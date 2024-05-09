Tam Boyutta Gör Apple, watchOS 7 ile Apple Watch’lara okul zamanı adında bir özellik sunmuştu. Bu işlev, ebeveynlerin ve velilerin çocuğun okulda olduğu saatte rahatsız etmeyin özelliğini uzaktan açmasına ve sınırlı etkileşimli özel saat yüzünü göstermesine olanak tanıyor. Şimdi bu özellik Wear OS saatlere geldi. 8 Mayıs'ta yayınlanan Google Play Hizmetleri’nin yeni sürümü (v24.18), Wear OS akıllı saatlere okul zamanı özelliğini getiriyor.

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WearOS okul zamanı özelliği ne işe yarayacak?

Google, ebeveynlerin okul vakti özelliğini açarak çocuklarının kullanacağı uygulamaları sınırlayabileceğini ve saati sessize alabileceğini söylüyor.

Açıklamada ek ayrıntılar yer almıyor ancak Wear OS'deki okul zamanı özelliği Apple Watch’ta watchOS 7’den beri olan okul zamanı özelliğine benzer görünüyor. Apple Watch’ta ebeveynlerin uygulamaları ve komplikasyonları engellemesine ve planlanan zaman aralıklarında rahatsız etmeyin seçeneğini açmasına izin veriliyor. Bu özelik öğle yemeği ve acil aramalar gibi şeyler için belli saatlerde geçici olarak devre dışı kalacak şekilde ayarlanabiliyor.

Wear OS’deki yeni okul zamanı özelliğinin benzer şekilde çalışıp çalışmayacağı belli değil ancak açıklama öyle olduğunu gösteriyor. Ayrıca tüm Wear OS akıllı saatler bu özelliği destekleyecek mi ya da yalnızca daha yeni saatlerle mi sınırlı olacak henüz belli değil.

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Apple Watch özelliği Wear OS saatlere geliyor