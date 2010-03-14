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Google ve Apple arasındaki rekabetin asıl nedeni Jobs ve Schmidt mi ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Google ve Apple arasındaki rekabetin asıl nedeni Jobs ve Schmidt mi ?
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Bilişim dünyasının iki önemli ismi Google ve Apple arasındaki rekabetin ana nedeni kişisel mi ? New York Times'da bugün yayınlanan bir makaleye göre bu sorunun cevabı; Evet !

New York Times'da yer alan makaleye göre, birbirlerine yakınlıklarıyla bilinen bu iki firmanın son dönemde ortaya çıkan rekabetinin asıl nedeni Steve Jobs ve Eric Schmidt. Gazetenin, Silikon Vadisinin yatırımcılarından ve iki firmada da çalışma fırsatı yakalayanlardan elde ettiği bilgiye göre iki tepe yöneticisinin arasındaki rekabet kin ve hırsın güçlü bir göstergesi. Google'ın tepe yöneticiliğinin yanında uzun yıllar Apple'ın yönetim kurulunda çalışan Schmidt, Ağustos ayında Apple'daki görevinden istifa etmişti. Uzun süre Apple'ın yönetim kurulunda birlikte çalışma fırsatı yakalayan bu ikilinin arasındaki rekabetin nedeni kesin olarak bilinmiyor.

İki firma arasındaki gerilim özellikle son dönemde iyice gün yüzüne çıktı. Apple, Android'in patentlerini ihlal etmesi durumunda dava sinyallerini vermiş; ancak Google, Nexus One ile Şubat ayında Multi-Touch desteği sunmaya başlamıştı. Apple'da bu ayın başında HTC'e patent ihlal davası açmıştı. Fakat birçok kişi HTC'e açılan davanın asıl hedefinin Google- Android olduğunu düşünüyor.

Reklam sektöründe de karşı karşıya gelen bu iki firma, AdMob'u satın almak için birbiriyle yarışmış ve yarışı Apple'dan %25 daha fazla ödeme yapmayı tercih eden Google kazanmıştı. Apple'da bir süre sonra AdMob'un rakiplerinden Quattro Wireless'ı çok daha düşük bir fiyata satın almıştı. Rekabetin diğer bir sonucu olarak Apple'ın iPhone'daki Safari'nin varsayılan arama motorunun Google yerine Bing olması için Microsoft'la konuştuğu ve yakında arama motoru alanında Google'a verdiği desteği sonlandıracağı konuşuluyor.


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DSGNRY 9 yıl
Özet olarak çok para adamı bozuyor dostlukları bitiriyor :p
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umtyilmz 9 yıl
rekabet iyi de Google ın Nexus One ile donanım işine girmesi (başkasına ürettirse de) çok gereksiz bence. ya da chrome os ile işletim sistemi pazarında yer almaya çalışması. İnternet devi olarak kalmalı bence, başka işlere kafa yormamalı :)
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