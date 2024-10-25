Geliştiricilerin %75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor: Ama bir bit yeniği var

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Tam Boyutta Gör Geliştirici dünyasında yapay zeka kullanım oranı hızla artarken, güven sorunu gündemde. Google’ın DevOps Raporu bu alandaki önemli bulguları ortaya koydu. Google Cloud'un DevOps Araştırma ve Değerlendirme (DORA) ekibinin yayımladığı 2024 DevOps Raporu’na göre, yazılım geliştiricilerin ve IT profesyonellerinin yüzde 75'inden fazlası, günlük iş görevlerinin en az birinde yapay zekaya güveniyor.

Yapay zekanın benimsenmesi artıyor

Bu oldukça yüksek bir oran olsa da rapor, yapay zekanın sunduğu kolaylık ve hızın yanında bazı potansiyel riskler taşıdığına da dikkat çekiyor. Yaklaşık 3.000 teknoloji profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre yapay zeka, kod yazma, bilgi özetleme ve kod açıklama gibi görevlerde geliştiricilere yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmaya katılanların yüzde 81’i, şirketlerinin yapay zeka geliştirme süreçlerine kaynak ayırdığını belirtirken, yüzde 67’si yapay zeka kullanımının kodlarını iyileştirdiğini ifade ediyor. Yapay zekanın ekip içinde belgeleme kalitesinde yüzde 7.5, kod kalitesinde yüzde 3.4 ve kod inceleme hızında yüzde 3.1 oranında iyileşme sağladığı belirtiliyor. Aynı zamanda, kod karmaşıklığında yüzde 1.8 oranında azalma olduğu görülüyor. Bunlar tekil olarak küçük olsa da bir araya geldiğinde önemli bir verimlilik artışı anlamına geliyor.

İşte bit yeniği

Bununla birlikte, araştırmacılar yapay zekanın benimsenmesinin projelerin teslimat istikrarında bir düşüşe neden olduğunu da belirtiyor. Rapora göre teslimat sürecinde yüzde 1.5 oranında bir düşüş, teslimat istikrarında ise yüzde 7.2 oranında azalma gözlemlendiğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 39'u yapay zekanın ürettiği koda güven duymadığını belirtiyor ve bu, ekiplerin yapay zeka entegrasyonunu daha dikkatli yönetmeleri gerektiği sonucunu ortaya koyuyor.

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Araştırmacılar yapay zekanın her derde deva bir ilaç olmadığının altını çizerken verimlilik artışı için şirketlerin, yapay zekayı destekleyici ve sağlıklı bir iş ortamına entegre etmesi gerektiğini söylüyor.

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Geliştiricilerin yüzde 75'inden fazlası yapay zekaya güveniyor