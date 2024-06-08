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    Anlık Bildirim

    Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı tarayıcısı oldu

    Google Chrome, Speedometer 3.0 performans testinde rekor puan elde etti. Pazar genelinde ezici bir hakimiye kuran tarayıcı, son dokunuşlarla ciddi anlamda hızlanmış durumda.
    Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı tarayıcısı oldu
    Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı web tarayıcısı olduğunu kanıtladı. Dünyanın en popüler tarayıcısı unvanını elinde bulunduran yazılım, açık kaynaklı Speedometer 3.0 performans testinde tüm zamanların en yüksek puanını elde etti.

    Tarayıcı performansını ölçmek için kullanılan Speedometer 3.0, görev ekleme ve metin düzenleme gibi gerçek kullanıcı eylemlerini simüle ederek web tarayıcılarının modern web uygulamalarını ne kadar iyi işlediğini test ediyor.

    Bu kıyaslama aracı Apple, Google, Microsoft ve Mozilla gibi teknoloji devleri tarafından tarayıcıları objektif olarak karşılaştırmak için ortaklaşa geliştirildi. Dolayısı ile olabildiğince adil sonuçlara imza attığını hatırlatalım.

    Google Chrome bir kez daha dünyanın en hızlı tarayıcısı oldu Tam Boyutta Gör

    Chrome nasıl vites yükseltti?

    Peki Chrome nasıl bu kadar hızlı hale geldi? Google mühendisleri özellikle dize işleme ve gereksiz yere tekrar eden kodları stil sayfalarından temizleme üzerine odaklandılar. Ayrıca aşırı bellek kullanımını önlemek için form öğelerinin oluşturulmasını iyileştirdiklerinden bahsediliyor.

    HarfBuzz metin biçimlendirme motorunda Apple'ın AAT yazı tipi formatlarıyla daha hızlı çalışma sağlayacak iyileştirme yapıldı. Tüm bunlara ek olarak Google, belleği boşaltma (garbage collection) sisteminde yapılan geliştirmeler ile Speedometer puanında %3'lük ek artış etti.

    Günümüzde tarayıcılar arasında hız farkları eskisi kadar belirgin olmasa da, üreticiler liderlik için yarışmaya devam ediyor. Örneğin Firefox geçen yıl Apple'ın WebKit ekibinin eski bir hız testi olan SunSpider JavaScript karşılaştırmasında Chrome'u geride bırakmıştı.

    Chrome'un tarayıcı pazarındaki liderliği, Mayıs 2024 itibariyle %65'lik payla ezici bir şekilde devam ediyor. Apple'ın Safari'si (%18) ve Microsoft'un Edge tarayıcısı (%5) oldukça geride. Son beş yılda pazar paylarında önemli bir değişiklik olmadı ve yakın gelecekte de böyle bir değişim beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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