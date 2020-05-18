Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor

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Yonga devi Intel, Core işlemci ailesiyle belirli bir seviyenin üzerinde kalan segmentleri hedeflerken Atom, Pentium ve Celeron işlemcilerle de alt seviyede kalan sistemler veya entegre sistemler gibi kurumsal yapıları hedefliyor. Bu alt seviye sistemler yeni mimariye geçiş yapacak.

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Intel Jasper Lake neler sunuyor?

Intel Jasper Lake serisi masa üstü tarafında 10nm sürecindeki Lakefield veya Rocket Lake gibi güncellemelere denk geliyor. 10nm sürecine sahip olan seri; alt seviyedeki Atom, Pentium ve Celeron işlemcileri kapsıyor olacak.

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Jasper Lake bu cephede Gemini mimarisinin devamı şeklinde ve Tremont mimarisini temel alıyor. 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek Jasper Lake işlemcilcer 3GHz turbo hızlara kadar ulaşabilecek. Testlerde 32GB DDR4 SODIMM bellekler kullanılmış.

Gen 11 grafik birimi ile düşük seviyede de tatmin edici bir grafik gücü sunulması hedefleniyor. Böylece hem harici ekrana aktarım hem de düşük seviye oyunlarda gelişme sağlanacak. Jasper Lake önümüzdeli aylarda piyasaya sürülecek.

https://www.techpowerup.com/267275/intel-jasper-lake-cpu-appears-with-gen11-graphics

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