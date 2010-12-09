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Google, günde 300,000'den fazla Android'li telefon etkinleştiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Google’ın mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin, Twitter üzerinden yayınladığı mesajıyla, günde etkinleştirdikleri Android’li telefon sayısının 300,000'i geçtiğini açıkladı. Bu, Google’ın bir çeyrekte yaklaşık 30 milyona yakın Android’li telefonu aktifleştirdiği anlamına geliyor ki; Google'ın en güçlü rakiplerinden Apple, Eylül ayında yapılan etkinlikte günde 230,000 yeni iOS'li cihaz aktivasyonu yaptıklarını duyurmuştu. (Bazı kelimeleri neden eğik yazdığımıza değineceğiz.)

En son Eric Schmidt, Ağustos ayında, günde 200,000 adet Android’li telefon etkinleştirdiklerini dile getirmişti. O zamandan bu yana geçen yaklaşık 4 aylık süreçte etkinleştirilen telefon sayısının %50 artmış olması Android’in akıllı telefonların Windows’u olmaya doğru hızla yol aldığını gözler önüne koyuyor.

Konu etkinleştirilen cihaz sayısı olunca Google ile Apple'ın arasındaki söylem farklarına kısaca değinmekte fayda var. Eylül ayında yapılan iPod etkinliğinde Steve Jobs, Google'a gönderme yaparak "Bazı arkadaşlarımızın güncellemeleri de göz önüne aldıklarını düşünüyoru" demiş ve Apple'ın 230,000'lik sayısına sadece "yeni" iOS'li cihazların dahil olduğunu vurgulamıştı. (Google'ın basın sözcüsü, Steve Jobs'un açıklamaları üzerine yaptığı açıklamada Google'ın açıkladığı sayıya yapılan güncellemelerin dahil olmadığını dile getirdiğini belirtelim.). Andy Rubin'in açıklamasında "telefon" vurgusu yapmasıysa Apple'ın söyleminden ayrılıyor. Çünkü Apple'ın hesabı iPhone, iPod Touch ve iPad'i kapsarken; Andy Rubin'in son açıklamasınındaki sayının, akıllı telefonlar dışındaki Android'li cihazları kapsamadığını anlayabiliyoruz.


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DH Misafiri 8 yıl
Tarayıcı dünyasına bomba gibi düşen chrome gibi mobil sistemlerdede android'in yükselişi sürecektir çünkü google insanların beklentilerini çok iyi analız ediyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Androidli "çin telefonlarının"(efsanevi mtk, tabi yeni özel bir chipset ile) bile yapıldığı düşünülürse o sayı yakında kaçyüzbin olur bilemem.
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shadow006 8 yıl
Bence rakamlar normal, telefon piyasasında tercihler akıllı telefon yönünde hızla yol alıyor. İnsanlar sadece markaya bir dünya para verip akıllı telefon kullanmak yerine 3'te bir fiyata aynı işi yapan Androidli bir telefon almayı tercih ediyor.
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realbrutal 8 yıl
Bildigim kadariyla google androidin kullanilmasindan ek ucret almiyor.ama bilgileri calarak etinden sutunden yararlanip farki kapatiyo
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gduman 8 yıl
su google bilgileri çalıyor efsanesinden bi kurtulsak artık
kim çalmıyor ki, hotmail kullanıyorsanız microsoft da calıyor, iphone/ipad kullanıyorsanır onun mail uygulamasına şifre ve kullanıcı bilgilerini giriyorsunuz böylece mail ilk apple serverlarına ordan da size geliyor yani apple da calıyor. aynı durum blackberry içinde geçerli. Teknolojinin bu yanına bi çözüm yok kendi kendinize bir şirket haline gelmezseniz tabi



benimde bildiğim kadarı ile google android'den direk para almıyor ama firmalar ile yaptıgı özel anlaşmalar var kar marjı ile ilgili. ayrıca zaten android li bir telefonda herhangi bir şey aradıgınızda google ı kullanıyorsunuz google ı kullandıkca onlar para kazanıyor ki bu normal. google temel olarak reklam gösteriminden para kazanıyor ve bu şekilde en üst düzey hizmeti bedava'ya saglıyorlar. Misal gmail den daha kaliteli mail servisi zor bulunur var mı var ancak onlar da paralı. misal "cloud" dosya saklama google da ücretsiz ancak apple size belli bir alanı belli bir ücret ile tahsis ediyor. bu örnekler cogalabilir tabi.

google'ın varlıgı ve izlediği politikalar hepimizin cebini ferahlatıyor. Android'den para almadıgı için android işletim sistemli telefonlar makul fiyatlarda. Şimdi chrome os la geliyorlar ve bilgisayar fiyatlarında akıl almaz bir düşüş olucak bununla eş zamanlı microsoft'da fiyat indirmek zorunda kalıcak. Rekabetin her türlüsü son kullanıcıya yarar


yani özetle anroid, chrome browser, ya da google search, voice, mail, youtube vb uygulamaları kullanmak ile google a para kazandırıyoruz evet ama bunlarla google'da bizi ederinden fazla ödemekten kurtarıyor


akıllı telefon savasının kazananı olmayacak ama kaydebenleri yavas yavas kendini göstermeye başladı, nokia, blackberry vb leri.


realbrutal

Bildigim kadariyla google androidin kullanilmasindan ek ucret almiyor.ama bilgileri calarak etinden sutunden yararlanip farki kapatiyo

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Batuist 8 yıl
zaten os'un yaygınlaşması her bir apple ürünü satışı ile mümkün.. ama google donanım bağımsız sadece işletim sistemi satıyor..yani tek bir üreticiye karşı onlarcası.. artı satılan donanımlar google'ı ilgilendirmiyor.. aslında bura şöyle bir hesap ortaya konabilir.. mesela iphone bugün 1500 lireadan satın alınabiliyor.. tek bir telefon satışı ile elde edilen cior bu.. peki aynı ciroyu google'ın yakalaması için kaç adet androidli telefon satılması gerekiyor olabilir?? Yanlış biliyor olabilirim ama sanırım 10-15$ gibi bir ücret alıyor androidden google.. (bir haberden aklımda kalmıştı).. şimdi 1500ü bu rakama bölersek bir adet iphone satışından elde edilen ciroya yetişmesi için satılması gereken androidli telefon adedini bulabiliriz.. yani uzun lafın kısası apple çok çok daha karlı bu işten... zaten adamlar donanım yapmış ama yazılımdan daha çok kazanıyor.. iphone tam bir para basma makinesi.. bunu biliyordum ama görene kadar bu kadarınıda beklemiyordum...!!!
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Saydam 8 yıl
Dünya nüfusu 4 milyarlık dünya nufusu olsa 1300 küsür gün sonra sanırım herkez android kullanıyor olucak
:))) Apple ile ilgili bir haber olmasada değişik bir haber
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xxxx1 8 yıl
Android öldürücü darbeyi 2011 yılında vurarak mobil'deki başarısını tescilleyecektir...ios'un rüyalarına çoktan girdiğini ve Google kalitesiyle arayı gittikce açacağına asla şüphem yoktur...
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ungeradezahl 8 yıl

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