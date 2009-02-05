Global ekonomik kriz: Telefon satışları son çeyrekte %12.6 oranında düştü

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Global ekonomik krizin yarattığı daralma sektör dinlemeden hemen her iş kolunda satışları düşürmeye devam ediyor. IDC tarafından hazırlanan yeni bir çalışmaya göre, geçtiğimizin yılın son çeyreğinde aynı işlemci pazarında olduğu gibi telefon satışlarında da ciddi düşüş yaşandı. Açıklanan rakamlara göre, yılın son çeyreğinde satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %12.6 oranında düştü.

Ekonomik kriz APAC bölgesi de dahil olmak üzere yüksek satış potansiyeline sahip pazarlarda görülen düşüşe neden olurken, geçtiğimizin yılın ilk yarısında sergilenen performansla 2008 yılı toplam telefon satışlarının bir önceki yıla kıyasla %3.5 artararak 1.14 milyar üniten 1.14 milyar üniteye tırmandığı belirtiliyor. Raporu yayımlayan IDC'nin tahminlerine göre, 2009'un özelliklede ilk dönemlerinin telefon satışları açısından son derece sert geçmesi, yeniden toparlanmanın ise yıl sonunda veya gelecek yıl içerisinde başlaması bekleniyor.