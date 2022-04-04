Değiştirilebilir elektrikli araç bataryası üreticisi Gogoro, Nasdaq'ta listelenecek

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Elektrikli scooter ve değiştirilebilir elektrikli araç bataryası üreten Gogoro, Poema Global Holdings(PPGH) ile SPAC birleşmesi sayesinde Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacak. Halka açılma sonucunda Gogoro, en az 335 milyon dolarlık nakit gelir sağlayacaklarını düşünüyor.

Gogoro, Nasdaq borsasına geliyor

2011 yılında kurulan Gogoro, "GGR" ve "GGROW" kodlarıyla 5 Nisan 2022'de Nasdaq Global Select Market'te işlem görmeye başlayacak.

Gogoro CEO'su Horace Luke: "Gogoro, elektrikli iki tekerlekli araçların büyümesini ve benimsenmesini hızlandırmaya kararlıdır ve elektrikli kentsel yakıt ikmali için bir temel oluşturan açık mobilite ekosisteminin gelişimini desteklemek için proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. Halka açık bir şirket olarak yolculuğumuzun bir sonraki bölümüne başlamayı ve kanıtlanmış teknolojilerimizi ve tekliflerimizi dünyanın en büyük iki tekerlekli pazarlarına taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

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Gogoro, PIPE (kamu sermayesine özel yatırım) finansman taahhütlerinden elde edilen 295 milyon dolar dahil olmak üzere toplamda 335 milyon dolarlık gelir bekliyor.

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