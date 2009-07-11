GIGABYTE'dan Oyun Severlere Kasa: SUMO 5115

Bakalım Gigabyte anakart üretme konusundaki becerilerini kasalar üzerinde de gösterebiliyor mu?

Daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanıdığımız Gigabyte, güç kaynakları ve PC kasaları üretimi de yapmakta. Bu videomuzda firmanın SUMO 5115 modeli Alüminyum bilgisayar kasasını inceliyoruz. Bakalım Gigabyte, anakartlardaki kalitesini kasalarda da gösterebilmiş mi?