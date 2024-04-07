Bilinmeyene kısa bir bakış: Gizemli karanlık madde deneyinden ilk sonuçlar paylaşıldı

Physical Review Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre BREAD deneyi, henüz karanlık madde parçacıklarını tespit edememiş olsa da karanlık maddeyi keşfetmek için kullanılabilecek yeni ve nispeten ucuz bir yaklaşım sunmuş durumda. Karanlık madde, evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan ancak ışıkla etkileşime girmediği için görünmez olan gizemli bir madde olarak kabul ediliyor. Bu görünmezlik, bilim insanlarının karanlık maddenin neyden oluştuğunu belirlemesini zorlaştırıyor.
BREAD deneyi umut vadeden sonuçlar ortaya koyuyor
BREAD, “aksiyon” adı verilen varsayımsal karanlık madde parçacıklarını ve ilişkili “karanlık fotonları” diğer deneylerden daha geniş bir olasılık kümesinde aramak için geniş bantlı bir yaklaşım benimsiyor. Aksiyonların, karanlık fotonlarla etkileşime girebilecek son derece küçük bir kütleye sahip varsayımsal bir parçacık olduğu düşünülüyor.
Chicago Üniversitesi'nden bilim insanı ve projenin eş lideri David Miller, BREAD’i şu şekilde açıklıyor: "Bunu bir radyo gibi düşünürseniz karanlık madde arayışı, kontrol edilecek milyonlarca frekans olması dışında, belirli bir radyo istasyonunu aramak için kadranı çevirmeye benziyor. Bizim yöntemimiz ise birkaç radyo istasyonu yerine 100.000 radyo istasyonunu taramaya benziyor."
Masa üstüne sığabilen koaksiyel bir çanak anten olarak tasarlanan BREAD, fotonları yakalamayı ve olası aksiyonların bir alt kümesini aramak için onları bir sensöre yönlendirmeyi amaçlıyor.
Bu bağlamda bilim insanları karanlık maddeyi oluşturabilecek garip özelliklere sahip farklı parçacıkların olabileceğini düşünüyor. Bahsettiğimiz son derece küçük bir kütleye sahip varsayımsal parçacık olan aksiyonlar da bunlardan biri. Eğer aksiyonlar varsa bunlar, tıpkı günlük maddenin "sıradan" fotonlarla etkileşime girmesi gibi, karanlık foton olarak adlandırılan kuramsal fotonlarla etkileşime girebilirler. Bu etkileşim ise tespit edilebilir.
Araştırma ekibi, tam ölçekli BREAD deneyinde ekipmanın güçlü bir manyetik alan içinde yer alacağını ve bunun da aksiyonların fotonlara dönüşme şansını artıracağını söylüyor. Gerçekleştirilen BREAD deneyinde ise ekip, bazı ilginç verilere ulaştı. Bu kavram kanıtlama testinde BREAD, araştırmak için tasarlandığı frekans aralığında yüksek hassasiyet göstermeyi başardı. Test ayrıca deneyin 27 kilometre boyunca uzanan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) gibi devasa parçacık hızlandırıcılarda da yapılabileceğini gösterdi. Ancak ekibin bir sonraki adımı Argonne Ulusal Laboratuvarı'ndaki mıknatıs tesisinde tam ölçekli BREAD deneyini gerçekleştirmek.Kaynakça https://www.wionews.com/science/a-glimpse-into-the-unknown-experiment-looking-for-mysterious-dark-matter-shows-promising-results-707977 https://news.uchicago.edu/story/first-results-bread-experiment-demonstrate-new-approach-searching-dark-matter Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...