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Google Chrome için 4.0.201.1 sürüm numaralı yeni versiyon yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
26,2b
1
46
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google Chrome için 4.0.201.1 sürüm numaralı yeni versiyon yayınlandı
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Google kullanım yaygınlığı her geçen gün artan internet tarayıcısı Chrome için geliştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firma tarafından geliştiriciler kanalında popüler internet tarayıcısının 4.0.201.1 sürüm numaralı yeni versiyonu daha yayınlandı. 3.0.197.11 sürümünden bu yana yapılan tüm yamaları kapsayan bu sürüme ayrıca yeni bir özellik olarak yer imi senkronizasyonu da eklenmiş.

Google Chrome 4.0.201.1'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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