Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, aramalar kısmı üzerinden kullanıcılara İngilizce eğitimi vermeye hazırlanıyor.

Yakın zamanda yayınlacak güncellemeyle beraber Hindistan, Endonezya, Arjantin, Kolombiya, Meksika ve Venezuela’daki Android kullanıcıları, Google Arama üzerinden İngilizce eğitimi alabilecek.

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Dil pratiğini temelde oyun şekline dönüştüren şirket, altyapıda yazılının yanında çok daha önemli olan konuşma pratikleri de sunmakta ve kurulan cümlelere göre değişen farklı öneriler ile kişilerin yeni öğrenmeye başladıkları dili zenginleştirmesini hedefleniyor.

Google tarafından yapılan açıklamada “Google Arama hali hazırda sunduklarıyla dil öğrenme sürecinde olanlar için değerli bir araç. Şimdi ise Android kullanıcıları kişiselleştirilmiş geri bildirimlerle desteklenen yeni bir İngilizce konuşma pratiği deneyimi elde edecekler. Bir dil öğrenmek kişinin hayatında yeni fırsatlar yaratabilir. İnsanların farklı kültürlerden insanlarla bağlantı kurmasına, dünyayı gezmesine ve kariyerlerini ilerletmesine yardımcı olabilir. Sadece İngilizceyi dünya çapında 1,5 milyar kişinin öğrenmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Yeni bir dilde yeterlilik elde etmek zor ve birçok öğrenci, konuşma pratiği yapma ve bu konuda geri bildirim alma fırsatının olmamasını, öğrenmelerinin önündeki en büyük engel olarak görüyor.” denildi.

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Google, kullanıcılara arama üzerinden İngilizce eğitimi verecek