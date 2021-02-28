Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak

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Nvidia’nın geçtiğimiz hafta yaptığı duyurunun ardından kullanıcılar ekran kartı stoklarında iyileşme umuduyla beklemeye koyuldu.

Madencilere eski GPU sunulacak

Son yayınlanan 461.72 sürücü sürümünün satır aralarında yer alan detaylara göre Nvidia’nın giriş seviyesi kripto para kazma kartlarından CMP 30HX ve CMP 40HX, Turing mimarisi üzerinde yükseliyor.

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Madencilere eski GPU’ların verilecek olması yeni ekran kartı almayı planlayanlar için güzel bir haber. Diğer taraftan üst segmentte Ampere mimarili GPU’ların tercih edileceği iddiası kullanıcıları endişelendiriyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-its-30hx-and-40hx-crypto-mining-processors-are-based-on-turing-architecture

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