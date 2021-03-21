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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Apple ve Facebook gibi platformlarda kullanıcı şifreleri çalan yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi

    CopperStealer adlı yeni bir kötü amaçlı yazılım, kullanıcıların Facebook, Instagram, Apple, Amazon, Bing ve Google gibi platformlardaki çevrimiçi hesaplarının şifrelerini çalmaya odaklanıyor.
    21 Mart 2021, 15:30 (43 dk.)
    137
    22
    1
    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Apple ve Facebook gibi platformlarda kullanıcı şifreleri çalan yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi
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    Proofpoint güvenlik araştırmacıları, CopperStealer adlı daha önce belgelenmemiş yeni bir kötü amaçlı yazılım hakkında ayrıntılar yayınladı. Proofpoint'e göre Copperstealer kötü amaçlı yazılım, Facebook, Instagram, Google ve diğer büyük servis sağlayıcılarındaki kullanıcı hesap şifrelerini çalmaya çalışıyor. Çalınan şifreler, kötü amaçlı reklamlar yayınlamak ve daha fazla kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, yeni bir parmak izi algılama teknolojisi üzerinde çalışıyor"

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    Hesap güvenliği için 2FA önemli

    İlk olarak bu yıl Ocak ayında keşfedilen CopperStealer kötü amaçlı yazılımın Proofpoint araştırmacıları tarafından Temmuz 2019'dan beri Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi web devlerinin kullanıcılarının çevrimiçi hesaplarını sessizce ele geçirdiği ve ardından bunları kötü faaliyetler için kullandığı tespit edildi.

    Proofpoint yayınladığı bir raporda: "Facebook ve Instagram işletme ve reklamveren hesaplarını hedefleyen bir örneği analiz ederken, ayrıca Apple, Amazon, Bing, Google, PayPal, Tumblr ve Twitter gibi diğer büyük hizmet sağlayıcıları hedefleyen ek sürümler de belirledik." dedi.

    Rapora göre, CopperStealer kötü amaçlı yazılım, daha önce keşfedilen Çin destekli kötü amaçlı yazılım ailesi SilentFade'e benzer şekilde çalışıyor.

    Güvenlik araştırmacıları, bu saldırılara karşı alınabilecek önem olarak kullanıcıların hesaplarında iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Bu sayede ek bir güvenlik katmanı daha oluşturmuş olunacak.

    Araştırmacılar, şimdiye kadar 159 ülkeden 5046 cihazın CopperStealer'dan etkilendiğini ortaya koydu.



    https://www.tomsguide.com/news/cracked-software-copperstealer-malware
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    kartal172 3 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 13 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 15 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 18 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 20 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M maximus8282 (maximus ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikle çalışan hiçbir şey güvenli değil. Geçtiğimiz senelerde İran’ın nükleer santrallerinin elektrik hattında hacklendiğini görmüştük.
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