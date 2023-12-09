Halley kuyruklu yıldızı 38 yıl sürecek Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı

Tam Boyutta Gör Nihayet 8 Aralık Cuma gününden itibaren Halley kuyruklu yıldızının Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın olduğu perihelion noktasına ulaştığı 9 Şubat 1986'dan bu yana uzak uzaya doğru uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Ve o zamandan günümüze kadar kuyruklu yıldız amansız bir şekilde Güneş'ten ve haliyle bizden uzaklaşmaya devam ediyordu. Ancak kısa süre öne bu durum tersine döndü.

Halley kuyruklu yıldızı Dünya yolunda

Geçtiğimiz gece Halley kuyruklu yıldızı, aphelion'a, yani yörüngesinin en ucuna vardı ve artık dönüş yoluna girdi. Bir gök cismi yörüngesinin en uzak noktasına ulaştığında hızı da en düşük seviyeye iniyor. Halley şu sıralarda saatte 3,272 km hızla hareket ediyor. Halley, perihelion'da yani Güneş’e en yakın konumdayken saatte 195.609 km hızla ilerliyordu.

NASA, uzaylıları bulmak için Cyrobot görevini detaylandırdı 2 gün önce eklendi

8 Aralık'tan sonra kuyruklu yıldız yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez Güneş'e ve haliyle Dünya’ya yaklaşmış olacak. Zamanla hızını artıracak olan Halley kuyruklu yıldızı, öncelikli olarak Güneş sisteminin dış gezegenlerini ziyaret edecek. Halley kuyruklu yıldızı Dünya’ya 19 Haziran 2061 tarihinde ulaşacak.

Neptün : 7 Mayıs 2041

: 7 Mayıs 2041 Uranüs : 1 Mayıs 2053

: 1 Mayıs 2053 Satürn : 7 Aralık 2058

: 7 Aralık 2058 Jüpiter : 25 Haziran 2060

: 25 Haziran 2060 Mars : 16 Mayıs 2061

: 16 Mayıs 2061 Dünya : 19 Haziran 2061

: 19 Haziran 2061 Venüs: 9 Temmuz 2061

2061’de 10 kat daha parlak olacak

Tam Boyutta Gör Güneş'e doğru ilerlerken, ilkbaharın sonları ve yazın başlarında sabah gökyüzünde görülebilecek ve Kuzey Yarımküre'de açık bir şekilde görülecek olan Halley kuyruklu yıldızı, en son göründüğü 1986 yılına nazaran 10 kat daha parlak görünecek. Çünkü bu sefer kuyruklu yıldız Güneş'in bizimle aynı tarafında, tam görüş alanında olacak. Bu ünlü gök cismi haziran ayının ortalarından ağustos ayının sonlarına kadar gökyüzünde rahatlıkla gözlemlenebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Halley kuyruklu yıldızı Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı