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    Bu da oldu: Edge tarayıcısı Chrome kurulum dosyasını virüs olarak tanımladı

    Microsoft Edge tarayıcısı ile Chrome indirmeye çalışan kullanıcılar neye uğradığını şaşırdı. Microsoft'un tarayıcısı rakip Chrome'un kurulum dosyasını zararlı bir virüs olarak tanımladı.
    Edge tarayıcısı Chrome kurulum dosyasını virüs olarak tanımladı
    Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde yer alan Microsoft Edge tarayıcısı rakip Google Chrome'un kurulum dosyasını potansiyel olarak "tehlikeli" olarak tanımlamaya başladı. Birçok kişide rahatsızlığa neden olan konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

    Kullanıcılar, Edge üzerinden ChromeSetup.exe kurulum dosyasını indirmeye çalıştıklarında dosyanın cihazlarına zarar verebileceğine dair bir uyarı alıyorlar. Microsoft Edge'in yerleşik güvenlik özelliği indirmeyi iptal etmeyi veya dosyayı kendi sorumluluklarında kaydetmeyi öneriyor.

    Edge tarayıcısı Chrome kurulum dosyasını virüs olarak tanımladı Tam Boyutta Gör

    Microsoft bu konuda sabıkalı

    Microsoft'un kullanıcıları rakip ürünleri kullanmaktan caydırmaya çalışmasına ilk kez şahit olmuyoruz. Şirket, Bing'de Google Chrome araması yapanlara Edge reklam banner'ları gösteriyor. Bunu görmezden gelip devam edenler ise Chrome indirme sayfasının üst kısmında Edge'in de Chromium teknolojisini temel aldığına dair bir mesaj görüyor.

    Edge tarayıcısı Chrome kurulum dosyasını virüs olarak tanımladı Tam Boyutta Gör

    Microsoft henüz ChromeSetup.exe dosyasının potansiyel olarak zararlı olarak işaretlenmesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şirket söz konusu hatayı düzeltmiş de olabilir. Ancak uyarı Windows 10 ve 11 çalıştıran bazı cihazlarda görülmeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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