknik özellikleri ve detayları

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticileri ürünleri piyasaya sürmek üzereyken, kullanıcılar ise sonunda X38 çıktı çıkıyor diye düşünürken Intel cephesinde X48'e yönelik çalışmaların olduğuna yönelik haber ve bazı resmi bilgilerin ortaya çıkması, hem üretici hemde kullanıcı cephesinde planları allak bullak etmişti. Zira Intel'de daha önce görülmediği üzere firmanın sadece 2 ay ara ile 2 yeni yüksek performans odaklı yonga setini lanse edecek olması (yonga setlerinin maliyetleri de X38 için 50$, X48 içinse 70$'dır) anakart üreticilerini bir tecih yapmaya zorlamıştı. GIGABYTE, ASUS ve MSI gibi firmalar X38 yonga setli modellerini de hazırlarken Abit ve diğer bazı anakart üreticileri ise X48'e yoğunlaşacaklarını belirtmişlerdi. Ocak ayı içerisinde lanse edilecek olan X48 yonga seti muhtemelen Intel'in 1600MHz FSB'ye sahip olan Core 2 Extreme QX9700 serisi işlemciler ile birlikte duyurulacak. Zira X48 yonga setini X38'den ayıran en önemli fark olarak 1600MHz FSB'ye verilen doğal destek gösterilebilir. Merak edenler için X38 yonga setinin bu bu hızı overclock ile görebildiğini belirtelim. X48 yonga setini X38'den ayıran bir diğer fark ise bellek hızı desteğinde yatıyor. Özellikle DDR3 tarafında Intel'in XMP teknolojisini destekleyen bellekler ile 1900MHz'e kadar DDR3 bellek desteği verilebiliyor. Tabi haberlerimizi takip edenler X48 yonga seti ile Intel'in DDR3 desteğini yaygınlaştırmak istediğini fakat bellek cephesindefiyatların ve performans farkının istenilen noktaya gelmemesi ve anakart üreticilerinin DDR2 bellek desteğini de kullanmak istemesi sektör lideri Intel'e geri adım attırmıştı. Hız aşırtma meraklıları da göz önüne alınarak hazırlanan X48 yonga seti için Intel'e yakın kaynaklar yeni yonga setinin firmanın bugüne kadar hazırladığı en overclock dostu anakart olduğunu ifade ediyorlar. Yeni yonga setini kullanan anakartlar ile ilgili detaylar da netleşiyor. GIGABYTE'ın detaylarını dünyada ilk defa verdiğimiz X48-DQ6 ve X48T-DQ6 modellerinin de resmi bilgileri elimize ulaştı. Bu haberimizde firmanın DDR2 bellek desteğine sahip olan X48-DQ6 modelini yine firmanın resmi dökümanları eşliğinde yakından tanıyacağız.
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Mustafa* 11 yıl
şayet x38 lerin fiyatına eşdeğer bir fiyatı olursa bu kartlardan tercih edeceğim yoksa
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Raredamonaeon 11 yıl
Bu Gigabyte'a ayrı bir sempatim var valla

Kartları çok çekici geliyor adama. Ama fiyattan ötürü yanına pek yaklaşılmaz gibi geliyor. Yanılıyor da olabilirim ama Gigabyte'ın x38-DS5 anakartı daha mantıklı gibi geiyor bana.
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MrPerFormance 11 yıl
gigabyteyi çok seviyorum yaptığı kartlar güzel.Ama bakırı asus kadar iyi kullanamıyor
.bu kartın türkiye fiyatı 470-480 civarı olacaktır.birde anakart intel fakat rakibi olan amd nin teknelojisini kullanıyor
.hemde 16x16 da.bu da demek oluyorki intel bir nebze amd ye muhtaç.
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01Mrt 11 yıl
Neyse bunlar çıkarsa biraz X38ler fiyat olarak geriler belki...
Ama gerçekten 1600 FSB dışında kartın bir artısı yok...
X38-DQ6 tek geçilecek bir anakart bence...
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MALİ MÜŞAVİR 11 yıl
Bence gereksiz bir anakart olacak x48 ler fiyatı nedeniyle
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mahosa 11 yıl
HANİ X48 LERE SLİ DESTEĞİ FELAN MUHABBETİ DÖNÜYODU NERDE?
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falco911 11 yıl
doğal 1600 destekliyorsa overclock la nerelere gider bu kart ...
get ready for 30000+ 3dmark scores de diyebilirlerdi sanırım :)

ben p4 ümle mutluyum, x38 üzerihne p4 işlemci takabilecek kadar antikayım


sli desteği nerelerde bu x38 ve x48 lerde yaf, nvidia ne işler çeviriyor
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