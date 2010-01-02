Google Çin'in eski yöneticisinden Apple Tablet hakkında bilgiler

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Steve Jobs'u çok heyecanlandırdığı iddia edilen Tablet Mac hakkında konuşanlar arasına Google China'nın eski üst düzey yöneticisi ve şu anda Innovation Works'ün başındaki isim Kai-fu Lee'de katıldı. Lee, güvenilir kaynağından aldığı bilgileri kendi internet günlüğü aracılığıyla paylaştı.

Lee, 10.1 inçlik Tablet'in resmi lansmanının Ocak ayı içersinde yapılacağını ve 1000 dolardan daha düşük bir satış fiyatıyla raflardaki yerini alacağını iddia ederken, mükemmel kullanıcı arayüzü, görüntülü konferans ve elektronik kitap okuyucusu yeteneği ile gelişmiş iPhone'u andıracağını belirtiyor. Apple'ın merakla beklenen tabletinin güçlü donanımıyla 3D alanında da öne çıkacağını söyleyen Lee ayrıca Apple'ın ilk sene için 10 milyon ünite Tablet satmayı amaçladığını da iddia ediyor.

Apple'ın portatif elektronik cihazı Newton'u geliştirdiği 90ların başında Apple'da yönetici pozisyonunda çalışan Kai-fu Lee'nin mevcut pozisyonundan dolayı Cupertino merkezli firmanın Uzakdoğu'daki en büyük iş ortaklarından Foxconn'la da yakın ilişkisi bulunuyor.