    YouTube, Android Auto'ya geldi ama beklendiği gibi değil!

    Google, Android Auto'da YouTube için bir güncelleme yayınladı. Yeni sürüm, tam YouTube deneyimi sunmak yerine araç kullanırken içerik dinleyen kullanıcılara yönelik değişiklikler içeriyor.

    YouTube artık Android Auto'nun medya kontrollerinde mevcut. Kullanıcıların video içeriğini doğrudan aracın ekranından oynatmasına, duraklatmasına ve atlamasına olanak tanıyor. Ancak en büyük sınırlama, YouTube'un telefondaki gibi değil, YouTube Music ve Spotify gibi bir ses akışı gibi davranması.

    Android Auto'daki resmi YouTube uygulaması videoları oynatamıyor

    Teknik olarak Android Auto'da YouTube'daki herhangi bir içerik oynatılabiliyor ancak yalnızca ses çalıyor, video görüntülenemiyor. Bu nedenle, yalnızca podcast yayınları ve haber yayınları dinlemek isteyenler için kullanışlı bir güncelleme denilebilir. Yalnız, Podcast ve haber yayınları için kullanılsa bile sınırlamalar var.

    Örneğin; bir videoda ileri sarmak mümkün değil, atlama düğmesi bir sonraki videoya götürüyor. YouTube oynatıcısı gezinme seçeneğini de göstermiyor. Android Auto'nun güvenlik odaklı arayüz kısıtlamaları göz önüne alındığında bu beklenmedik bir durum değil.

    Dahası, Android Auto'daki resmi YouTube uygulaması, Premium abonelik gerektiriyor.

    Sürüş sırasında video izlemek tehlike. Sadece videolar değil, diğer görsel dikkat dağıtıcı unsurlar da sürüş sırasında güvenlik sorunlarına neden olabilir. İşte bu yüzden, araç hareket halindeyken Android Auto'da uygulama işlevselliğinde birçok sınırlama bulunuyor. Bu sınırlama nedeniyle, YouTube dahil birçok eğlence uygulaması Android Auto için tam desteğe sahip değil. Ancak, birçok kişi hâlâ bazı sınırlamaları aşmak için CarStream ve Fermata Auto gibi üçüncü parti yöntemleri kullanıyor. Ancak bu yöntemlerle bile, YouTube video oynatımını Android Auto'da çalıştırmak kolay ve zahmetsiz değil.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

