Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google’daki “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonu için son yaklaşıyor

    Google arama motorundaki Kendimi Şanslı Hissediyorum butonu yapay zeka devrimine yenik düşüyor. Yapılan testler Google’ın bu butonu Yapay Zeka Modu ile değiştireceğine işaret ediyor.

    Buradaki bilgileri kullanarak özgün, orijinal ve benzersiz bir iç Tam Boyutta Gör
    Google, arama motorunun ikonik unsurlarından biri olan “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunu tarihe karıştıracak bir değişikliğe hazırlanıyor olabilir. Son günlerde bazı kullanıcılar, Google Arama'nın yapay zeka destekli yeni özelliği olan "AI Mode" (Yapay Zeka Modu) ile ilgili dikkat çekici testlerle karşılaşıyor. Bu testler, AI Mode’un yerleşimi ve tasarımı konusunda farklı varyasyonlar denendiğini ortaya koyuyor.

    Arama sayfasının demirbaşının kökleri sallanıyor

    X ve Threads platformlarında paylaşılan ekran görüntüleri, Google’ın AI Mode’u arama çubuğunun içine entegre ettiğini ya da 1998’den bu yan var olan klasik “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonunun yerine koyduğunu gösteriyor. Bazı örneklerde AI Mode düğmesi, "görselle arama" butonunun hemen yanında konumlanırken; bazılarında doğrudan arama çubuğunun altında, yerini aldığı klasik butonun olduğu alanda yer alıyor.

    Buradaki bilgileri kullanarak özgün, orijinal ve benzersiz bir iç Tam Boyutta Gör
    Düğmenin görsel tasarımı da testten teste değişiklik gösteriyor. Kullanıcılardan bazıları, fare imleci düğmenin üzerine geldiğinde dönen gökkuşağı renkli bir çerçeveyle karşılaştığını belirtirken, bazı varyantlarda bu renkli animasyon varsayılan tasarım olarak sunuluyor. Google’ın buradaki amacının AI Mode’u dikkat çekici hale getirmek olduğu anlaşılıyor.

    Şimdilik bu testler ABD’deki sınırlı sayıda kullanıcıyı kapsıyor. Ayrıca Google sözcüsü Ashley Thompson, AI Mode’un şu anda yalnızca şirketin deneysel ortamı olan Google Labs kullanıcıları tarafından test edildiğini ifade etti. Ek olarak “Kendimi Şanslı Hissediyorum” seçeneğinin resmi olarak AI Mode ile değiştirileceği garanti değil, ancak bu yönde testler yapıldığı aşikâr.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okey nasıl oynanır evli kadın ölünce nereye gömülür en iyi bayan istek arttırıcı yorumlar in which kullanımı akü kaç saatte şarj olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum