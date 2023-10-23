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    Google Chrome gerçek IP adresinizi gizleyecek: IP Koruması geliyor

    Google, popüler internet tarayıcısına IP adreslerinin kötüye kullanılmasını önleyecek yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Şirket yakında Chrome'da IP Koruması özelliğini test etmeye başlayacak.
    Google Chrome gerçek IP'nizi gizleyecek: IP Koruması geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcısında proxy sunucuları aracılığıyla gerçek IP adresini maskeleyerek kullanıcıların gizliliğini arttırmayı amaçlayan "IP Koruması" adlı yeni bir özelliği test etmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bazı detaylara ışık tutan bilgiler ortaya çıktı.

    Google Chrome geliştiricileri IP adreslerinin, kullanıcıların çevrimiçi davranışlarını izlemek için "kötüye kullanıldığının" farkında ve bu nedenle şirket kullanıcı gizliliğini sağlamak ile web'in temel işlevleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

    Web sitelerinin ve çeşitli çevrimiçi hizmetlerin, kişilerin internet üzerindeki aktivitelerini kaydettiği ve dijital profiller oluşturduğu bilinmekte. IP adresleri de bu amaçla kullanılıyor. Bu durumun da doğal olarak önemli gizlilik endişeleri yarattığını söyleyebiliriz.

    Google Chrome gerçek IP'nizi gizleyecek: IP Koruması geliyor Tam Boyutta Gör

    IP izlemesi ciddi bir tehdit

    Üçüncü taraf çerezleri basitçe silebilir veya ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ancak IP adresi izlemesi, ortalama bir internet kullanıcısı için daha ciddi bir sorun. IP adreslerinin, temel çevrimiçi hizmetlerin işleyişinde oynadığı rol, bu sorunu daha karmaşık hale getiriyor.

    Google Chrome'da sunulması planlanan IP Koruması çözümü, üçüncü taraf trafiği proxy sunucuları üzerinden yönlendirerek kullanıcıların gerçek IP adresini gizlemeyi amaçlıyor. Bu da, web sitelerinin gerçek IP adresini görmesini engelleyecek ve tarayıcıdaki gizliliği daha üst seviyeye taşıyacak.

    Ekosistem geliştikçe IP Koruması da kendisini güncelleyerek kullanıcıları siteler arası izlemeye karşı korumaya devam edecek ve proxy trafiğine daha fazla etki alanı ekleyecek. Geliştiricilerin planına göre yeni özellik Chrome 119 ve Chrome 125 sürümleri arasında test edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 7 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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