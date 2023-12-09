Halley kuyruklu yıldızı 38 yıl sürecek Dünya'ya dönüş yolculuğuna başladı

Halley kuyruklu yıldızı Dünya yolunda
Geçtiğimiz gece Halley kuyruklu yıldızı, aphelion'a, yani yörüngesinin en ucuna vardı ve artık dönüş yoluna girdi. Bir gök cismi yörüngesinin en uzak noktasına ulaştığında hızı da en düşük seviyeye iniyor. Halley şu sıralarda saatte 3,272 km hızla hareket ediyor. Halley, perihelion'da yani Güneş’e en yakın konumdayken saatte 195.609 km hızla ilerliyordu.
8 Aralık'tan sonra kuyruklu yıldız yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez Güneş'e ve haliyle Dünya’ya yaklaşmış olacak. Zamanla hızını artıracak olan Halley kuyruklu yıldızı, öncelikli olarak Güneş sisteminin dış gezegenlerini ziyaret edecek. Halley kuyruklu yıldızı Dünya’ya 19 Haziran 2061 tarihinde ulaşacak.
- Neptün: 7 Mayıs 2041
- Uranüs: 1 Mayıs 2053
- Satürn: 7 Aralık 2058
- Jüpiter: 25 Haziran 2060
- Mars: 16 Mayıs 2061
- Dünya: 19 Haziran 2061
- Venüs: 9 Temmuz 2061
2061’de 10 kat daha parlak olacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.