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    Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor

    Atom, Pentium ve Celeron işlemcileri kapsayan 10nm sürecindeki Jasper Lake serisi Tremont mimarisini temel alıyor ve Gen 11 grafik birimi ile tatmin edici performans sunuyor.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor
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    Yonga devi Intel, Core işlemci ailesiyle belirli bir seviyenin üzerinde kalan segmentleri hedeflerken Atom, Pentium ve Celeron işlemcilerle de alt seviyede kalan sistemler veya entegre sistemler gibi kurumsal yapıları hedefliyor. Bu alt seviye sistemler yeni mimariye geçiş yapacak.

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    Intel Jasper Lake neler sunuyor?

    Intel Jasper Lake serisi masa üstü tarafında 10nm sürecindeki Lakefield veya Rocket Lake gibi güncellemelere denk geliyor. 10nm sürecine sahip olan seri; alt seviyedeki Atom, Pentium ve Celeron işlemcileri kapsıyor olacak.

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    Jasper Lake bu cephede Gemini mimarisinin devamı şeklinde ve Tremont mimarisini temel alıyor. 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek Jasper Lake işlemcilcer 3GHz turbo hızlara kadar ulaşabilecek. Testlerde 32GB DDR4 SODIMM bellekler kullanılmış.

    Gen 11 grafik birimi ile düşük seviyede de tatmin edici bir grafik gücü sunulması hedefleniyor. Böylece hem harici ekrana aktarım hem de düşük seviye oyunlarda gelişme sağlanacak. Jasper Lake önümüzdeli aylarda piyasaya sürülecek.



    https://www.techpowerup.com/267275/intel-jasper-lake-cpu-appears-with-gen11-graphics Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    karakaya_o (Onur KARAKAYA) 1 sa.
    Lütfen standardı daha fazla düşürme atom pentium celeron alayindan nefret ediyorum tamamen para israfı.



    Bu arada iyi bayramlar
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    fhrstw 1 sa.
    Atom pentium celeron ve athlon alayını yasaklayacaksın.
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    ddnet (mehmet ziyadeoğlu) 1 sa.
    Pentiumlar yetişemedi tabi Athlon'uma Mimari değiştirip 4 çekirdekli işlemcilere geçecekler, hayırlısı olsun AMD'de şöyle 4 çekirdekli Athlon çıkarsın bekliyoruz.

    Tabi şakası 1 yana rekabet kızışıyor, teknoloji gelişiyor. Hepimizin yararına.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa.
    Turboyla 1.1 GHz 4 çekirdek mi, Windows 10 mu? İnşallah görselde olan gibi bir şey yerine 3.0 GHz olan yaparlar. Yoksa Windows 10'un işlemciyi sürekli %100 olarak kullanıyor olarak görürüz.
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    BeAr 2 sa.
    ne göl sevdasıymış bu arkadaş.
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 2 sa. BeAr
    amd gölde boğdu bunları.
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