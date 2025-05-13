Google’daki “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu için son yaklaşıyor

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Tam Boyutta Gör Google, arama motorunun ikonik unsurlarından biri olan “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunu tarihe karıştıracak bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Son günlerde bazı kullanıcılar, Google Arama'nın yapay zeka destekli yeni özelliği olan "AI Mode" (Yapay Zeka Modu) ile ilgili dikkat çekici testlerle karşılaşıyor. Bu testler, AI Mode’un yerleşimi ve tasarımı konusunda farklı varyasyonlar denendiğini ortaya koyuyor.

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X ve Threads platformlarında paylaşılan ekran görüntüleri, Google’ın AI Mode’u arama çubuğunun içine entegre ettiğini ya da 1998’den bu yan var olan klasik “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunun yerine koyduğunu gösteriyor. Bazı örneklerde AI Mode düğmesi, "görselle arama" butonunun hemen yanında konumlanırken; bazılarında doğrudan arama çubuğunun altında, yerini aldığı klasik butonun olduğu alanda yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Düğmenin görsel tasarımı da testten teste değişiklik gösteriyor. Kullanıcılardan bazıları, fare imleci düğmenin üzerine geldiğinde dönen gökkuşağı renkli bir çerçeveyle karşılaştığını belirtirken, bazı varyantlarda bu renkli animasyon varsayılan tasarım olarak sunuluyor. Google’ın buradaki amacının AI Mode’u dikkat çekici hale getirmek olduğu anlaşılıyor.

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Şimdilik bu testler ABD’deki sınırlı sayıda kullanıcıyı kapsıyor. Ayrıca Google sözcüsü Ashley Thompson, AI Mode’un şu anda yalnızca şirketin deneysel ortamı olan Google Labs kullanıcıları tarafından test edildiğini ifade etti. Ek olarak “Kendimi Şanslı Hissediyorum” seçeneğinin resmi olarak AI Mode ile değiştirileceği garanti değil, ancak bu yönde testler yapıldığı aşikâr.

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