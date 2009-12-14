Gigabyte'dan entegre grafik özellikli Intel işlemciler için yeni anakart: H55M-UD2H

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i3 ve Core i5 serisi işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya hazırlanan Intel, yeni nesil işlemcileriyle birlikte H55 çipsetini de lanse edecek. LGA1156 formunda olan ve P55 çipsetli anakartlarla kullanılabilen yeni işlemciler için Intel'in yeni yonga seti hazırlamasındaki en büyük etken olarak endüstride ilk defa işlemciye entegre grafikbirimine geçilmesi gösterilebilir. Zira işlemci üzerindeki entegre grafik biriminden faydalanabilmek için FDI adı verilen Esnek Görüntü Arabirimi'nin desteklenmesi gerekiyor ve bu destek sadece H serisi çipsetlerle sağlanıyor yani Clarkdale kod adlı yeni işlemciler, P55 çipsetli anakartlarda IGP'siz olarak çalışacak ve kullanıcılar harici bir ekran kartına ihtiyaç duyacak, H55 ve H serisi diğer yonga setlerinde ise kullanıcılar herhangi bir harici ekran kartına gereksinim kalmaksızın işlemci üzerindeki entegre grafik çözümüyle sistemlerini kullanabilecekler.

Yaklaşan işlemci lansmanı öncesinde anakart üreticilerinin H55 çipsetli yeni modelleri de gün ışığına çıkmaya başladı. Sektörün lider isimlerinden Gigabyte'ın H55 çipsetli GA-H55M-UD2H modeline ait ilk detaylar elimize ulaştı. LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor. Ultra Durable III Classic teknolojisi ile hazırlanan anakart Japonya üretimi uzun ömürlü katı kapasitörler, daha stabil ve daha uzun ömürlü kullanım için Bakır yoğunluğu arttırılmış özel baskılı devre tasarımı ile Dual BIOS teknolojisine sahip. ATi Crossfire X teknolojisini destekleyen ve üzerinde iki adet PCIe slotu bulunan H55M-UD2H'de tv ve ses kartı gibi diğer dahili bileşenler için iki adet PCI slotuna, beş adet SATA-II konnektörüne ve çok sayıda USB 2.0 portuna yer verildiğini görüyoruz.

32nm Intel işlemciler için Gigabyte tarafından pazara sunulacak ekonomik çözümlerden biri olması beklenen H55M-UD2H, Dinamik Enerji Tasarrufu 2 teknolojisini beraberinde getiriyor ve bu sayede yüksek enerji verimliliği de vaat ediyor. Entegre grafik özellikli işlemciler için üzerinde DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerine yer verilen anakart Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses, eSATA ve FireWire portu gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. H55 çipsetli çok sayıda yeni model üzerinde çalışan Gigabyte'ın H55M-UD2H modelini Ocak ayında satışa sunması beklenirken, satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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