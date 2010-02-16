GlobalFoundries, ARM'ın yeni yonga tasarımını 28nm High-K Metal Kapı teknolojisiyle üretecek

AMD ve ATIC firmalarının ortaklığında, endüstrinin en büyük bağımsız döküm firması olmak üzere kurulan GlobalFoundries, İspanya'nın Barselona kentinde devam eden Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde ARM ile birlikte 28nm üretim teknolojisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Hali hazırda kullanımda olan Cortex A9 tasarımını temel alacak ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni bir SoC yani yongada sistem çözümü için ortak çalışma yürüten ikili, fabrikasyon sürecindeki ilerlemelere bağlı olarak yeni yonganın, kullanılacağı cihazlarda %30 daha az güç sarfiyatı ve %100 daha uzun bekleme süresi sağlayacağını belirtiyorlar. Üretim sürecinde kullanılacak High-K Metal Kapı teknolojisi sayesinde aynı termal karakteristikte mevcut çözümlere kıyasla %40 daha fazla performans sunacağı da belirtilen yeni yonganın, akıllı telefonlar başta olmak üzere mini-bilgisayarlarda ve benzeri uygulama alanlarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Güncel yol haritasına göre GlobalFoundries, 28nm fabrikasyon süreciyle hazırlanacak ARM Cortex A9 tabanlı yongada sistem çözümünün üretimine yılın ikinci yarısında başlayacak.