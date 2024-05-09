Apple Watch özelliği Wear OS saatlere geliyor

WearOS okul zamanı özelliği ne işe yarayacak?
Google, ebeveynlerin okul vakti özelliğini açarak çocuklarının kullanacağı uygulamaları sınırlayabileceğini ve saati sessize alabileceğini söylüyor.
Açıklamada ek ayrıntılar yer almıyor ancak Wear OS'deki okul zamanı özelliği Apple Watch’ta watchOS 7’den beri olan okul zamanı özelliğine benzer görünüyor. Apple Watch’ta ebeveynlerin uygulamaları ve komplikasyonları engellemesine ve planlanan zaman aralıklarında rahatsız etmeyin seçeneğini açmasına izin veriliyor. Bu özelik öğle yemeği ve acil aramalar gibi şeyler için belli saatlerde geçici olarak devre dışı kalacak şekilde ayarlanabiliyor.
Wear OS’deki yeni okul zamanı özelliğinin benzer şekilde çalışıp çalışmayacağı belli değil ancak açıklama öyle olduğunu gösteriyor. Ayrıca tüm Wear OS akıllı saatler bu özelliği destekleyecek mi ya da yalnızca daha yeni saatlerle mi sınırlı olacak henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.