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    Anlık Bildirim

    Google, kullanıcılara arama üzerinden İngilizce eğitimi verecek

    Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, yeni yayınlayacağı güncelleme ile birlikte aramalar kısmı üzerinden kullanıcılara İngilizce eğitimi vermeye hazırlanıyor.

    Google, kullanıcılara arama üzerinden İngilizce eğitimi verecek

    Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, aramalar kısmı üzerinden kullanıcılara İngilizce eğitimi vermeye hazırlanıyor.

    Yakın zamanda yayınlacak güncellemeyle beraber Hindistan, Endonezya, Arjantin, Kolombiya, Meksika ve Venezuela’daki Android kullanıcıları, Google Arama üzerinden İngilizce eğitimi alabilecek.

    Dil pratiğini temelde oyun şekline dönüştüren şirket, altyapıda yazılının yanında çok daha önemli olan konuşma pratikleri de sunmakta ve kurulan cümlelere göre değişen farklı öneriler ile kişilerin yeni öğrenmeye başladıkları dili zenginleştirmesini hedefleniyor.

    Google tarafından yapılan açıklamada “Google Arama hali hazırda sunduklarıyla dil öğrenme sürecinde olanlar için değerli bir araç. Şimdi ise Android kullanıcıları kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle desteklenen yeni bir İngilizce konuşma pratiği deneyimi elde edecekler. Bir dil öğrenmek kişinin hayatında yeni fırsatlar yaratabilir. İnsanların farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurmasına, dünyayı gezmesine ve kariyerlerini ilerletmesine yardımcı olabilir. Sadece İngilizceyi dünya çapında 1,5 milyar kişinin öğrenmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Yeni bir dilde yeterlilik elde etmek zor ve birçok öğrenci, konuşma pratiği yapma ve bu konuda geri bildirim alma fırsatının olmamasını, öğrenmelerinin önündeki en büyük engel olarak görüyor.” denildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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