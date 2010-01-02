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Google Çin'in eski yöneticisinden Apple Tablet hakkında bilgiler

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Google Çin'in eski yöneticisinden Apple Tablet hakkında bilgiler
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Steve Jobs'u çok heyecanlandırdığı iddia edilen Tablet Mac hakkında konuşanlar arasına Google China'nın eski üst düzey yöneticisi ve şu anda Innovation Works'ün başındaki isim Kai-fu Lee'de katıldı. Lee, güvenilir kaynağından aldığı bilgileri kendi internet günlüğü aracılığıyla paylaştı.

Lee, 10.1 inçlik Tablet'in resmi lansmanının Ocak ayı içersinde yapılacağını ve 1000 dolardan daha düşük bir satış fiyatıyla raflardaki yerini alacağını iddia ederken, mükemmel kullanıcı arayüzü, görüntülü konferans ve elektronik kitap okuyucusu yeteneği ile gelişmiş iPhone'u andıracağını belirtiyor. Apple'ın merakla beklenen tabletinin güçlü donanımıyla 3D alanında da öne çıkacağını söyleyen Lee ayrıca Apple'ın ilk sene için 10 milyon ünite Tablet satmayı amaçladığını da iddia ediyor.

Apple'ın portatif elektronik cihazı Newton'u geliştirdiği 90ların başında Apple'da yönetici pozisyonunda çalışan Kai-fu Lee'nin mevcut pozisyonundan dolayı Cupertino merkezli firmanın Uzakdoğu'daki en büyük iş ortaklarından Foxconn'la da yakın ilişkisi bulunuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
yes
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Mert 9 yıl
Oyun için klavye vb bağlama olanağı olabilir belki.
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DH Misafiri 9 yıl
ya herşey bitti tabletemi sardınız helal olsun
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GunslingerofMoon 9 yıl
Sonuçta bu telefon değil.Tablet PC, doğubank'a gelirse veya Gittigidiyordaki güvenilir satıcılar satarsa alırız uygun fiyata.
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umutarslan.com 9 yıl
cep telefonu 2000TL ise tableti 5000TL olur heralde.Türkcell 500ay vadeli satmazsa tr de pek alan olmaz :)
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karantina61 9 yıl

umutarslan.com

cep telefonu 2000TL ise tableti 5000TL olur heralde.Türkcell 500ay vadeli satmazsa tr de pek alan olmaz :)




güzel yorum...
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bayozi 9 yıl
Apple pa semi işlemci markasını satın almıstı, belkide bu işlemcileri kullanırlar.
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Ac1DBuRN 9 yıl
Peki islemci ne kullanacak? Atom mu? ARM degildir herhalde?..
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Batuist 9 yıl
tamam şimdi apple bunu çıkarırsa diğer üreticilerin iphonu yaptıkları taklit gibi herkes tablet PC çıkarmaya başlar.. Apple hep ilki yapıyor sonra diğerleri peşinden takılıyor. Ama nedense hep ilki yapan firma piyasayı domine etmeyi başarıyor.. Diğerleri ne kadar uğraşsalarda geçemiyorlar.. Artık önümüzde ki yıl ve sonrasında yeni trandin tablet PC ler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.. Kısa bir ifade ile ;
netbook out tabletPC in
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rabbitweed 9 yıl
Apple domine ediyor cunku arkasinda ITUNES var.Diger mal ureticilerde donanim yaparak geciceklerini saniyorlar :)

Batuist

tamam şimdi apple bunu çıkarırsa diğer üreticilerin iphonu yaptıkları taklit gibi herkes tablet PC çıkarmaya başlar.. Apple hep ilki yapıyor sonra diğerleri peşinden takılıyor. Ama nedense hep ilki yapan firma piyasayı domine etmeyi başarıyor.. Diğerleri ne kadar uğraşsalarda geçemiyorlar.. Artık önümüzde ki yıl ve sonrasında yeni trandin tablet PC ler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.. Kısa bir ifade ile ;

netbook out tabletPC in
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Karn-ı bahar 9 yıl
islate değil mi bu ?
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Mert 9 yıl
İlk yılda 10 milyon ünite çok yüksek bir rakam. Ekranın 10.1 inç olması güzel olmuş.


@Karn-ı bahar

Evet, iSlate ama adı daha kesin değil.
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