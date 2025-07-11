GlobalFoundries’den stratejik hamle: RISC-V işlemcileri üretilecek

GlobalFoundries'den stratejik hamle
2021 yılında MIPS, kendi özel mimarisinin geliştirilmesini sonlandırıp tamamen açık kaynak kodlu RISC-V teknolojisine odaklanacağını duyurmuştu. GlobalFoundries’in MIPS’i satın alma nedeni de bu tasarımlar. Şirketin portföyünde, gerçek zamanlı uygulamalar için geliştirilen Atlas işlemci serisi ile yapay zeka işlemleri için özel çekirdekler ve çip tasarımını optimize eden Atlas Explorer sanal platformu bulunuyor.
GlobalFoundries, MIPS’in özellikle robotik ve otomotiv sektörlerinde fiziksel yapay zeka (physical AI) çözümlerinin yaygınlaşmasını sağlayacak güce sahip olduğunu belirtiyor. Tanımlamaya göre fiziksel yapay zeka, robotlar ve otonom araçlar gibi sistemlerin gerçek dünyada karmaşık hareketleri algılayıp gerçekleştirmesini mümkün kılıyor. GlobalFoundries, bu alandaki şirketlere özel çipler satmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre