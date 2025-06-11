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    OpenAI'dan Microsoft'u kızdıracak hamle: Google Cloud ile stratejik anlaşma!

    Yapay zekanın öncü ismi OpenAI, Microsoft ile yıllarca süren ortaklığında giderek daha fazla rota değişikliği yapıyor. Aktarılanlara göre firma, Google Cloud ile stratejik bir anlaşma imzaladı.

    OpenAI'dan sürpriz hamle: Google Cloud ile stratejik anlaşma! Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında kıyasıya rekabet eden OpenAI ve Google, şaşırtıcı bir iş birliğine imza attı. Reuters’ın haberine göre, OpenAI, Mayıs ayında sonuçlanan görüşmelerin ardından Google Cloud altyapısını kullanmak üzere anlaşma sağladı. Bu gelişme, OpenAI’ın bugüne kadar yalnızca Microsoft Azure üzerinden yürüttüğü altyapı stratejisinde önemli bir dönüşüm anlamına geliyor.

    Hem rakip hem ortak

    OpenAI ve Google, yapay zeka teknolojilerinde birbirlerinin en büyük rakipleri olarak biliniyor. OpenAI’ın ChatGPT'si, Google’ın yıllardır hakimiyet kurduğu arama motoru pazarını tehdit ederken; Google'ın DeepMind birimi de gelişmiş yapay zeka modelleriyle doğrudan OpenAI ile rekabet ediyor.

    Habere göre OpenAI, bu anlaşma ile Google Cloud’un gelişmiş işlem altyapısından faydalanacak. Özellikle şirketin hızla büyüyen yıllık gelirinin 10 milyar doları bulduğu günümüzde, bu tür yüksek kapasiteli altyapı yatırımları kritik önem taşıyor. Google Cloud’un sağladığı ek kaynaklar sayesinde, OpenAI hem mevcut modellerini daha verimli çalıştırabilecek hem de yeni nesil yapay zeka sistemlerinin eğitimini hızlandırabilecek.

    Microsoft ile ilişkiler gözden geçiriliyor

    OpenAI’ın Microsoft ile olan özel anlaşması, 2019’dan bu yana devam eden derin bir iş ortaklığına dayanıyor. Şirket, son yıllarda Microsoft’tan milyarlarca dolarlık yatırım almış ve yalnızca Azure üzerinden hizmet veriyordu. Ancak OpenAI, geçtiğimiz Ekim ayında yeni veri merkezi çözümleri arayışına girmiş, bunun nedenini Microsoft’un yeterli hızda sunucu sağlayamaması olarak açıklamıştı.

    Yeni Google anlaşması, Microsoft ile olan özel erişim kısıtlamalarının gevşetildiğini gösteriyor. Hatta Reuters’a konuşan kaynaklara göre, taraflar Microsoft’un OpenAI'daki hissedar konumunu yeniden şekillendirecek yeni bir anlaşma üzerinde de görüşmeler yürütüyor.

    Öte yandan Google, OpenAI’ı müşteri olarak kazanarak bulut pazarındaki konumunu güçlendiriyor ancak bu hamle, kendi rakibini desteklemek ve donanım kaynaklarını paylaşmak gibi riskleri de içeriyor. Öte yandan OpenAI, artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak için Google dışında SoftBank, Oracle ve CoreWeave gibi şirketlerle büyük altyapı anlaşmaları yapıyor ve kendi çipini geliştirerek dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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