Bu da oldu: Edge tarayıcısı Chrome kurulum dosyasını virüs olarak tanımladı

Kullanıcılar, Edge üzerinden ChromeSetup.exe kurulum dosyasını indirmeye çalıştıklarında dosyanın cihazlarına zarar verebileceğine dair bir uyarı alıyorlar. Microsoft Edge'in yerleşik güvenlik özelliği indirmeyi iptal etmeyi veya dosyayı kendi sorumluluklarında kaydetmeyi öneriyor.
Microsoft bu konuda sabıkalı
Microsoft'un kullanıcıları rakip ürünleri kullanmaktan caydırmaya çalışmasına ilk kez şahit olmuyoruz. Şirket, Bing'de Google Chrome araması yapanlara Edge reklam banner'ları gösteriyor. Bunu görmezden gelip devam edenler ise Chrome indirme sayfasının üst kısmında Edge'in de Chromium teknolojisini temel aldığına dair bir mesaj görüyor.
Microsoft henüz ChromeSetup.exe dosyasının potansiyel olarak zararlı olarak işaretlenmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şirket söz konusu hatayı düzeltmiş de olabilir. Ancak uyarı Windows 10 ve 11 çalıştıran bazı cihazlarda görülmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.