Gigabyte'ın Radeon HD 5970 modeli raflardaki yerini aldı

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Yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, Radeon HD 5970 modelini satışa sundu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftini kullanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 3200x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olan ve GV-R597D5-2GD-B kodlu yeni ekran kartı tasarım olarak AMD-ATi'nin referans modelini baz alıyor ve standart frekans değerleriyle geliyor. Grafik işlem birimleri 725MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, uyumlu anakartlarda çift kartlı Quad Crossfire X kurulumunu da destekliyorlar.

Çift slot tasarıma sahip olan ve 30cm'den biraz daha uzun olan yeni ekran kartı bir adet 6pin ve bir adet 8pin PCIe güç konnektörleriyle geliyor. Bekleme durumunda 42 Watt, yük altında ise 294 Watt güç çektiği belirtilen DirectX 11 destekli yeni model, çift DVI ve Mini DisplayPortu konnektörleri sayesinde Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyabiliyor.

Kuzey Amerika'da 1 Aralık, Avrupa'da ise 3 Aralık'ta satışa sunulacak DirectX 11 destekli Dirt 2 için ücretsiz sahip olma kuponu ile gelen ekran kartı yurt dışında 466 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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