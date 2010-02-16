Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google: Apple ile problem yok, iş birliğimiz heyecan verici

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google: Apple ile problem yok, iş birliğimiz heyecan verici
Tam Boyutta Gör

Google tepe yöneticisi Eric Schmidt'in Apple yönetiminden ayrılması, Apple'ın iPhone'daki standart arama motoru için Microsoft ile görüşmesi ve son olarak Nexus One isimli akıllı telefonuyla Google'ın iPhone'a rakip olması, iki firma arasındaki ilişkileri bozulma noktasına getirdiği, özellikle Eric Schmidt'in görevden ayrılmasının firmalar arasındaki gerginliğin bir sonucu olduğu, daha önce gündeme gelmişti.

Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde, Google Mobil Mühendislik Bölümü sorumlusu Vic Gundotra, tüm bu iddiaları yalanladı. Apple'ın çok yakın ve değerli bir partner olduğunu belirten Gundotra, Apple ile iş birliği içerisinde olmanın heyecan verici olduğunu söylerken, iddialar hakkında yorum yapmak istemediklerini ancak ilişkilerin dengede olduğunu ve bu durumun değişmesi için herhangi bir neden bulunmadığını belirtti.

Nexus One modelinden sonra Google'ın özellikle kurumsal müşterilere yönelik olarak yeni bir telefon hazırlığında olduğu, Nexus Two olarak isimledirilecek yeni modelin Motorola tarafından hazırlanacağı daha önce gündeme gelmişti. Bu konuya da değinen Gundotra, Google olarak kaç telefon çıkaracaklarını hangi firmaya ürettirecekleri ve hangi müşteri kesimini hedef alacakları konusunda alınmış nihai bir karar olmadığını da sözlerine ekledi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
HTC HD2yi daha iyi tanıdıkça googleın yeni telefonu hakkındaki olumsuz düşüncelerimide bir tarafa bıraktım şimdilik. Bazı inceleme yapan sitelerde iphonun hala daha iyi olduğu söylenince bende inanmıştım ama işin içinde HTC olunca birkez daha düşünmek lazım bence.. Herne kadar nexus one'ı bilmesemde HD2yi bilen biri olarak nexus'ında daha kötü bir telefon olma olasılığı vermiyorum.. Zaten bizatihi kullanlardan gelen bildirimler de telefonun gerçekten çok iyi olduğu yönünde.. HTC ise sanki hayatımıza bir anda girmiş gibi oldu. halbuki eski bir marka neden öyle oldu anlamadım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 9 yıl
iphone sevmeyen sahsiyetler arayis icine girdi,iphone killer telefon hangisidir diye.htc hd2 & google nexus sectiler.Hayatiniza bir anda bu yuzden girdi htc emin olabilirsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 9 yıl
Gogle sanal dunyanin krali olmaya calisiyor ama bence bir tarafinda patliycak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istblacken 9 yıl
Parayı kim bastırırsa onun arama motorunu kullanacaktır. Danışıklı dövüş bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
@Shady;
Kimseyi Google iş ortağı olarka görmüyor bence. Microsoft, Apple başta gelmek üzere...
İşletim sistemi, cep bilgisayarları vs. vs. derken adamlar arama motoruyla başladıkları yolda yazılım ve "elektronik devi" olarak devam etme ihtimâlleri var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saahin 9 yıl

sertacaygun

@Shady;

Kimseyi Google iş ortağı olarka görmüyor bence. Microsoft, Apple başta gelmek üzere...

İşletim sistemi, cep bilgisayarları vs. vs. derken adamlar arama motoruyla başladıkları yolda yazılım ve "elektronik devi" olarak devam etme ihtimâlleri var.






valla olur mu olur google samsung gibi telefondan tut çamaşır makinesine
teknoloji var ya anasını satayım araba bilem üretebilirler

kimse kusura bakmasın ama kapitalizmin tek kuralı vardır "büyüyemeyen ölür" adamlarda burada haklı yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 9 yıl

sertacaygun

İşletim sistemi, cep bilgisayarları vs. vs. derken adamlar arama motoruyla başladıkları yolda yazılım ve "elektronik devi" olarak devam etme ihtimâlleri var.



Ben HTC'nin Desire'ı tanıtmasıyla birlikte Google'ın neden telefon pazarına girdiğini sorgulamaya başladım. Nexus One'ın üreticisi HTC, kendi ürün gamına da Desire adı altında aynı modeli ekliyorsa Google'ın pazara girmesinin bir esprisi olduğunu fazla düşünmüyorum. Galiba Google telefonları HTC, Motorola'a ürettirdikçe böyle sorunlarla karşılaşmaları muhtemel. Bir de gelen ilk analizler Google'ın elektronik devi olmasının şimdilik çok zor olacağını gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 9 yıl
Bence Apple, Google'ı çok yakın bir iş ortağı olarak görmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karantina61 9 yıl

Shady

Bence Apple, Google'ı çok yakın bir iş ortağı olarak görmüyor.




Evet kesinlikle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7034 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
eric schmidt, Apple ve
2 etiket daha iPhone google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Tesla Model X SUV, Lamborghini Aventador’u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim