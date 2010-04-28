Gigabyte'dan minik dev: H55 çipsetli ve USB 3.0 destekli Mini-ITX anakart

Küçük, enerji verimli ve fonksiyonel sistemlere ilgi her geçen gün artıyor. Kullanıcı tercihlerinde kompakt sistemlerin giderek daha fazla popülerlik kazanmasıyla birlikte, üreticilerin öncelikli ilgi alanlarından biri haline gelen mini bilgisayarlarda, sistemin temelini oluşturacak anakart hayati önem arz ediyor. Söz konusu mini-bilgisayarlar olduğu için ATX formundaki standart anakart tasarımlarından farklı olarak Mini-ITX segmentinde yer alan, ultra-kompakt tasarımlı anakartlar ön plana çıkarken, üretici tarafında marka ve model çeşitliliğinin henüz yeterli düzeye gelmediğini görüyoruz.

özellikle çin merkezli bazı anakart üreticileri, Mini-ITX formundaki anakartlarını bir süredir üretiyor olsa bile bu konuda sektöre öncülük eden isimlerin başında VIA'nın geldiği görüyoruz. Zira firma gerek Mini-ITX gerekse de daha küçük olan Pico-ITX formundaki anakartlarıyla yıllardır pazarda yer alıyor. Tabii anakartlarını sadece kendi işlemcileri için hazırlayan VIA'da, işlemci pazar payı yok denecek kadar az olduğu için hazırlanan anakartlar, çıktıkları gibi gündem düşebiliyorlar. Dolayısıyla gözler bir kez daha Intel ve AMD cephesine çevrilmek durumunda kalıyor.

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AMD tarafında Mini-ITX tabanlı bazı çözümler olmakla birlikte asıl yaygınlığın Intel'de olduğunu görüyoruz. Intel'in kendisi de dahil olmak üzere pek çok anakart üreticisinin Atom işlemcili Mini-ITX anakartlar hazırladığı biliniyor. Ancak Atom ailesinin işlem yetenekleri sınırlı olduğu gibi genel amaçlı kullanım söz konusu olduğunda, sıkıntı yaşanabiliyor örneğin yüksek tanımlı (HD) film oynatmak kullanıcıları için sorun olabiliyor. İşte tüm bu sıkıntılara çözüm getiren ilk üretici Zotac olmuş ve ekran kartlarıyla tanıdığımız firma, arka arkaya lanse ettiği mini anakartlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

Nvidia ION platformunu temel alan yani üzerinde Nvidia GeForce 9400M entegre grafik yongası ve Atom işlemci bulunan Mini-ITX anakartlarıyla sık sık gündeme gelen Zotac, bir süre öncehem yüksek performanslı hem de olabildiğince az yer kaplayan sistem kurulumları için H55 çipsetli Mini-ITX anakartlarını da pazara sunmaya başlamıştı. Anakart üretiminde henüz yeni olmasına rağmen, önde gelen isimlerin olmadığı bir segmentte hızlı bir büyüme sürecine giren Zotac, ilk defa ciddi bir rakiple karşılaşıyor zira Gigabyte da yüksek performanslı Mini-ITX pazarına adım atıyor.

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Gigabyte'ın H55N-USB3 adını taşıyan yeni anakartı, gerek boyut gerekse de özellikleriyle heyecan yaratmayı başarıyor. Firmanın yüksek performanslı Mini-ITX arenasındaki ilk çözümü olan H55N-USB3, aynı zamanda firmanın, Intel H55 çipsetli ilk Mini-ITX anakartı unvanına da sahip. 17cm x 17cm boyutlarında olan anakart, ultra-kompakt yapısıyla en küçük alanda en yüksek performansı isteyenleri hedef alıyor. Tasarım özellikleri açısından geleneksel Gigabyte çizgilerini koruyan anakart, gerek baskılı devresi gerekse de komponentleriyle abilerini aratmıyor.

Yukarıda da belirttiğimziz gibi Intel H55 çipsetini kullanan anakart,LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemcilere destek sunuyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerde, entegre grafik birimi işlemci üzerinde olduğu için sahip olduğu yonga setinde herhangi bir IGP fonksiyonu bulunmayan anakartın, Intel cephesinde Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi pek çok işlemciye destek verdiği belirtilirken, özellikle Core i7 860s gibi düşük güç tüketimli ve yüksek performanslı işlemcilerin, yüksek performanslı mini oyun bilgisayarı yapmak isteyenler için ideal olacağı belirtiliyor.

Bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına sahip olan anakart üzerinde uzun ömürlü Japon kapaitörlere yer verildiğini görüyoruz. Ultra Durable III teknolojili yeni nesil Gigabyte anakartlarda sık sık gördüğümüz Dual BIOS teknolojisine de yer verilen anakart, 3+1 fazlı güç tasarımına sahip. üzerinde çift DIMM slotu bulunan ve DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan H55N-USB3'te, işlemciye üzerinde gelen, Intel HD Graphics entegre grafik birimini kullanmak istemeyenler için harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan bir adet PCIe x16 slotu da bulunuyor.

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Yonga seti için yeni nesil Gigabyte anakartlarda daha çok güney köprüsünü soğutmak için kullanılan pasif ısı dağıtıcısının kullanıldığı anakart, üzerinde dört adet SATA-II ve bir adet eSATA portuna yer verildiğini görüyoruz. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI portlarına yer verilen Gigabyte H55N-USB3, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Gigabyte'ın yeni anakartı, aynı segmentte yer alan diğer pek çok anakarttan farklı olarak iki adet USB 3.0 portu ile geliyor ve 10 kata kadar daha hızlı dosya transferi sunabiliyor.

Rakip çözümlerden farklı olarak üzerinde WiFi modülü bulunmayan H55N-USB3'ün, Gigabyte'ın bu segmentteki ilk ürünü olduğunu ve firmanın ürün gamını yeni modellerle genişletmek istediğini de unutmamak gerekiyor. Gigabyte tarafından Mayıs ayı içerisinde satışa sunulması beklenen Mini-ITX formundaki H55N-USB3'ün fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hem download bilgisayarı olarak kullanılabilecek hem de dilendiğinde oyun makinesi olarak değerlendirilebilecek mini sistemler için güçlü bir seçenek olan anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.