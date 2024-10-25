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    Geliştiricilerin %75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor: Ama bir bit yeniği var

    Google anketine göre geliştiricilerin yüzde 75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor. Araştırmaya göre yapay zeka araçları üretkenliği ve kod kalitesini artırıyor.
    Geliştiricilerin yüzde 75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor Tam Boyutta Gör
    Geliştirici dünyasında yapay zeka kullanım oranı hızla artarken, güven sorunu gündemde. Google’ın DevOps Raporu bu alandaki önemli bulguları ortaya koydu. Google Cloud'un DevOps Araştırma ve Değerlendirme (DORA) ekibinin yayımladığı 2024 DevOps Raporu’na göre, yazılım geliştiricilerin ve IT profesyonellerinin yüzde 75'inden fazlası, günlük iş görevlerinin en az birinde yapay zekaya güveniyor.

    Yapay zekanın benimsenmesi artıyor

    Bu oldukça yüksek bir oran olsa da rapor, yapay zekanın sunduğu kolaylık ve hızın yanında bazı potansiyel riskler taşıdığına da dikkat çekiyor. Yaklaşık 3.000 teknoloji profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre yapay zeka, kod yazma, bilgi özetleme ve kod açıklama gibi görevlerde geliştiricilere yardımcı oluyor.

    Geliştiricilerin yüzde 75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya katılanların yüzde 81’i, şirketlerinin yapay zeka geliştirme süreçlerine kaynak ayırdığını belirtirken, yüzde 67’si yapay zeka kullanımının kodlarını iyileştirdiğini ifade ediyor. Yapay zekanın ekip içinde belgeleme kalitesinde yüzde 7.5, kod kalitesinde yüzde 3.4 ve kod inceleme hızında yüzde 3.1 oranında iyileşme sağladığı belirtiliyor. Aynı zamanda, kod karmaşıklığında yüzde 1.8 oranında azalma olduğu görülüyor. Bunlar tekil olarak küçük olsa da bir araya geldiğinde önemli bir verimlilik artışı anlamına geliyor.

    İşte bit yeniği

    Bununla birlikte, araştırmacılar yapay zekanın benimsenmesinin projelerin teslimat istikrarında bir düşüşe neden olduğunu da belirtiyor. Rapora göre teslimat sürecinde yüzde 1.5 oranında bir düşüş, teslimat istikrarında ise yüzde 7.2 oranında azalma gözlemlendiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 39'u yapay zekanın ürettiği koda güven duymadığını belirtiyor ve bu, ekiplerin yapay zeka entegrasyonunu daha dikkatli yönetmeleri gerektiği sonucunu ortaya koyuyor.

    Araştırmacılar yapay zekanın her derde deva bir ilaç olmadığının altını çizerken verimlilik artışı için şirketlerin, yapay zekayı destekleyici ve sağlıklı bir iş ortamına entegre etmesi gerektiğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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