Google Chrome gerçek IP adresinizi gizleyecek: IP Koruması geliyor

Google Chrome geliştiricileri IP adreslerinin, kullanıcıların çevrimiçi davranışlarını izlemek için "kötüye kullanıldığının" farkında ve bu nedenle şirket kullanıcı gizliliğini sağlamak ile web'in temel işlevleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor.
Web sitelerinin ve çeşitli çevrimiçi hizmetlerin, kişilerin internet üzerindeki aktivitelerini kaydettiği ve dijital profiller oluşturduğu bilinmekte. IP adresleri de bu amaçla kullanılıyor. Bu durumun da doğal olarak önemli gizlilik endişeleri yarattığını söyleyebiliriz.
IP izlemesi ciddi bir tehdit
Üçüncü taraf çerezleri basitçe silebilir veya ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ancak IP adresi izlemesi, ortalama bir internet kullanıcısı için daha ciddi bir sorun. IP adreslerinin, temel çevrimiçi hizmetlerin işleyişinde oynadığı rol, bu sorunu daha karmaşık hale getiriyor.
Google Chrome'da sunulması planlanan IP Koruması çözümü, üçüncü taraf trafiği proxy sunucuları üzerinden yönlendirerek kullanıcıların gerçek IP adresini gizlemeyi amaçlıyor. Bu da, web sitelerinin gerçek IP adresini görmesini engelleyecek ve tarayıcıdaki gizliliği daha üst seviyeye taşıyacak.
Ekosistem geliştikçe IP Koruması da kendisini güncelleyerek kullanıcıları siteler arası izlemeye karşı korumaya devam edecek ve proxy trafiğine daha fazla etki alanı ekleyecek. Geliştiricilerin planına göre yeni özellik Chrome 119 ve Chrome 125 sürümleri arasında test edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.