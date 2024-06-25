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    Honda, 50 cc ve altı motosiklet pazarından çıkıyor: Peki ama neden?

    Honda, ikonik Super Cub 50 modeli de dahil olmak üzere 50 cc'nin altındaki moped serilerinin üretimini sonlandırıyor. Şirket neden böyle bir karar aldı?        
    Honda, 50 cc ve altı motosiklet pazarından çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Honda, ikonik Super Cub 50 modeli de dahil olmak üzere 50 cc'nin altındaki moped serilerinin üretimini sonlandırıyor. Japonya'daki sert emisyon kuralları, elektrikli bisiklet ve mopedlerin rekabeti, 50 cc motosikletlerin satışlarına darbe vurduğu için şirketin böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

    Honda, 2025 yılında 50 cc ve altı motosiklet satışlarını sonlandırıyor

    İlk olarak motosiklet üretmek amacıyla kurulan Honda, 2025 yılında küçük moped pazarından çıkacağını açıkladı. Bu hareketin, aynı yıl Japon pazarında yürürlüğe girecek sıkı emisyon düzenlemelerinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Japonya, 50 cc'nin altında motora sahip motosikletler ve mopedlerin yaydığı emisyonları azaltma kararı aldı. Bu küçük kapasiteli motorların doğasından dolayı, katalitik konvertör tasarlamak hem teknik hem de maliyet açısından zorlayıcı olacağı için şirketin bu kararı aldığı belirtiliyor.

    Elektrikli bisikletlerin popülerleşmesiyle Japonya'da küçük motosikletlerin satışları oldukça düştü. Geçtiğimiz sene ülkede sadece 93 bin moped satıldı. Satışların zirve yaptığı 1982 yılında 2,78 milyon moped satış rakamına ulaşılmıştı. Buna rağmen Honda hâlâ Japonya'da moped pazar payının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

    Çok sayıda anket ve medya kuruluşu tarafından dünyanın en iyi motosikleti olarak seçilen orijinal Super Cub, piyasaya sürülmesinden bu yana 110 milyon adetten fazla üretildi. Ancak Super Cub serisi tamamen sonlanmıyor. Super Cub C125 gibi daha büyük motorlu varyantlar üretilmeye devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    21 yaşında üniversiteye başlamak kulak memesinde boncuk gibi şişlik balkon kapısını dışarıdan kapatma aparatı hararet yok su eksiltiyor udf to word

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