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    GlobalFoundries’den stratejik hamle: RISC-V işlemcileri üretilecek

    GlobalFoundries, MIPS’i satın alarak RISC-V işlemci yarışına giriyor. Şirket, otomotiv, robotik ve yapay zeka gibi alanlarda özel çip çözümleri sunmayı hedefliyor.

    GlobalFoundries’den stratejik hamle: RISC-V işlemcileri üretecek Tam Boyutta Gör
    Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahibi olduğu GlobalFoundries, önemli bir hamleyle son derece önemli yarı iletken tasarım yeteneklerini bünyesine katıyor. Şirket, efsanevi MIPS mimarisinin yaratıcısı fabrikasız tasarım şirketi MIPS’i satın almak için anlaşmaya vardı. 1980’lerde birçok şirketin tercih ettiği RISC tabanlı MIPS mimarisi teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip.

    GlobalFoundries'den stratejik hamle

    2021 yılında MIPS, kendi özel mimarisinin geliştirilmesini sonlandırıp tamamen açık kaynak kodlu RISC-V teknolojisine odaklanacağını duyurmuştu. GlobalFoundries’in MIPS’i satın alma nedeni de bu tasarımlar. Şirketin portföyünde, gerçek zamanlı uygulamalar için geliştirilen Atlas işlemci serisi ile yapay zeka işlemleri için özel çekirdekler ve çip tasarımını optimize eden Atlas Explorer sanal platformu bulunuyor.

    GlobalFoundries’den stratejik hamle: RISC-V işlemcileri üretecek Tam Boyutta Gör
    GlobalFoundries, MIPS’in uzmanlığını kullanarak sanayi, otomotiv ve veri merkezi uygulamaları için esnek ve özel çip çözümlerini genişletmeyi hedefliyor. Orijinal MIPS mimarisi artık aktif olarak geliştirilmemekle birlikte, MIPS kendi özel fikri mülkiyet haklarını kullanarak açık kaynak ISA’yı geliştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 40 yıllık RISC bilişim mirasına sahip firma, gelişmiş çoklu iş parçacığı özellikleri gibi yeniliklerle dikkat çekiyor.

    GlobalFoundries, MIPS’in özellikle robotik ve otomotiv sektörlerinde fiziksel yapay zeka (physical AI) çözümlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak güce sahip olduğunu belirtiyor. Tanımlamaya göre fiziksel yapay zeka, robotlar ve otonom araçlar gibi sistemlerin gerçek dünyada karmaşık hareketleri algılayıp gerçekleştirmesini mümkün kılıyor. GlobalFoundries, bu alandaki şirketlere özel çipler satmayı hedefliyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 23 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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