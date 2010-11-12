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Gigabyte'dan mobil kullanıcılar için yeni lazer fare: M7770

8 yıl
8,6b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'dan mobil kullanıcılar için yeni lazer fare: M7770
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Son kullanıcıların daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanıdığı Gigabyte, çevre birimleri üretiminde de iddialı olmayı hedefliyor. Arka arkaya duyurduğu ürünlerle gündemden düşmeyen firma, lazer sensör kullandığı kompakt boyutlu (80 x 53 x 32 mm) yeni kablosuz faresini duyurdu. M7770 adını taşıyan ve mobil kullanım için tasarlanan fare, 2.4GHz kablosuz bağlantı teknolojisini destekliyor e 1600 dpi çözünürlüğünde lazer fare ile geliyor.

Standart kullanım butonlarına ek olarak üzerine dpi ayarlama butonu olan fare, lastik ayarlara sahip. İki adet AAA pil ile 6 ay çalışabilen yeni farenin yanında nano alıcı da veriliyor. Farenin alt kısmına konumlandırılan alıcı, minik boyutları ile dizüstü bilgisayar kullanımında sıkıntı yaratmayacak şekilde tasarlanmış.

Asil Siyah ve Gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak olan M7770'in fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte'dan mobil kullanıcılar için yeni lazer fare: M7770
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Gigabyte'dan mobil kullanıcılar için yeni lazer fare: M7770
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spaydix 8 yıl
microsoft a yaptırmış gibi :)
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Aydolan 8 yıl
Boyutu ve tasarımı güzelmiş. Usb çıkışının takıldığı yer falan süpermiş
. Ama 6 ay pil ömrü çok kısa.
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