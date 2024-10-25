Geliştiricilerin %75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor: Ama bir bit yeniği var

Yapay zekanın benimsenmesi artıyor
Bu oldukça yüksek bir oran olsa da rapor, yapay zekanın sunduğu kolaylık ve hızın yanında bazı potansiyel riskler taşıdığına da dikkat çekiyor. Yaklaşık 3.000 teknoloji profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre yapay zeka, kod yazma, bilgi özetleme ve kod açıklama gibi görevlerde geliştiricilere yardımcı oluyor.
İşte bit yeniği
Bununla birlikte, araştırmacılar yapay zekanın benimsenmesinin projelerin teslimat istikrarında bir düşüşe neden olduğunu da belirtiyor. Rapora göre teslimat sürecinde yüzde 1.5 oranında bir düşüş, teslimat istikrarında ise yüzde 7.2 oranında azalma gözlemlendiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 39'u yapay zekanın ürettiği koda güven duymadığını belirtiyor ve bu, ekiplerin yapay zeka entegrasyonunu daha dikkatli yönetmeleri gerektiği sonucunu ortaya koyuyor.
Araştırmacılar yapay zekanın her derde deva bir ilaç olmadığının altını çizerken verimlilik artışı için şirketlerin, yapay zekayı destekleyici ve sağlıklı bir iş ortamına entegre etmesi gerektiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu