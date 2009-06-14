Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Globalfoundries 28nm yonga satışına 2011 yılında başlayacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Globalfoundries 28nm yonga satışına 2011 yılında başlayacak
Tam Boyutta Gör

AMD ve ATIC ortak girişimiyle kurulan ve AMD'nin üretim tesisleri devralan Globalfoundries, bir yandan Luther Forest Teknoparkı’nda inşa etmeyi planladığı Fab2 projesi için New York Eyaleti’ne verdiği resmi taahhüt ile gündeme gelirken diğer taraftan yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Başta Inte ve TSMC olmak üzere üretim yeteneği ve fabrikasyon teknolojileri anlamında yarıiletken pazarına yön veren döküm firmalarıyla sıkı bir rekabete tutuşması beklenen Globalfoundries, 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinin konuşulduğu pazarda 2010 ile birlikte iddialı olmayı ve gelecek sene 28nm ile yonga üretimi için sipariş alımına başlamayı planlıyor.

Computex 2009 fuarında 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SRAM test yongalarını gösteren Globalfoundries, 2010 ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yongalar için sipariş alımına, 2011 yılının hemen başında ise hacimli üretime ve takiben sipariş teslimine başlamayı hedefliyor. Üretim tesislerin devraldığı AMD ile yakın ilişkileri bulunan Globalfoundries'in yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik sıçraması TSMC'nin planlarını bozabilir zira bilindiği üzere TSMC'nin en büyük müştelerinden biri aynı zamanda AMD. Zira bilindiği üzere ATi Radeon ekran kartları için AMD tasarımı GPU'ların hacimli üretimini TSMC firması yapmakta. AMD-ATi'nin yanı sıra Nvidia'nın da yeni nesil üretim teknolojileri için Globalfoundries ile çalışabileceği de iddia edilmiyor değil.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
blackdreamss 10 yıl
ama her küçülme maliyetde düşüş fiyatta düşüş anlamına geliyor öyle değilmi birde böyle düşünün tabi türkiye için birşey ifade etmiyor bu fiyatlar üretimler yüzde milyon karla satmak varken ne gerek var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
amd bu ortaklıkla gelecegi sağlamlaştırdı bence cok iyi bir hamle yaptılar ama birazdaha hız verseler bu işe iyi olur bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
2011e daha çok var.. o zamana kadar TSMCde birşeyler yapar herhade....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 10 yıl
nvidia amdnin ortağı ile mi calisacak. o da iimiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspolat 10 yıl
tam hatırlamıyorum ama 11 yada 9 nm sınırdı. bunun altına inebilmek için kullanılan silikon üzerinde değişikliklere gidiyorlardı. 3 atom kalınlığında yeni bir yarı iletken üzerinde çalışıyorlardı. rakamları çokta iyi hatırlamıyorum yanlışta olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihangir151 10 yıl
bizim makinalar yine eskidi desenize. masraf masraf masraf nasıl takip edecez tukendim artık :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 10 yıl
Nereye kadar küçülecek çok merak ediyorum.
Artık limitlere gelmek üzerelere. 18 nm 'nin altı pek olası gözkümüyor.
Artık yeni teknolojilere geçiş zamanı geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 10 yıl
Öff ya paso küçültülüyor herşey ne iş anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: MSI Standı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim