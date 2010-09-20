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Google: Chrome 7, 60x daha hızlı olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
45,2b
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125
Anti Virus
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un Internet Explorer 9 Beta'yı kullanıma sunması ve akabinde olumlu yorumlar almasıyla birlikte tarayıcı savaşları yeniden başlayacak gibi görünüyor. Microsoft'un Internet Explorer 9 çıkışına sessiz kalmayan Google, yaptığı yeni bir açıklamayla hazırlıkları devam eden Chrome 7'nin Chrome 6'ya göre 60 kat daha hızlı olacağını belirtti.

Google'da çalışan yazılım mühendisi James Robinson açıklamasında, Chrome 7'nin, Chromium destekli tüm işletim sistemlerinde (Windows XP/Vista/7, Mac OS ve Linux) en iyi grafik API'sini seçeceğini ifade etti. Google henüz Chrome 7'nin hangi şartlarda 60x daha hızlı olacağını belirtmese de, ilk veriler agresif performans artışının daha çok grafik cephesinde olacağını ortaya koyuyor.

Google, 2D grafik hızlandırmanın tarayıcılardaki etkisini göstermek üzere bazı demolar hazırladı.


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DH Misafiri 8 yıl
google yine bol keseden sallamıs
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TechnoMobile 8 yıl
google chromda şimdi denedim 53 fps :)
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TechnoMobile 8 yıl
Ben bir test sunmayacağım size sadece deneyin görün en hızlı Google Chrome
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Angelica 8 yıl

10ursaka

Ben bir test sunmayacağım size sadece deneyin görün en hızlı Google Chrome




kesinlikle
sırf sayfaları acması degil program acılırken bile en hızlısı.
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LaT1F 8 yıl
firefox tan vazgeçemiyorum hepsini kullamdım. alışmışız birkere
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séquestre 9 yıl
Birde şu resimleri sürükleyip Photoshop 'a bırakabilse tadından yenmeyecek ama her zaman Chrome kullanırım,en akıllı tarayıcı Chrome'dur..
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NecronLord 9 yıl
Chrome ile firefox arasında seçim yapmak zor gerçekten.Firefox'un eklentileri çok faydalı.Reklamları engelleyerek sörf yapmak büyük keyif.Ama chrome'nin sayfa açma biraz daha yüksek sanırım.
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CeFurkan 9 yıl
chrome kesinlikle ie den iyi

fakat firefox ile hic birisi hala yarışamaz
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Alper# 9 yıl

CeFurkan

chrome kesinlikle ie den iyi

fakat firefox ile hic birisi hala yarışamaz


Nasıl anladınız. Firefox'u artısı nedir ?
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DH Misafiri 9 yıl
comodo.com/...
chrome'un alt yapısını kullanan farklı bir tarayıcı.
en azından logosu daha hoş.
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amboleos 9 yıl
ilerde webbrowserlardan hiç bilgisayara oyun yüklemeden 3 boyutlu oyunlar oynayacağız.
html5 i bekleyin. O sırada aşağıdaki 3 boyutlu oyunu da oynabilirsiniz


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Antarktikali 9 yıl
sağol 2smoke ama vazgeçtim yok beceremiyorum :D:D [url]http://code.google.com/p/quake2-gwt-port/wiki/BuildingAndRunning[/url] isteyen denesin... Zaten tam bitmiş bir proje değil.
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| OMG! | 9 yıl
ffox,chrome,opera,ie,safari...
pc de 8-10 tane tarayıcı yüklü,,yıllarca nette surf yaptım..
chrome ve safarinin hızları yakın birbirlerine,,arkalarından opera gelir fakat opera uzun süreli kullanım için pek uygun değil,,hang, sürümü olursa olsun 5-6 saat sonra kasmaya hatta yanıt vermemeye başlıyor. ama en opsiyoneli operadır. ondaki özellikleri başka tarayıcıda bulamazsınız.
eskiden sıkı bir foxcuydum.
ta ki 4. eklentimi yükleyene kadar (4. eklentimden kasıt herhangi bir 4. eklenti)
fox un en önemli + sı olan eklentiler malesef ki onu yavaşlatıyor. eklentisizde diğerlerinden pek hızlı olduğu söylenemez,ve güncellemeler mozilla her seferinde ya bişeylere yetişemiyor ya da tarihi erteliyor,,sabırların sınırını zorluyor.
ie den bahsetmiyorum bile,gittikçe düşen performansını toparlamak için ie9 geliyor. ama chrome ve fox un yeni sürümleri gölgede bırakacaktır ie9'u.
chrome ise eksilerinden olan uzantı meselesini ise gün geçtikçe hallediyor. hızına hız katıyor. payını büyütüyor. ama hala ufak hatalar mevcut,,uzun süre surf yapanlar da bilirler chrome ile.
safari ise en baştan beri hızlı fakat güncelleme az. bir sonraki güncellemesi çok sağlam olacaktır ve chrome 7,ie9 ve ffox 4 ile kurulan temel taşları yerinden oynatacaktır.
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Antarktikali 9 yıl
Ben en son Windows'ta Safari denemiştim ve pek beğenmedim... Windows'ta yaklaşık 6 senedir Opera kullanıyorum ve çok memnunum. IRC, RSS, küçük bir mail programı bile var. Ayrıca turbo özelliği 3G ile internete bağlanırsanız oldukça işinize yarıyor. Hızlandırmasa da kotaya büyük etkisi var. Ancak işte Linux olunca iş biraz farklı, önceki mesajımda gördüğünüz gibi Chromium'un Linux performansı diğer tarayıcıları oldukça geçiyor. Bahsettiğim kullanışlılık değil, performans. Kullanışlılığa gelince kişinin tercihine kalmış bir şey, benim Windows'ta Opera kullanmamın sebebi bana göre kullanışlı olması.
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Paramedik 112 9 yıl
Firefox'tan vazgeçmem.
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