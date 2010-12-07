Google Chrome OS işletim sistemiyle ilgili yeni detaylar açıkladı

Google bugün San Francisco'da düzenlediği Chrome etkinliğinde duyurusu 2011'e ertelenen yeni işletim sistemi Chrome OS hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Netbook gibi düşük güç tüketimli ultra-taşınabilir bilgisayarlar için geliştirilen bulut tabanlı yeni işletim sistemi, daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi Linux çekirdeğini temel alıyor.

Google'dan yapılan açıklamalara göre yeni işletim sistemi, hızlı açılış süresi sunacak ve anında hazır uygulama yeteneğine sahip olacak. Bir dakikadan daha kısa bir sürede kullanıma hazır bir hale geldiği belirtilen yeni işletim sistemi, anında hazır uygulama desteği sayesinde aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi uygulamaların çok hızlı açılmasını sağlayacak.

İnternet tabanlı bir işletim sistemi olan ve genel olarak çevrimiçi servisler etrafında şekillenen Chrome OS işletim sisteminin offline kabiliyeti de bulunuyor. Yani kullanıcılar, internetin olmadığı bir ortamda da Chroms OS'un offline uygulamalarını çalıştırabilecek, internet erişimi başladığı anda o uygulama kendini otomatik olarak senkronize edecek.

Şu an için USB port desteğinin olmadığı işletim sistemi kendisini RAM'in üzerine kuruyor ve gelen bilgilere göre işletim sistemi açık kaynak kodlu esnek yapısı sayesinde hemen her sistemde akıcı bir kullanıcı deneyimi vaad ediyor. Geliştiricilere de açık olan Chrome OS işletim sistemi için HTML5 tabanlı çok sayıda uygulamanın çalışmaları sürüyor.

Chrome OS işletim sistemi için Google'ın altını çizdiği bir diğer önemli özellik ise Cloud Print. Bu özellik sayesinde Chrome OS işletim sistemi ile aynı çalışma ortamındaki yazıcılardan çıktı alınabilecek. Hatırlanacağı üzere Google cephesinden aylar önce yapılan bir açıklamada, Chrome OS için en zorlu adımın yazıcı sürücüleri olduğu belirtilmişti.

Google'ın yeni işletimi belli aralıklarla kendisini otomatik olarak güncelleyecek ve son çıkan güncellemeler ve yeni eklenen özellikler düzenlik aralıklarla sisteme eklenecek. Birden fazla kullanıcının kendi hesaplarıyla kullanabileceği Chrome OS işletim sistemi için Google'ın özellikle performans noktasında henüz tamamladığı detaylar bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Acer ve Samsung, Intel işlemcili Chrome OS netbook'larını 2011'in ortalarına doğru pazara sunacaklar. Bununla birlikte Google, Chrome OS üzerine uygulama yazan program geliştiricilerine de Cr-48 kod adını verdiği 12-inç büyüklüğündeki referans sistemi sunmaya başladı.