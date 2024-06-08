Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı tarayıcısı oldu

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Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı web tarayıcısı olduğunu kanıtladı. Dünyanın en popüler tarayıcısı unvanını elinde bulunduran yazılım, açık kaynaklı Speedometer 3.0 performans testinde tüm zamanların en yüksek puanını elde etti.

Tarayıcı performansını ölçmek için kullanılan Speedometer 3.0, görev ekleme ve metin düzenleme gibi gerçek kullanıcı eylemlerini simüle ederek web tarayıcılarının modern web uygulamalarını ne kadar iyi işlediğini test ediyor.

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Bu kıyaslama aracı Apple, Google, Microsoft ve Mozilla gibi teknoloji devleri tarafından tarayıcıları objektif olarak karşılaştırmak için ortaklaşa geliştirildi. Dolayısı ile olabildiğince adil sonuçlara imza attığını hatırlatalım.

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Chrome nasıl vites yükseltti?

Peki Chrome nasıl bu kadar hızlı hale geldi? Google mühendisleri özellikle dize işleme ve gereksiz yere tekrar eden kodları stil sayfalarından temizleme üzerine odaklandılar. Ayrıca aşırı bellek kullanımını önlemek için form öğelerinin oluşturulmasını iyileştirdiklerinden bahsediliyor.

HarfBuzz metin biçimlendirme motorunda Apple'ın AAT yazı tipi formatlarıyla daha hızlı çalışma sağlayacak iyileştirme yapıldı. Tüm bunlara ek olarak Google, belleği boşaltma (garbage collection) sisteminde yapılan geliştirmeler ile Speedometer puanında %3'lük ek artış etti.

Günümüzde tarayıcılar arasında hız farkları eskisi kadar belirgin olmasa da, üreticiler liderlik için yarışmaya devam ediyor. Örneğin Firefox geçen yıl Apple'ın WebKit ekibinin eski bir hız testi olan SunSpider JavaScript karşılaştırmasında Chrome'u geride bırakmıştı.

Chrome'un tarayıcı pazarındaki liderliği, Mayıs 2024 itibariyle %65'lik payla ezici bir şekilde devam ediyor. Apple'ın Safari'si (%18) ve Microsoft'un Edge tarayıcısı (%5) oldukça geride. Son beş yılda pazar paylarında önemli bir değişiklik olmadı ve yakın gelecekte de böyle bir değişim beklenmiyor.

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Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı tarayıcısı oldu