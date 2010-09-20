Google: Chrome 7, 60x daha hızlı olacak

Microsoft'un Internet Explorer 9 Beta'yı kullanıma sunması ve akabinde olumlu yorumlar almasıyla birlikte tarayıcı savaşları yeniden başlayacak gibi görünüyor. Microsoft'un Internet Explorer 9 çıkışına sessiz kalmayan Google, yaptığı yeni bir açıklamayla hazırlıkları devam eden Chrome 7'nin Chrome 6'ya göre 60 kat daha hızlı olacağını belirtti.

Google'da çalışan yazılım mühendisi James Robinson açıklamasında, Chrome 7'nin, Chromium destekli tüm işletim sistemlerinde (Windows XP/Vista/7, Mac OS ve Linux) en iyi grafik API'sini seçeceğini ifade etti. Google henüz Chrome 7'nin hangi şartlarda 60x daha hızlı olacağını belirtmese de, ilk veriler agresif performans artışının daha çok grafik cephesinde olacağını ortaya koyuyor.

Google, 2D grafik hızlandırmanın tarayıcılardaki etkisini göstermek üzere bazı demolar hazırladı.