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Airbus, havacılık endüstrisinin karbon ayak izini azaltma misyonu kapsamında %100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı(SAF) ile çalışan ilk A380 uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu. Kullanılan SAF, kullanılmış yemeklik yağ ve diğer atık yağlardan oluşturuldu.

Yemeklik yağ ile uçan A380

Rolls-Royce Trent 900 motorlu Airbus'ın A380 test uçağı MSN 1 için 27 ton harmanlanmamış SAF sağlandı. Fransa'nın Toulouse şehrindeki Blagnac Havalimanı'ndan havalanan uçak, üç saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Temel olarak kullanılmış yemeklik yağlar ve diğer atık yağlardan oluşturulan SAF, aromatikler ve kükürt içermeyen Hidroişlenmiş Esterler ve Yağ Asitlerinden(HEFA) yapıldı.

Airbus, mevcut tüm uçaklarının kerosen ile karıştırılmış %50'ye kadar SAF karışımıyla sertifikalandırdığını belirtiyor. Şirket, amaçlarının bu on yılın sonuna kadar %100 SAF sertifikası almak olduğunu söylüyor.

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A380, %100 SAF ile uçan tek Airbus uçak türü değil. Daha önce Mart 2021'de bir Airbus A350 ve Ekim 2021'de bir A319neo tek koridorlu uçaklar da %100 SAF ile uçuşlarını gerçekleştirmişlerdi.

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Airbus A380, yemeklik yağdan yapılan yakıtla uçtu