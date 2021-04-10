Google, Pixel 5a'nın iptal edildiği söylentilerine cevap verdi: Bu yıl piyasaya sürülecek

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Google, yaklaşan Pixel 5a akıllı telefonun iptal edileceğine dair geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilere yanıt verdi. Söylentileri yalanlayan şirket, Pixel 5a 5G'nin bu yıl içinde satışa sunulacağını belirten bir açıklama yaptı.

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Bu yıl yalnızca iki ülkede satışa çıkacak

Çoğu teknoloji sektörünü etkileyen küresel çip krizinin Google'a da etkilediğini iddia eden YouTuber Jon Prosser bu yıl Pixel 5a'nın piyasaya sürülemeyeceğini söyledi. Bu iddiaya Android Central da iki farklı kaynağı kaynağa atıfta bulunarak destek verdi. Tüm bu yaşananlarından ardından Google'dan bir açıklama geldi.

Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamalarda: "Pixel 5a 5G iptal edilmedi. Bu yılın sonlarında ABD ve Japonya'da satışa sunulacak ve geçen yılki a serisi telefonun tanıtıldığı zamana uygun olarak duyurulacak." ifadelerine yer verildi.

Her ne kadar Google telefonun bu yıl piyasaya sürüleceğini açıklamış olsa da sadece iki pazara ulaşması daha önce çıkan haberlere doğruluk payı veriyor. Pixel 4a 5G'nin yerini alacak olan cihazın,açıklamalara göre selefiyle benzer bir zaman çizelgesini takip ederek Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/09/google-cancels-pixel-5a-release-according-to-leaker

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