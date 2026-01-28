Google Gemini radara girdi: AB eşit muamele istiyor

Avrupa Komisyonu işi sıkı tutuyor
Gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu, Google Gemini hakkında Dijital Pazarlama Kanunu kapsamında inceleme başlattı. Komisyon Android işletim sistemi içerisinde Google Gemini nasıl muamele görüyorsa üçüncü taraf dil modellerinin de aynı muameleyi görmesini istiyor.
Komisyon böylece Google Gemini dil modelinin rakip modelleri engellemesinin önüne geçmeyi ve üçüncü taraf modellere Android ekosisteminde fırsat eşitliği sağlamayı planlıyor. İnceleme 6 ay sürecek ve raporlar doğrultusunda Google'a talimatlar iletilecek. Eğer Google bu talimatları yerine getirmezse yıllık kazancının yüzde 10'una kadar varan tazminatlar ödeyebilecek. Komisyon ayrıca Google Arama veri tabanının ve sıralama verilerinin üçüncü taraf arama motorlarına eşit şekilde açılmasını da talep ediyor.