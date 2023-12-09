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    Halley kuyruklu yıldızı 38 yıl sürecek Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı

    Dünyanın en ünlü kuyruklu yıldızı dönüş yolculuğuna başladı. Halley kuyruklu yıldızı, 38 yıl sürecek yolculuğunun sonunda Dünya’da yaşayanlar için görsel şölen oluşturacak.
    Halley kuyruklu yıldızı Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı Tam Boyutta Gör
    Nihayet 8 Aralık Cuma gününden itibaren Halley kuyruklu yıldızının Dünya'ya yaklaşmakta olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Kuyruklu yıldızın Güneş'e en yakın olduğu perihelion noktasına ulaştığı 9 Şubat 1986'dan bu yana uzak uzaya doğru uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Ve o zamandan günümüze kadar kuyruklu yıldız amansız bir şekilde Güneş'ten ve haliyle bizden uzaklaşmaya devam ediyordu. Ancak kısa süre öne bu durum tersine döndü.

    Halley kuyruklu yıldızı Dünya yolunda

    Geçtiğimiz gece Halley kuyruklu yıldızı, aphelion'a, yani yörüngesinin en ucuna vardı ve artık dönüş yoluna girdi. Bir gök cismi yörüngesinin en uzak noktasına ulaştığında hızı da en düşük seviyeye iniyor. Halley şu sıralarda saatte 3,272 km hızla hareket ediyor. Halley, perihelion'da yani Güneş’e en yakın konumdayken saatte 195.609 km hızla ilerliyordu.

    8 Aralık'tan sonra kuyruklu yıldız yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez Güneş'e ve haliyle Dünya’ya yaklaşmış olacak. Zamanla hızını artıracak olan Halley kuyruklu yıldızı, öncelikli olarak Güneş sisteminin dış gezegenlerini ziyaret edecek. Halley kuyruklu yıldızı Dünya’ya 19 Haziran 2061 tarihinde ulaşacak.

    • Neptün: 7 Mayıs 2041
    • Uranüs: 1 Mayıs 2053
    • Satürn: 7 Aralık 2058
    • Jüpiter: 25 Haziran 2060
    • Mars: 16 Mayıs 2061
    • Dünya: 19 Haziran 2061
    • Venüs: 9 Temmuz 2061

    2061’de 10 kat daha parlak olacak

    Halley kuyruklu yıldızı Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı Tam Boyutta Gör
    Güneş'e doğru ilerlerken, ilkbaharın sonları ve yazın başlarında sabah gökyüzünde görülebilecek ve Kuzey Yarımküre'de açık bir şekilde görülecek olan Halley kuyruklu yıldızı, en son göründüğü 1986 yılına nazaran 10 kat daha parlak görünecek. Çünkü bu sefer kuyruklu yıldız Güneş'in bizimle aynı tarafında, tam görüş alanında olacak. Bu ünlü gök cismi haziran ayının ortalarından ağustos ayının sonlarına kadar gökyüzünde rahatlıkla gözlemlenebilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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