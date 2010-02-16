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GlobalFoundries, ARM'ın yeni yonga tasarımını 28nm High-K Metal Kapı teknolojisiyle üretecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD ve ATIC firmalarının ortaklığında, endüstrinin en büyük bağımsız döküm firması olmak üzere kurulan GlobalFoundries, İspanya'nın Barselona kentinde devam eden Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde ARM ile birlikte 28nm üretim teknolojisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Hali hazırda kullanımda olan Cortex A9 tasarımını temel alacak ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni bir SoC yani yongada sistem çözümü için ortak çalışma yürüten ikili, fabrikasyon sürecindeki ilerlemelere bağlı olarak yeni yonganın, kullanılacağı cihazlarda %30 daha az güç sarfiyatı ve %100 daha uzun bekleme süresi sağlayacağını belirtiyorlar. Üretim sürecinde kullanılacak High-K Metal Kapı teknolojisi sayesinde aynı termal karakteristikte mevcut çözümlere kıyasla %40 daha fazla performans sunacağı da belirtilen yeni yonganın, akıllı telefonlar başta olmak üzere mini-bilgisayarlarda ve benzeri uygulama alanlarında değerlendirilmesi bekleniyor.

Güncel yol haritasına göre GlobalFoundries, 28nm fabrikasyon süreciyle hazırlanacak ARM Cortex A9 tabanlı yongada sistem çözümünün üretimine yılın ikinci yarısında başlayacak.


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Batuist 9 yıl
Akıllı telefonlar için daha hızlı işlemciler geliyor demektir..
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CoreXXX 9 yıl
fotoğrafta tatlı gözüküyor ama sen bide orda çalışana sor. ben daha çok güneş aln şöyle ışıl ışıl bi yerde çalışmak isterim şahsen
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Tolgá 9 yıl
böyle bir yerde çalışmak isterdim..
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OverClocK1ng 9 yıl
O maddenin adı Grafin ve 1000Ghz hızları mümküm kılıyor. 2 sene içerisinde Grafin, işlemcilerde kullanılacak ve 1000Ghz işlemci hızları mümkün olacak. Zaten 1000Ghz e yakın hızda transistör üretmişler. Bu konudaki ilk adım atıldı kısacası.
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sertacaygun 9 yıl
High K'nın elektrik kaçaklarını engellediğini hatırlıyorum. Bununla ilgili tam bilgi alabileceğim döküman bulunuyor mu ?
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bethere4you 9 yıl
işte bu lan ohh beee ne güsel haberler sonuna kadar rekabet GF nınde üretimi 28 nm de high metal gate i sağlması AMD ye cok güsel şeyler olarak geri dönecek
ama inteli ne kadar sevmesmde nefret etsemde arge ye haradıklrı mühteşem paralara imreniyor insan 45 nm de yani bir nesil önce high metl gate i adamlar kullandılar yaw
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WinteR 9 yıl
AMD yavaş ilerliyor, intel şu anda 2015'in transistorlerini nerdeyse üretibilcek durumda, High-K teknolojisinde daha da ilerleniyor, yeni bir madde ile akım kaçakları daha da düşürülecek.
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MÇKR_06 9 yıl

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Eşref_37 9 yıl
Haber için teşekürler.
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Rainbow6 9 yıl
Resme bak abicim resmen uzay ussu ... 28nm de dayaniklilik problemleri olmuyor mu acaba
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,sanki uzay üssü gibi harika bir iş ortamı olduğu kesin
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