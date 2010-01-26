Google Android üç yıl içerisinde en popüler ikinci mobil işletim sistemi olabilir

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Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından IDC'nin yeni bir çalışmasına göre Google'ın açık kaynaklı mobil işletim sistemi Android 2013 yılına kadar en popüler ikinci platform olabilir. 2008 yılında Android tabanlı 690.000 cihaz satıldığını belirten IDC, bu rakamın 2013 yılında 68 milyona ulaşacağını ve Symbian'ın hemen ardında en popüler mobil işletim sisteminin Android olacağını tahmin ediyor.

Akıllı telefon pazarındaki potansiyele de dikkat çeken IDC, çift haneli büyüme rakamlarının devam edeceğini ve 2013 yılında 390 milyon adetlik pazar hacmine ulaşılacağına dikkat çekiyor. IDC'nin çalışmasına göre %150.4'lük yıllık büyüme hızına yakalayacak olan Android'in aksine iPhone OS ve özellikle Palm'in webOS platformları farklı taşıyıcılarda olmamalarından ötürü aynı oranda büyüyemeyecekler.