Google, günde 300,000'den fazla Android'li telefon etkinleştiriyor

Google’ın mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, Twitter üzerinden yayınladığı mesajıyla, günde etkinleştirdikleri Android’li telefon sayısının 300,000'i geçtiğini açıkladı. Bu, Google’ın bir çeyrekte yaklaşık 30 milyona yakın Android’li telefonu aktifleştirdiği anlamına geliyor ki; Google'ın en güçlü rakiplerinden Apple, Eylül ayında yapılan etkinlikte günde 230,000 yeni iOS'li cihaz aktivasyonu yaptıklarını duyurmuştu. (Bazı kelimeleri neden eğik yazdığımıza değineceğiz.)

En son Eric Schmidt, Ağustos ayında, günde 200,000 adet Android’li telefon etkinleştirdiklerini dile getirmişti. O zamandan bu yana geçen yaklaşık 4 aylık süreçte etkinleştirilen telefon sayısının %50 artmış olması Android’in akıllı telefonların Windows’u olmaya doğru hızla yol aldığını gözler önüne koyuyor.

Konu etkinleştirilen cihaz sayısı olunca Google ile Apple'ın arasındaki söylem farklarına kısaca değinmekte fayda var. Eylül ayında yapılan iPod etkinliğinde Steve Jobs, Google'a gönderme yaparak "Bazı arkadaşlarımızın güncellemeleri de göz önüne aldıklarını düşünüyoru" demiş ve Apple'ın 230,000'lik sayısına sadece "yeni" iOS'li cihazların dahil olduğunu vurgulamıştı. (Google'ın basın sözcüsü, Steve Jobs'un açıklamaları üzerine yaptığı açıklamada Google'ın açıkladığı sayıya yapılan güncellemelerin dahil olmadığını dile getirdiğini belirtelim.). Andy Rubin'in açıklamasında "telefon" vurgusu yapmasıysa Apple'ın söyleminden ayrılıyor. Çünkü Apple'ın hesabı iPhone, iPod Touch ve iPad'i kapsarken; Andy Rubin'in son açıklamasınındaki sayının, akıllı telefonlar dışındaki Android'li cihazları kapsamadığını anlayabiliyoruz.