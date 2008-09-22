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Hazırladığı güç kaynağı ve soğutucular ile tanınan ayrıca ürünleri ülkemiz pazarında da satılan GlacialTech, AL serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Yeni seri dahilinde dört yeni PSU hazırlayan firma kullanıcılara 350, 450, 550 ve 650 Watt'lık çözümler sunuyor.

Duyurusu yapılan yeni güç kaynaklarının hepsi Aktif PFC özelliğine ve %80+ güç veriğimliliğine sahip. Ayrıca AL serisi yeni PSU'lar SCP, OTP, OPP, OVP (Over Voltage Protection) ve OCP (Over Current Protection) gibi modern güç kaynaklarında olması gereken koruma önlemlerine de sahip.

Modeline göre 80 veya 120mm'lik fan ile gelen güç kaynaklarının düşük gürültü seviyesi gözetilerek hazırlandığı bildiriliyor. Zira gürültü seviyesinin yeni güç kaynaklarında 30dbA'nın üzerine çıkmadığı belirtilirken fan hızı da kontrol edilebiliyor.

ATX12V v2.2 standardını destekleyen AL serisi yeni çözümler, çift +12v rail tasarımına sahip. 100.000'lik saat kullanım ömrü sunduğu belirtilen GlacialTech'in yeni güç kaynakları iki yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.