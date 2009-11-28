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Gigabyte'ın Radeon HD 5970 modeli raflardaki yerini aldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın Radeon HD 5970 modeli raflardaki yerini aldı
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Yüksek performanslı anakartlarıyla tanınan Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte, Radeon HD 5970 modelini satışa sundu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun çiftini kullanan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 3200x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olan ve GV-R597D5-2GD-B kodlu yeni ekran kartı tasarım olarak AMD-ATi'nin referans modelini baz alıyor ve standart frekans değerleriyle geliyor. Grafik işlem birimleri 725MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan ekran kartı, uyumlu anakartlarda çift kartlı Quad Crossfire X kurulumunu da destekliyorlar.

Çift slot tasarıma sahip olan ve 30cm'den biraz daha uzun olan yeni ekran kartı bir adet 6pin ve bir adet 8pin PCIe güç konnektörleriyle geliyor. Bekleme durumunda 42 Watt, yük altında ise 294 Watt güç çektiği belirtilen DirectX 11 destekli yeni model, çift DVI ve Mini DisplayPortu konnektörleri sayesinde Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına olanak tanıyabiliyor.

Kuzey Amerika'da 1 Aralık, Avrupa'da ise 3 Aralık'ta satışa sunulacak DirectX 11 destekli Dirt 2 için ücretsiz sahip olma kuponu ile gelen ekran kartı yurt dışında 466 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Gigabyte'ın Radeon HD 5970 modeli raflardaki yerini aldı
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ati nvidianın gt300 ünü bekliyo nvidiada daha iyisini yapmaya çalışıo harıl harıl.. ama işi zor ati nin 2. atağıda fiyat kırmak olcak ;)
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smolderas 10 yıl
w w w .h a r d w a r e s c h o t t e . de /preise.php3?searchrange=all&searchstring=ati%20hd%205970

almanya fiyatlari bu alemde valla ben almayi düsünmüyorum su an icin diger kartimi 8800 gts 512 ilk ciktiginda 350 € almistim yaklasik 3 veya 4 hafta sonra 270 € kuzenim aldi
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erman_hoca333 10 yıl

smolderas

w w w .h a r d w a r e s c h o t t e . de /preise.php3?searchrange=all&searchstring=ati%20hd%205970

almanya fiyatlari bu alemde valla ben almayi düsünmüyorum su an icin diger kartimi 8800 gts 512 ilk ciktiginda 350 € almistim yaklasik 3 veya 4 hafta sonra 270 € kuzenim aldi

GT300 ler gelmediği sürece bu fiyatlar düşmez[>:]
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StreamRolleR 10 yıl
dubaide 466 avromudur ?
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sahafiec 10 yıl
@StreamRolleR
değildir, onlar dolarla çalışıyorlar ve vergi sıfır.
yani ABD fiyatından daha ucuzdur kesin, en azından vergi oranı kadar...
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eneshatipoglu 10 yıl
newegg de bu kart 600 dolar+kdv dahıl fıyatta en fazla 15-20 dolar olur ole senın dedıgın gıbı tr de gıbı yanı kdv koyulmuyor orda adamlar vergı yonunden baskı altında degıller :D
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Momo-Oz 10 yıl
Pff 466avro bide +kdv dersek 500avro desek 2.2 ile çarp eder sana 1.100 ytl , en iyi rakam bu sanırım dahada pahalı olabilir ..
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tamerdu 10 yıl

DungeonKeeper

Pff 466avro bide +kdv dersek 500avro desek 2.2 ile çarp eder sana 1.100 ytl , en iyi rakam bu sanırım dahada pahalı olabilir ..


Buraya da 1300den giriş yapar artık.
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