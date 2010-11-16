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Gigabyte'ın yeni gözdesi P67A-UD7, 10x USB 3.0 portuyla geliyor

8 yıl
15,6b
1
27
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın yeni gözdesi P67A-UD7, 10x USB 3.0 portuyla geliyor
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Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemci ailesi için gün sayan üreticilerden biri de Gigabyte. Ocak ayında yapılacak Sandy Bridge lansmanına paralel olarak LGA1155 formundaki yeni nesil anakartlarını pazara sunmayı planlayan Gigabyte'ın, en azından ilk etapta amiral gemisi P67A-UD7 modeli olacak. Sandy Bridge işlemci ailesinin tamamına destek sunan LGA1155 formundaki yeni anakart, gerek teknik özellikleriyle gerekse de tasarımııyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Gigabyte'ın şimdiye kadar hazırladığı diğer tüm modellerden farklı olarak Siyah renkli baskılı devre üzerine kurulan P67A-UD7, kaslı soğutucu tasarımı ve yüksek kaliteli komponentleriyle meraklı bakışları üzerine çekecek gibi görünüyor.

Gigabyte'ın bayrak taşıyıcı anakart modeli olacak P67 çipsetli yeni anakart, uzun bir özellik listesine sahip. Dört adet DIMM slotu ile yüksek hızda (@2200MHz) çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, dört adet PCIe x16 slotu ile hem AMD Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırlanan Gigabyte P67A-UD7, Ultra Durable III tasarımını esas alıyor ve geleneksel PCB'lere kıyasla iki kat daha fazla bakır içeren özel baskılı devre üzerinde yükseliyor. 24 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakartın dikkat çekici yanlarından bir diğeri ise üzerinde tam 10 adet USB 3.0 portuna yer verilmesi. Bilindiği üzere P67 çipseti USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunmuyor. Bu noktada üçüncü parti kontrolcü olarak anakartı NEC'in USB 3.0 çipleriyle donatan Gigabyte, ön paneli tamamen USB 3.0'e bırakmış durumda. 10 adet USB 3.0 portuna ek olarak 8 adet USB 2.0 portu ile toplamda 18 USB konnektörüne sahip anakart üzerinde aynı zamanda 6 adet te SATA-III portu bulunuyor.

Apple iPhone, iPad ve iPod gibi cihazların şarjı için standart portlara nazaran üç kat daha fazla güç sağlayan USB portlarına sahip anakart, sistem kapalıyken de bu cihazların şarj edilmesine olanak tanıyabiliyor. Yeni nesil Gigabyte anakartlardaki Dual BIOS ve benzeri temel teknolojilerin de yerini koruduğu P67A-UD7, iki adet Gigabit Ethernet portu ile geliyor. 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği sunan ve Gigabyte'ın yüksek performans segmentindeki yeni savaşçısı olarak Ocak ayı itibariyle yaygın satışa sunulmuş olacak.

Gigabyte'ın yeni gözdesi P67A-UD7, 10x USB 3.0 portuyla geliyor
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Tanarri 8 yıl
zparks.lv/...
benimde hala aklımda bu kart var ne yalan söliyim şekilse şekil yani esas bunu çerçeveletip duvara asıcaksın :)
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setek01 8 yıl
Soğutucuların görünüşü güzel siyah Pcb tercihi de tamamlayıcı olmuş. Firmalar Sandy Bridge platformuna agresif hazırlanıyorlar gibi.
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ygtsrn 8 yıl
Gigabyte yapiyor gercekten cok saglam bir kart olmus. Siyah yapi daha hırcın bir hava katmis. Usb 3.0 usb 2.0 oldukca fazla ;) ne diyelim fiyati kimbilir ne olur ;) bunun fiyatina murat 131 alinir valla;)
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ceycey11 8 yıl
özelliklerini bilmem ama güzel kart alıp çerçeveletip asacaksın duvara
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DH Misafiri 8 yıl
Gıgabyte noktayı koymuş başka söze gerek yok :)
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yenerbalcı 8 yıl
P67 de süs dışında hiç bir yenilik yok
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Batuist 8 yıl
tabo gibi anakart.. insan bunun üzerine kartlar takıp sonra kasaya bağlayıpta kasanın kapağını kapatmaya kıyamaz..
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fatihcanery 8 yıl
çok sağlam anakart olmuş özellikleriyle,dikkatimi çeken sistem kapalıyken usb üzerinden şarj olması.Müzik çalarım için bazen bilgisayarı açmak zorunda kalıyordum o zaman böyle birseyin gerekliliğini düşünmüştüm ,helal olsun gigabyte 'a
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Tolgá 8 yıl

fatihcanery
çok sağlam anakart olmuş özellikleriyle,dikkatimi çeken sistem kapalıyken usb üzerinden şarj olması.Müzik çalarım için bazen bilgisayarı açmak zorunda kalıyordum o zaman böyle birseyin gerekliliğini düşünmüştüm ,helal olsun gigabyte 'a

Bu özellik çoktan beri var.bu anakart ile gelen bir özellik değil.giganın p35 anakartlarında bile var bu özellik.Öncesini bilmiyorum
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pckopatx 8 yıl
USB 3.0 , 2.0 ı desteklemiyor mu ? Neden 2.0 usb portu var ?
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ozkan_tpc 8 yıl
WAUW diyorum. İşte budur. Fiyat konusunda hiç umudum yok ama :D
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car_26 8 yıl
10 adet USB 3.0 portuna ek olarak 8 adet USB 2.0 portu ile toplamda 18 USB konnektörüne sahip anakart

18mi oha ?
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mavizaman 8 yıl
hem cf hem sli için destek sunuyor tank gibi..
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Tolgá 8 yıl
anakart harika görünüyor.ama 6 sata 3 18 usb 4 pcı express x16 slotunu karşılayacak bantgenişliği sunuyormu bu çipset vay be..
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