Google’daki “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu için son yaklaşıyor

Arama sayfasının demirbaşının kökleri sallanıyor
X ve Threads platformlarında paylaşılan ekran görüntüleri, Google’ın AI Mode’u arama çubuğunun içine entegre ettiğini ya da 1998’den bu yan var olan klasik “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunun yerine koyduğunu gösteriyor. Bazı örneklerde AI Mode düğmesi, "görselle arama" butonunun hemen yanında konumlanırken; bazılarında doğrudan arama çubuğunun altında, yerini aldığı klasik butonun olduğu alanda yer alıyor.
Şimdilik bu testler ABD’deki sınırlı sayıda kullanıcıyı kapsıyor. Ayrıca Google sözcüsü Ashley Thompson, AI Mode’un şu anda yalnızca şirketin deneysel ortamı olan Google Labs kullanıcıları tarafından test edildiğini ifade etti. Ek olarak “Kendimi Şanslı Hissediyorum” seçeneğinin resmi olarak AI Mode ile değiştirileceği garanti değil, ancak bu yönde testler yapıldığı aşikâr.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli