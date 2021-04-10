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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri

    Uzun süredir beklenen Google Pixel Watch'un render görüntüleri paylaşıldı. Bu sayede ilk kez ete kemiğe bürünen Google Pixel Watch, minimalist tasarımını da ele vermiş oldu.
    10 Nisan 2021, 21:00 (3 gün)
    5,1b
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    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    2

    Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri
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    Geç olsun güç olmasın diyerek akıllı saat pazarına girmeye hazırlanan Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı. Sektörün isabetli duyumcularından Jon Prosser tarafından dijital rekreasyonları paylaşılan akıllı saat, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet!

    Google Pixel Watch nasıl görünecek?

    Paylaşılan görseller göre Google Pixel Watch, geleneksel kol saatleri gibi dairesel bir tasarımla gelecek. Çerçevelerin kendine yer bulmayacağı bu dairesel ve kavisli tasarım, Samsung Galaxy Watch Active 2'yi akıllara getiriyor.

    Öte yandan sağ tarafında dönebilen bir düğmeye ev sahipliği yapacağı ön görülen Pixel Watch'un birden fazla kayış ve kasa rengiyle piyasaya sürüleceği kaydediliyor. 

    Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri
    Tam Boyutta Gör

    Google Pixel Watch tasarımını "yazılım ile donanıma birliği getiren yuvarlak ve çerçevesiz tasarım" olarak niteleyen Jon Prosser, Google'ın Pixel Watch ile birlikte Wear OS kanadında da önemli iyileştirmeler sunacağını belirtiyor. Özellikle Wear OS'un işlevselliğinin artırılacağı ve platform için daha fazla geliştirme aracının da yolda olduğu söyleniyor.

    Teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Pixel Watch'un bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. 



    https://www.youtube.com/watch?v=xioX3XTRomM
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Şıh Hazretleri
    hocam apple'ın saatleri "sağlam" mi peki? 
    bir kere tasarım anlamında hiçbir albenisi yok. (tasarım görecelidir elbette) ancak orta halli pek çok akıllı saat gerçek saate benziyor ve tasarım anlamında daha iyi. 
    diğer bir taraftan batarya süresi çok kısa. 
    ayrıca iphone dışında uyumluluğu yok. 
    sonuç olarak iphone sahipleri alıyor. onlar da anladığı için almıyor. hele hele abd'de herkes apple watch alıyor neredeyse. 

    amazfit batarya anlamında mükemmel. Olması gerek akıllı saatler amazfit'in saatleridir. Ama kıymeti bilinmiyor i·şte.
    hocam apple'ın saatleri "sağlam" mi peki? bir kere tasarım anlamında hiçbir albenisi yok. (tasarım görecelidir elbette) ancak orta halli pek çok akıllı saat...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    O onboardx 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saat=Apple Watch diğerleri oyuncaktır.
    Yanıtla +2
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    renega (Ömer C. IŞIK) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    işletim sistemini üretip cihazını üretmeyi unutmak :D
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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Wear OS bir saat kullanıyorum ama gerçekten çok işlevsiz ve sıkıcı. Geliştirmeleri lazım
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    ~Lion King~ (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelsin de watchos harici akan giden arayüzlü bir saat alternatifimiz olsun.
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    Şıh Hazretleri (- -) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Android cephesinde Apple'ın sağlam bir rakibi yok ne yazık ki. Samsung'un saatleri güzel ama batarya ömürleri aşırı kısa. Huaweiler güzel ama onlara da uygulama vs yüklenmiyor. Diğer saatlerin fiyatı sunduklarına göre yüksek. İnşallah iyi bir fiyatla çıkar.
    3 Yanıt Yanıtla
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Şıh Hazretleri
    hocam apple'ın saatleri "sağlam" mi peki? 
    bir kere tasarım anlamında hiçbir albenisi yok. (tasarım görecelidir elbette) ancak orta halli pek çok akıllı saat gerçek saate benziyor ve tasarım anlamında daha iyi. 
    diğer bir taraftan batarya süresi çok kısa. 
    ayrıca iphone dışında uyumluluğu yok. 
    sonuç olarak iphone sahipleri alıyor. onlar da anladığı için almıyor. hele hele abd'de herkes apple watch alıyor neredeyse. 

    amazfit batarya anlamında mükemmel. Olması gerek akıllı saatler amazfit'in saatleridir. Ama kıymeti bilinmiyor i·şte.
    Yanıtla +5
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    snoppy 3 gün ( Mesaj Silindi ) Şıh Hazretleri
    hiç olmazsa Android tarafındakiler gerçekten saate benziyor. Apple saatleri gibi ucube değiller. Gösteriş budalalığı haricinde kim ne yapsın kolunda dikdörtgen tasarımlı kalın bir saati?
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    sis651 1 gün ( Mesaj Silindi ) Şıh Hazretleri
    Samsung dandik hocam. Arkadaşla koşuya falan çıkıyoruz. 5 KM oluyor, arkadaşın saati daha koştuğundan habersiz. Konum buldu diyor, ama başlatamıyor koşuyu, değişik bir şey. Geçen gün triatlonda da düzgün veri vermeyip takip edemeyince erken bitirmiş yarışı. Derece alacakken diskalifiye oldu. Sövüp duruyor her seferinde saate.
    Huawei'nin fiyatının ucuz olması normal. Tüm menüleri beş dakikada gezilebilen bir saat. Aşırı sıkıcı geldi bana. Bilekliğe saat ekranı takılmış, öyle satılmış.
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon gibi bu da gelmez bize
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    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kasanin inceligi dikkat cekiyor...
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    C cand. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Galaxy kasası apple kordon
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sızdırıldı yerine başka kullanacak bit kelime bulsanız artık..bebek bezi işine döndü iyice.
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bir "sızdırılma" ise hep ön profilden sızdırılmış. Daha teknik detay içeren arka kısmı hiç sızmamış..
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    5099 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Galeri, google ve
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