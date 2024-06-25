Honda, 50 cc ve altı motosiklet pazarından çıkıyor: Peki ama neden?

Honda, 2025 yılında 50 cc ve altı motosiklet satışlarını sonlandırıyor
İlk olarak motosiklet üretmek amacıyla kurulan Honda, 2025 yılında küçük moped pazarından çıkacağını açıkladı. Bu hareketin, aynı yıl Japon pazarında yürürlüğe girecek sıkı emisyon düzenlemelerinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Japonya, 50 cc'nin altında motora sahip motosikletler ve mopedlerin yaydığı emisyonları azaltma kararı aldı. Bu küçük kapasiteli motorların doğasından dolayı, katalitik konvertör tasarlamak hem teknik hem de maliyet açısından zorlayıcı olacağı için şirketin bu kararı aldığı belirtiliyor.
Elektrikli bisikletlerin popülerleşmesiyle Japonya'da küçük motosikletlerin satışları oldukça düştü. Geçtiğimiz sene ülkede sadece 93 bin moped satıldı. Satışların zirve yaptığı 1982 yılında 2,78 milyon moped satış rakamına ulaşılmıştı. Buna rağmen Honda hâlâ Japonya'da moped pazar payının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.
Çok sayıda anket ve medya kuruluşu tarafından dünyanın en iyi motosikleti olarak seçilen orijinal Super Cub, piyasaya sürülmesinden bu yana 110 milyon adetten fazla üretildi. Ancak Super Cub serisi tamamen sonlanmıyor. Super Cub C125 gibi daha büyük motorlu varyantlar üretilmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.