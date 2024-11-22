GlobalFoundries geri dönüyor: 1.5 milyar dolarlık fon alındı

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Tam Boyutta Gör ABD Ticaret Bakanlığı, GlobalFoundries'in çip üretimini artırmak amacıyla 1.5 milyar dolarlık devlet teşvikini resmen onayladı. New York merkezli GlobalFoundries, Vermont’taki tesislerinde çip üretimini genişletmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük üçüncü sözleşmeli çip üreticisi olan GlobalFoundries, akıllı mobil cihazlar, otomotiv, havacılık ve savunma, tüketici nesnelerin interneti (IoT) ve veri merkezleri ile iletişim altyapısı gibi çeşitli pazarlara yönelik entegre devreler üretiyor.

GlobalFoundries çip üretimini büyütecek

Teşvik kapsamında GlobalFoundries, ABD’deki üretim tesislerine önümüzdeki 10 yıl içinde 13 milyar dolar yatırım yapacak. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, 52,7 milyar dolarlık CHIPS programı kapsamında mümkün olduğunca fazla anlaşmayı Biden yönetiminin görev süresi sona ermeden tamamlamaya çalıştıklarını belirtti. Raimondo, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz," dedi. CHIPS programı kapsamında çip projelerine 36 milyar dolar tahsis edildi. Bu kapsamda Samsung, Teksas’ta 6.4 milyar dolar, Intel 8.5 milyar dolar ve Micron Technology 6.1 milyar dolar destek aldı.

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Öte yandan 1.5 milyar dolarlık teşvik, GlobalFoundries’in New York’taki üretim tesislerini genişletmek için kullanılacak. Tesislerde, şirketin Singapur ve Almanya’daki fabrikalarında kullanılan ileri teknolojiler devreye alınacak. Bu yatırımlar, özellikle ABD otomotiv endüstrisi için çip üretimini hedefliyor. New York eyaleti de bu projeye 550 milyon dolar ek destek sağlayacağını duyurdu.

Yeni bir tesis de planlanıyor

Tam Boyutta Gör GlobalFoundries ayrıca, pazar koşulları ve müşteri taleplerine bağlı olarak Malta’da yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor. Bu yeni tesisin, otomotiv, yapay zeka (AI), havacılık ve savunma sektörleri için çip üretmesi bekleniyor. Bu tesis hakkında şimdilik tüm detaylar belli değil ancak yapay zeka çipi üretmek isteniliyorsa modern üretim süreçlerini devreye almak gerekecek.

Bilindiği üzere 2009 yılında AMD'nin üretim biriminin ayrılmasıyla kurulan GlobalFoundries, 14nm üretim sürecini başarıyla geliştirip AMD için yongalar üretmişti ancak 2018'de şirket, 7nm üretim sürecine geçişi durdurmaya karar vermesiyle daha olgun süreçlere odaklanmıştı. Haliyle AMD ile ilişkileri de kopmuştu. Firma halihazırda 12nm ve üstü süreçlerde üretim yapmakta.

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