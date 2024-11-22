GlobalFoundries geri dönüyor: 1.5 milyar dolarlık fon alındı

GlobalFoundries çip üretimini büyütecek
Teşvik kapsamında GlobalFoundries, ABD’deki üretim tesislerine önümüzdeki 10 yıl içinde 13 milyar dolar yatırım yapacak. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, 52,7 milyar dolarlık CHIPS programı kapsamında mümkün olduğunca fazla anlaşmayı Biden yönetiminin görev süresi sona ermeden tamamlamaya çalıştıklarını belirtti. Raimondo, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz," dedi. CHIPS programı kapsamında çip projelerine 36 milyar dolar tahsis edildi. Bu kapsamda Samsung, Teksas’ta 6.4 milyar dolar, Intel 8.5 milyar dolar ve Micron Technology 6.1 milyar dolar destek aldı.
Öte yandan 1.5 milyar dolarlık teşvik, GlobalFoundries’in New York’taki üretim tesislerini genişletmek için kullanılacak. Tesislerde, şirketin Singapur ve Almanya’daki fabrikalarında kullanılan ileri teknolojiler devreye alınacak. Bu yatırımlar, özellikle ABD otomotiv endüstrisi için çip üretimini hedefliyor. New York eyaleti de bu projeye 550 milyon dolar ek destek sağlayacağını duyurdu.
Yeni bir tesis de planlanıyor
Bilindiği üzere 2009 yılında AMD'nin üretim biriminin ayrılmasıyla kurulan GlobalFoundries, 14nm üretim sürecini başarıyla geliştirip AMD için yongalar üretmişti ancak 2018'de şirket, 7nm üretim sürecine geçişi durdurmaya karar vermesiyle daha olgun süreçlere odaklanmıştı. Haliyle AMD ile ilişkileri de kopmuştu. Firma halihazırda 12nm ve üstü süreçlerde üretim yapmakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.