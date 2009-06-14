Globalfoundries 28nm yonga satışına 2011 yılında başlayacak

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AMD ve ATIC ortak girişimiyle kurulan ve AMD'nin üretim tesisleri devralan Globalfoundries, bir yandan Luther Forest Teknoparkı’nda inşa etmeyi planladığı Fab2 projesi için New York Eyaleti’ne verdiği resmi taahhüt ile gündeme gelirken diğer taraftan yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Başta Inte ve TSMC olmak üzere üretim yeteneği ve fabrikasyon teknolojileri anlamında yarıiletken pazarına yön veren döküm firmalarıyla sıkı bir rekabete tutuşması beklenen Globalfoundries, 40nm üretim teknolojisindeki verimlilik problemlerinin konuşulduğu pazarda 2010 ile birlikte iddialı olmayı ve gelecek sene 28nm ile yonga üretimi için sipariş alımına başlamayı planlıyor.

Computex 2009 fuarında 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan SRAM test yongalarını gösteren Globalfoundries, 2010 ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yongalar için sipariş alımına, 2011 yılının hemen başında ise hacimli üretime ve takiben sipariş teslimine başlamayı hedefliyor. Üretim tesislerin devraldığı AMD ile yakın ilişkileri bulunan Globalfoundries'in yeni nesil üretim teknolojilerine yönelik sıçraması TSMC'nin planlarını bozabilir zira bilindiği üzere TSMC'nin en büyük müştelerinden biri aynı zamanda AMD. Zira bilindiği üzere ATi Radeon ekran kartları için AMD tasarımı GPU'ların hacimli üretimini TSMC firması yapmakta. AMD-ATi'nin yanı sıra Nvidia'nın da yeni nesil üretim teknolojileri için Globalfoundries ile çalışabileceği de iddia edilmiyor değil.