Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GlacialTech AL serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,8b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GlacialTech AL serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı güç kaynağı ve soğutucular ile tanınan ayrıca ürünleri ülkemiz pazarında da satılan GlacialTech, AL serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Yeni seri dahilinde dört yeni PSU hazırlayan firma kullanıcılara 350, 450, 550 ve 650 Watt'lık çözümler sunuyor.

Duyurusu yapılan yeni güç kaynaklarının hepsi Aktif PFC özelliğine ve %80+ güç veriğimliliğine sahip. Ayrıca AL serisi yeni PSU'lar SCP, OTP, OPP, OVP (Over Voltage Protection) ve OCP (Over Current Protection) gibi modern güç kaynaklarında olması gereken koruma önlemlerine de sahip.

Modeline göre 80 veya 120mm'lik fan ile gelen güç kaynaklarının düşük gürültü seviyesi gözetilerek hazırlandığı bildiriliyor. Zira gürültü seviyesinin yeni güç kaynaklarında 30dbA'nın üzerine çıkmadığı belirtilirken fan hızı da kontrol edilebiliyor.

ATX12V v2.2 standardını destekleyen AL serisi yeni çözümler, çift +12v rail tasarımına sahip. 100.000'lik saat kullanım ömrü sunduğu belirtilen GlacialTech'in yeni güç kaynakları iki yıllık garanti ile kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 11 yıl
fiyatı uygun olursa piyasada yer bulur ama piyasada o kadar çok firma olduki hadi bakalım hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Firmalar çogaldıkca fiyatlar düşüyor.Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: max975

fiyatı uygun olursa piyasada yer bulur ama piyasada o kadar çok firma olduki hadi bakalım hayırlısı



Firma çok ama , gerçekten tercih edilen 3-4 marka var ama çeşitlilik iyidir fiyatlar açısından


Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Mercenaries 2 World in Flames inceleme videosu 11 yıl Monster T2-REX M860TU video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim