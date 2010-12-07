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Google Chrome OS işletim sistemiyle ilgili yeni detaylar açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google bugün San Francisco'da düzenlediği Chrome etkinliğinde duyurusu 2011'e ertelenen yeni işletim sistemi Chrome OS hakkında da bazı bilgiler paylaştı. Netbook gibi düşük güç tüketimli ultra-taşınabilir bilgisayarlar için geliştirilen bulut tabanlı yeni işletim sistemi, daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi Linux çekirdeğini temel alıyor.

Google'dan yapılan açıklamalara göre yeni işletim sistemi, hızlı açılış süresi sunacak ve anında hazır uygulama yeteneğine sahip olacak. Bir dakikadan daha kısa bir sürede kullanıma hazır bir hale geldiği belirtilen yeni işletim sistemi, anında hazır uygulama desteği sayesinde aynı akıllı telefonlarda olduğu gibi uygulamaların çok hızlı açılmasını sağlayacak.

İnternet tabanlı bir işletim sistemi olan ve genel olarak çevrimiçi servisler etrafında şekillenen Chrome OS işletim sisteminin offline kabiliyeti de bulunuyor. Yani kullanıcılar, internetin olmadığı bir ortamda da Chroms OS'un offline uygulamalarını çalıştırabilecek, internet erişimi başladığı anda o uygulama kendini otomatik olarak senkronize edecek.

Şu an için USB port desteğinin olmadığı işletim sistemi kendisini RAM'in üzerine kuruyor ve gelen bilgilere göre işletim sistemi açık kaynak kodlu esnek yapısı sayesinde hemen her sistemde akıcı bir kullanıcı deneyimi vaad ediyor. Geliştiricilere de açık olan Chrome OS işletim sistemi için HTML5 tabanlı çok sayıda uygulamanın çalışmaları sürüyor.

Chrome OS işletim sistemi için Google'ın altını çizdiği bir diğer önemli özellik ise Cloud Print. Bu özellik sayesinde Chrome OS işletim sistemi ile aynı çalışma ortamındaki yazıcılardan çıktı alınabilecek. Hatırlanacağı üzere Google cephesinden aylar önce yapılan bir açıklamada, Chrome OS için en zorlu adımın yazıcı sürücüleri olduğu belirtilmişti.

Google'ın yeni işletimi belli aralıklarla kendisini otomatik olarak güncelleyecek ve son çıkan güncellemeler ve yeni eklenen özellikler düzenlik aralıklarla sisteme eklenecek. Birden fazla kullanıcının kendi hesaplarıyla kullanabileceği Chrome OS işletim sistemi için Google'ın özellikle performans noktasında henüz tamamladığı detaylar bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Acer ve Samsung, Intel işlemcili Chrome OS netbook'larını 2011'in ortalarına doğru pazara sunacaklar. Bununla birlikte Google, Chrome OS üzerine uygulama yazan program geliştiricilerine de Cr-48 kod adını verdiği 12-inç büyüklüğündeki referans sistemi sunmaya başladı.


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DH Misafiri 8 yıl
Siz hala anlamamışssınız bazı şeyleri.
Bu chrome os denilen sistem bulut işletim sistemi yani internet üzerinden çalışacak uygulamalar hala pencere sistemi ve masaüstü sisteminden bahsediyorsunuz.
Google zaten böyle birşey olmayacagını söyledin ve bu sistem netbooklar için çıkıyor. Masaüstüne kurulmayacak. Google donanım üreticileriyle anlaşmaları çerveçesinde sadece anlaşmalı donanım üreticilerinin netbooklarında gömülü driver olarak driver kurulmayacak.
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hakanlevent 8 yıl
masa üstü için gerksizzzzz win7 ve hacintosh varken
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RockConn 8 yıl
Elinde Adroid gib bir değer varken Google ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim...
Ben, Adroid'in yanında bu saçmalığa işletim sistemi bile demem. Birde neye istinaden Apple ve Microsoft'u geçermi diye düşünüyorsunuz. Buna rüya desem rüya bile değil.
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hachiko 8 yıl
Browserı harika pcyi kurunca hemen kuuruyorum eğer işletim sistemi aynı kolaylığı sunuyor ise anında geçerim...
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pyschoo 8 yıl
bekleyip gorecegiz bakalim ne kadar basarili olacak
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nefermenu 8 yıl
Google ın Dunya da web hizmetlerinde Tekel Haline Gelmesi ve Çook Çook Eksik Bir Müşteri Hizmetlerinin olması yüzünden işletim sisteminde sorunlar yaşayacaktır. Hele ki Turkiye de cogu ip bloğunun yasaklı oldugu bir durumda online bir işletim sistemi nasıl iş görür merak ediyorum.
1 haftadan beri google apps hizmetinin verildiği ip bloğu Digiturk ün davası yüzünden kapalı ama Google dan Hiç bir yetkili Türkiye yi sallamamakta veremedikleri Müşteri Hizmetlerini Popülist Sansürcü Ülke Söylentileri Altına Saklamaktadır. İleride de Profesyonel olarak İşletmelerinde Ücretsiz Yazılım Kullanmayı düşenecek arkadaslar bu faktorleri göz önünde bulundurmalıdır.
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faruk 8 yıl
Linux'a geçmemi engelleyen iki şey var :
1- Kullandığım eski donanımların driverlarını bulamamak
2- İstediğim programı kurup kullanamamak. Her çeşit programın linux versiyonu da vardır illa ki ama Windows'daki kadar geniş bir seçenek sunmuyor.
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Rainbow6 8 yıl
Taht sallayacak kadar iyi bir isletim sistemi oldugunu sanmiyorum zaten microsoft gibi firmalarin iyi giden bi seye karsi mutlaka gizli silahlari vardir win7 boyle bi isletim sistemi yillar oncesinden gelistirilmeye basalanmisti ben vistanin duzeltilmisi olduguna inanmiyorum microsoft resmen zamaninda kakaladi millete vistayi bakti mac os yuruyor hiz verdi win7 nin cikisina ... Bende bu chrome os u merak ediyorum simule edebilecegimiz bi kaynak var mi acaba ?
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OverClocK1ng 8 yıl
Valla ben 1-2 ay kadar süre bunun aynısı olan (öyle sanıyorum) JoliCloud işletim sistemi kullandım. Çok hoştu. Sonra bir şey yüzünden kullanmayı bıraktım ama hakikaten güzel. Bir de bir sürü program var istediğini seçiyorsun kendiliğinden en son sürümü otomatikman yükleniyor. Güncellemeleri kendi kendine hallediyor. İnsanı hiç uğraştırmıyor. LG X130 Netbook ta gayet hızlı çalışıyor. Tavsiye ederim. Buradan bakın isterseniz: jolicloud.com/...
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Batuist 8 yıl
micrsoftun tahtını sallamasın bunlar?? çok kısa sürede bu işletim sistemi mac osx in bile pazar payını geçer sanırım...
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kdrsrsln 8 yıl
"....Intel işlemcili Chrome OS netbook'larını..." dediğine göre büyük bir ihtimal x86 desteleyecektir.
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seref35 8 yıl
güzel olacak bu chrome os bunu x86 sistemlerde kullanabilirmiyiz
haber için teşekkürler fx57 iyi forumlar
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