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GIGABYTE'dan Oyun Severlere Kasa: SUMO 5115

9 yıl
103,1b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bakalım Gigabyte anakart üretme konusundaki becerilerini kasalar üzerinde de gösterebiliyor mu?

Daha çok anakart ve ekran kartlarıyla tanıdığımız Gigabyte, güç kaynakları ve PC kasaları üretimi de yapmakta. Bu videomuzda firmanın SUMO 5115 modeli Alüminyum bilgisayar kasasını inceliyoruz. Bakalım Gigabyte, anakartlardaki kalitesini kasalarda da gösterebilmiş mi?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VLCplayer 7 yıl
Evet güzel anlatım ve güzel tanıtım.
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bthunv 7 yıl
hort yapmayın artık
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alptughan 9 yıl
gıgabyte 3d aurora 570 ten hiç bir fark ı yok .bu kasayı kullandığım için söylüyorum.isim değişimiş okdar:D 8800 ün 9800 olması gibi
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RevidaL 9 yıl
Aslında biraz daha gösteriş yapılabilirdi. Ne bileyim oyuncular içinse birşeyler daha eklenebilirdi yani
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finansmen1 9 yıl
Bir de şeyi anlamıyorum, bu sitenin reytingi mi düştü arkadaşlar? Konulara hiç rağbet yok????
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finansmen1 9 yıl
Anlamadım, bu kasanın Gigabyte Aurora 570S'lerden ne farkı var? Fanların üzerindeki renkler dışında birebir aynı gibi geldi bana? Yanılıyor muyum?
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Mamiy 9 yıl
gerçekten muhtesem kasa
kalite kendini belli ediyor :D
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dogan23 9 yıl
Gigabyte kalitesi tabi ki tartışmasız... Fakat kasa benim pek hoşuma gitmedi. Birincisi "kapak" olayı, ikincisi de giriş çıkışların aşağıda olması nedeniyle.
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Rîtchîe Blackmore 9 yıl

Orjinalden alıntı: dogan23

Gigabyte kalitesi tabi ki tartışmasız... Fakat kasa benim pek hoşuma gitmedi. Birincisi "kapak" olayı, ikincisi de giriş çıkışların aşağıda olması nedeniyle.

Bendeki kasa bildim bileli öyledir
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M1A2Abrams 9 yıl
Mesut abi ekran kartı incelemerini özledik !
kasa incelemesi için teşekkürler.
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serhatlı22 9 yıl
3 msene önceki modeli ısıtıp adını değiştirip tekrar satıyorlarrrrr. Sanırım Nvidiadan öğrendiler
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Suvari96 9 yıl
Kasa incelemsinden çok reklam müziği daha çok dikkatimi çekti. Bilenler yazarsa memnun olurum:)
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leonadies 9 yıl
COSMos rc 1100 ume değişmem :))
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