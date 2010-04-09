Canonical üç ay önce yaptığı bir açıklamasında, 10.04 sürümüyle birlikte Ubuntu'da standart arama motorunun Yahoo! Search olacağını açıklamış, bunun arkasındaki neden olarakta Ubuntu Takımı'na daha iyi kaynak sağlanacak olmasını göstermişti. Ancak yapılan yeni açıklamayla birlikte Google, yeniden Ubuntu'ya dönüyor ve 10.04 sürümünde bir kez daha Firefox'un standart arama motoru olarak kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Neyin değiştiği noktasında henüz net bir bilgi olmasa bile ödenekler ve kaynak aktarımı noktasında yeni anlaşmalar olabileceği düşünülebilir.

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