Google: Chrome 7, 60x daha hızlı olacak

Microsoft'un Internet Explorer 9 Beta'yı kullanıma sunması ve akabinde olumlu yorumlar almasıyla birlikte tarayıcı savaşları yeniden başlayacak gibi görünüyor. Microsoft'un Internet Explorer 9 çıkışına sessiz kalmayan Google, yaptığı yeni bir açıklamayla hazırlıkları devam eden Chrome 7'nin Chrome 6'ya göre 60 kat daha hızlı olacağını belirtti.
Google'da çalışan yazılım mühendisi James Robinson açıklamasında, Chrome 7'nin, Chromium destekli tüm işletim sistemlerinde (Windows XP/Vista/7, Mac OS ve Linux) en iyi grafik API'sini seçeceğini ifade etti. Google henüz Chrome 7'nin hangi şartlarda 60x daha hızlı olacağını belirtmese de, ilk veriler agresif performans artışının daha çok grafik cephesinde olacağını ortaya koyuyor.
Google, 2D grafik hızlandırmanın tarayıcılardaki etkisini göstermek üzere bazı demolar hazırladı.
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kesinlikle sırf sayfaları acması degil program acılırken bile en hızlısı.
fakat firefox ile hic birisi hala yarışamaz
Nasıl anladınız. Firefox'u artısı nedir ?
chrome'un alt yapısını kullanan farklı bir tarayıcı.
en azından logosu daha hoş.
html5 i bekleyin. O sırada aşağıdaki 3 boyutlu oyunu da oynabilirsiniz
Tıkla
pc de 8-10 tane tarayıcı yüklü,,yıllarca nette surf yaptım..
chrome ve safarinin hızları yakın birbirlerine,,arkalarından opera gelir fakat opera uzun süreli kullanım için pek uygun değil,,hang, sürümü olursa olsun 5-6 saat sonra kasmaya hatta yanıt vermemeye başlıyor. ama en opsiyoneli operadır. ondaki özellikleri başka tarayıcıda bulamazsınız.
eskiden sıkı bir foxcuydum.
ta ki 4. eklentimi yükleyene kadar (4. eklentimden kasıt herhangi bir 4. eklenti)
fox un en önemli + sı olan eklentiler malesef ki onu yavaşlatıyor. eklentisizde diğerlerinden pek hızlı olduğu söylenemez,ve güncellemeler mozilla her seferinde ya bişeylere yetişemiyor ya da tarihi erteliyor,,sabırların sınırını zorluyor.
ie den bahsetmiyorum bile,gittikçe düşen performansını toparlamak için ie9 geliyor. ama chrome ve fox un yeni sürümleri gölgede bırakacaktır ie9'u.
chrome ise eksilerinden olan uzantı meselesini ise gün geçtikçe hallediyor. hızına hız katıyor. payını büyütüyor. ama hala ufak hatalar mevcut,,uzun süre surf yapanlar da bilirler chrome ile.
safari ise en baştan beri hızlı fakat güncelleme az. bir sonraki güncellemesi çok sağlam olacaktır ve chrome 7,ie9 ve ffox 4 ile kurulan temel taşları yerinden oynatacaktır.