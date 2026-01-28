Google Gemini radara girdi: AB eşit muamele istiyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ rekabeti her firmanın ya da ülkenin en küçük adımı bile en ince detayına kadar planladığı bir alan haline geldi. Yapay zekâ modelleri geliştirenler kendi yazılımına öncelik verirken hükümetler de bunun önüne geçmeye çalışıyor.

Avrupa Komisyonu işi sıkı tutuyor

Gelen bilgilere göre Avrupa Komisyonu, Google Gemini hakkında Dijital Pazarlama Kanunu kapsamında inceleme başlattı. Komisyon Android işletim sistemi içerisinde Google Gemini nasıl muamele görüyorsa üçüncü taraf dil modellerinin de aynı muameleyi görmesini istiyor.

Komisyon böylece Google Gemini dil modelinin rakip modelleri engellemesinin önüne geçmeyi ve üçüncü taraf modellere Android ekosisteminde fırsat eşitliği sağlamayı planlıyor. İnceleme 6 ay sürecek ve raporlar doğrultusunda Google’a talimatlar iletilecek. Eğer Google bu talimatları yerine getirmezse yıllık kazancının yüzde 10’una kadar varan tazminatlar ödeyebilecek. Komisyon ayrıca Google Arama veri tabanının ve sıralama verilerinin üçüncü taraf arama motorlarına eşit şekilde açılmasını da talep ediyor.

