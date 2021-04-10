Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı: İşte görüntüleri

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Geç olsun güç olmasın diyerek akıllı saat pazarına girmeye hazırlanan Google'ın ilk akıllı saati Pixel Watch sızdırıldı. Sektörün isabetli duyumcularından Jon Prosser tarafından dijital rekreasyonları paylaşılan akıllı saat, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek"

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Google Pixel Watch nasıl görünecek?

Paylaşılan görseller göre Google Pixel Watch, geleneksel kol saatleri gibi dairesel bir tasarımla gelecek. Çerçevelerin kendine yer bulmayacağı bu dairesel ve kavisli tasarım, Samsung Galaxy Watch Active 2'yi akıllara getiriyor.

Öte yandan sağ tarafında dönebilen bir düğmeye ev sahipliği yapacağı ön görülen Pixel Watch'un birden fazla kayış ve kasa rengiyle piyasaya sürüleceği kaydediliyor.

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Google Pixel Watch tasarımını "yazılım ile donanıma birliği getiren yuvarlak ve çerçevesiz tasarım" olarak niteleyen Jon Prosser, Google'ın Pixel Watch ile birlikte Wear OS kanadında da önemli iyileştirmeler sunacağını belirtiyor. Özellikle Wear OS'un işlevselliğinin artırılacağı ve platform için daha fazla geliştirme aracının da yolda olduğu söyleniyor.

Teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Pixel Watch'un bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=xioX3XTRomM

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