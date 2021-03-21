Google, Apple ve Facebook gibi platformlarda kullanıcı şifreleri çalan yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi

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Proofpoint güvenlik araştırmacıları, CopperStealer adlı daha önce belgelenmemiş yeni bir kötü amaçlı yazılım hakkında ayrıntılar yayınladı. Proofpoint'e göre Copperstealer kötü amaçlı yazılım, Facebook, Instagram, Google ve diğer büyük servis sağlayıcılarındaki kullanıcı hesap şifrelerini çalmaya çalışıyor. Çalınan şifreler, kötü amaçlı reklamlar yayınlamak ve daha fazla kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılıyor.

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Hesap güvenliği için 2FA önemli

İlk olarak bu yıl Ocak ayında keşfedilen CopperStealer kötü amaçlı yazılımın Proofpoint araştırmacıları tarafından Temmuz 2019'dan beri Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi web devlerinin kullanıcılarının çevrimiçi hesaplarını sessizce ele geçirdiği ve ardından bunları kötü faaliyetler için kullandığı tespit edildi.

Proofpoint yayınladığı bir raporda: "Facebook ve Instagram işletme ve reklamveren hesaplarını hedefleyen bir örneği analiz ederken, ayrıca Apple, Amazon, Bing, Google, PayPal, Tumblr ve Twitter gibi diğer büyük hizmet sağlayıcıları hedefleyen ek sürümler de belirledik." dedi.

Rapora göre, CopperStealer kötü amaçlı yazılım, daha önce keşfedilen Çin destekli kötü amaçlı yazılım ailesi SilentFade'e benzer şekilde çalışıyor.

Güvenlik araştırmacıları, bu saldırılara karşı alınabilecek önem olarak kullanıcıların hesaplarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Bu sayede ek bir güvenlik katmanı daha oluşturmuş olunacak.

Araştırmacılar, şimdiye kadar 159 ülkeden 5046 cihazın CopperStealer'dan etkilendiğini ortaya koydu.

https://www.tomsguide.com/news/cracked-software-copperstealer-malware

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