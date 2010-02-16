Google: Apple ile problem yok, iş birliğimiz heyecan verici

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Google tepe yöneticisi Eric Schmidt'in Apple yönetiminden ayrılması, Apple'ın iPhone'daki standart arama motoru için Microsoft ile görüşmesi ve son olarak Nexus One isimli akıllı telefonuyla Google'ın iPhone'a rakip olması, iki firma arasındaki ilişkileri bozulma noktasına getirdiği, özellikle Eric Schmidt'in görevden ayrılmasının firmalar arasındaki gerginliğin bir sonucu olduğu, daha önce gündeme gelmişti.

Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde, Google Mobil Mühendislik Bölümü sorumlusu Vic Gundotra, tüm bu iddiaları yalanladı. Apple'ın çok yakın ve değerli bir partner olduğunu belirten Gundotra, Apple ile iş birliği içerisinde olmanın heyecan verici olduğunu söylerken, iddialar hakkında yorum yapmak istemediklerini ancak ilişkilerin dengede olduğunu ve bu durumun değişmesi için herhangi bir neden bulunmadığını belirtti.

Nexus One modelinden sonra Google'ın özellikle kurumsal müşterilere yönelik olarak yeni bir telefon hazırlığında olduğu, Nexus Two olarak isimledirilecek yeni modelin Motorola tarafından hazırlanacağı daha önce gündeme gelmişti. Bu konuya da değinen Gundotra, Google olarak kaç telefon çıkaracaklarını hangi firmaya ürettirecekleri ve hangi müşteri kesimini hedef alacakları konusunda alınmış nihai bir karar olmadığını da sözlerine ekledi.