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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak

    GPU devinin son sürücüsü oyuncular için güzel bir detayı barındırıyor. Görünüşe göre firma madencilere giriş seviyesinde eski mimarili GPU’larını sunacak.
    28 Şubat 2021, 20:30 (4 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak
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    Nvidia’nın geçtiğimiz hafta yaptığı duyurunun ardından kullanıcılar ekran kartı stoklarında iyileşme umuduyla beklemeye koyuldu.

    Madencilere eski GPU sunulacak

    Son yayınlanan 461.72 sürücü sürümünün satır aralarında yer alan detaylara göre Nvidia’nın giriş seviyesi kripto para kazma kartlarından CMP 30HX ve CMP 40HX, Turing mimarisi üzerinde yükseliyor.

    Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir"

    Madencilere eski GPU’ların verilecek olması yeni ekran kartı almayı planlayanlar için güzel bir haber. Diğer taraftan üst segmentte Ampere mimarili GPU’ların tercih edileceği iddiası kullanıcıları endişelendiriyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-confirms-its-30hx-and-40hx-crypto-mining-processors-are-based-on-turing-architecture Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M makine26 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    eski 64 bitlik kartları birleştirip özel üretim diye eritse
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    U unununium 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu koşullarda kimse gidip de madenci kartlarını almaz nvidia sadece kendini düşünüp eski stokları eritme çabasına girmiş
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