Honda, 50 cc ve altı motosiklet pazarından çıkıyor: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Honda, ikonik Super Cub 50 modeli de dahil olmak üzere 50 cc'nin altındaki moped serilerinin üretimini sonlandırıyor. Japonya'daki sert emisyon kuralları, elektrikli bisiklet ve mopedlerin rekabeti, 50 cc motosikletlerin satışlarına darbe vurduğu için şirketin böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Honda, 2025 yılında 50 cc ve altı motosiklet satışlarını sonlandırıyor

İlk olarak motosiklet üretmek amacıyla kurulan Honda, 2025 yılında küçük moped pazarından çıkacağını açıkladı. Bu hareketin, aynı yıl Japon pazarında yürürlüğe girecek sıkı emisyon düzenlemelerinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Japonya, 50 cc'nin altında motora sahip motosikletler ve mopedlerin yaydığı emisyonları azaltma kararı aldı. Bu küçük kapasiteli motorların doğasından dolayı, katalitik konvertör tasarlamak hem teknik hem de maliyet açısından zorlayıcı olacağı için şirketin bu kararı aldığı belirtiliyor.

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Elektrikli bisikletlerin popülerleşmesiyle Japonya'da küçük motosikletlerin satışları oldukça düştü. Geçtiğimiz sene ülkede sadece 93 bin moped satıldı. Satışların zirve yaptığı 1982 yılında 2,78 milyon moped satış rakamına ulaşılmıştı. Buna rağmen Honda hâlâ Japonya'da moped pazar payının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

Çok sayıda anket ve medya kuruluşu tarafından dünyanın en iyi motosikleti olarak seçilen orijinal Super Cub, piyasaya sürülmesinden bu yana 110 milyon adetten fazla üretildi. Ancak Super Cub serisi tamamen sonlanmıyor. Super Cub C125 gibi daha büyük motorlu varyantlar üretilmeye devam edecek.

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Honda, 50 cc ve altı motosiklet pazarından çıkıyor