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Gigabyte'ın hız aşırtma yarışmasından rekor haberleri

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın hız aşırtma yarışmasından rekor haberleri
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Gigabyte'ın Tayvan'da gerçekleştirdiği Açık Overclock Şampiyonası'ndan rekor haberleri geliyor. Taipei, Tayvan'da düzenlenen ve ülkemizi sitemizin test editörü de olan Recep "hey" Kulan ve forumlarımızdan tanıdığınız Mehmet "tosunermc" Tosuner'in temsil ettiği yarışmada bazı dünya rekorları da geliştirildi.

Xtremesystems ile tanınan Fugger rumuzlu Charles Wirth ve Vapor rumuzlu takım arkadaşı Eric Hasset PCMark 04 ve PC Mark Vantage da rekor kırdılar. Çift çekirdekli E8600 işlemcisinin kullanıldığı sistemde 16,306'lık PCMark 04 ve 10,849 puanlık PCMark Vantage skoru elde edildi.

Bu arada sistemin Sıvı Azot (LN2) ile soğutulduğunu, ayrıca ekran kartı olarak çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 4870 X2'nin, anakart olarak Gigabyte'ın P45 yonga setli EP45-Extreme modelinin ve depolama olaraksa RAID 0 kurulumunda çalışan çift Intel SSD'sinin kullanıldığını belirtelim.


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max975 11 yıl
detayları görmek gerekir ama bu sistemi sıvı azot falan bizi aşar
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Aqsesuar 11 yıl
aynen yaa azot bızı aşar hemde sıvı be :Dama bole ızlıorum super goruntuler yaa
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