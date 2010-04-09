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Google yeniden Ubuntu'ya dönüyor

9 yıl
16,1b
1
15
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Canonical üç ay önce yaptığı bir açıklamasında, 10.04 sürümüyle birlikte Ubuntu'da standart arama motorunun Yahoo! Search olacağını açıklamış, bunun arkasındaki neden olarakta Ubuntu Takımı'na daha iyi kaynak sağlanacak olmasını göstermişti. Ancak yapılan yeni açıklamayla birlikte Google, yeniden Ubuntu'ya dönüyor ve 10.04 sürümünde bir kez daha Firefox'un standart arama motoru olarak kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Neyin değiştiği noktasında henüz net bir bilgi olmasa bile ödenekler ve kaynak aktarımı noktasında yeni anlaşmalar olabileceği düşünülebilir. 

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mobylette 9 yıl
DH Misafiri
09.04.2010 Saat: 09:59
Bu durumda ubuntu'mu google'a dönüyor, google'mı ubuntuya?
LNDH
09.04.2010 Saat: 11:31
yahoo da pardusa mı dönüyor o zaman?

RaptorFX
09.04.2010 Saat: 11:38
dünya dönüyor sen ne dersen de....
demibold
09.04.2010 Saat: 12:01
Başım döndü
bu dört mesajı haftanın "bir konuya atılan en güzel ilk 4 mesaj" ı seçiyorum :)
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iRoNMaSTeR 9 yıl
Temel mesele on tanimli arama motorunun projeye kaynak aktarimidir. Google acik kaynak dunyasiyla bukadar ic ice iken Yahooya karsi konumunu koruyamamasi prestij kaybi olur.

Ek olarak yahoonun arama motoru Google ' a nazaran cok geride ve kullanissiz
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DH Misafiri 9 yıl
Linux kullanıcısı zaten her şeyi özelleştirdiğinden kendisine varsayılan olarak sunulan arama motorunu kullanacağını varsaymak biraz öngörüsüzlük oluyor. Ama Google Ubuntu'nun potansiyeli konusunda yeniden bir gözden geçirme yaptıysa bilemem...
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koxp94 9 yıl
çok da önemli bişey değil yani değiştirmesi kolay...
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marvinous 9 yıl
@ Batuist

Yanlış okumuşsun heralde, bi mantık hatası yok burada. Google Ubuntu'daki Firefox'un varsayılan arama motoru oluyor.


Ancak yapılan yeni açıklamayla birlikte Google, yeniden Ubuntu'ya dönüyor ve 10.04 sürümünde bir kez daha Firefox'un standart arama motoru olarak kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor.
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--------------------- 9 yıl
Google chrome u çıkartıp firefoxa bir yanlış yaptı. Ben olsam yahoo derdim :D
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Batuist 9 yıl

paradoxical_boy

@ Batuist

Yanlış okumuşsun heralde, bi mantık hatası yok burada. Google Ubuntu'daki Firefox'un varsayılan arama motoru oluyor.


Ancak yapılan yeni açıklamayla birlikte Google, yeniden Ubuntu'ya dönüyor ve 10.04 sürümünde bir kez daha Firefox'un standart arama motoru olarak kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor.


evet haklısın.. bir kez daha baktım sorun yok gibi.. hızlı hızlı haberleri okuyunca böyle bir mana oluşmuş olabilir kafamda.. Neyse canım bu da bir izlenim..
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Batuist 9 yıl
Haberde firefox arama moturu olarak anlaşılıyor.. Dikkatli okuyun.. Firefox diye bir arama motoru mu var??? hemde standart olacakmış habere göre...!!!
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DH Misafiri 9 yıl
Kimin kime döndüğü belli değil. Ortalık toz duman
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Public_Enemy 9 yıl
on tanimli olarka hangisinin geldigi niye bu kadar muhim ki, iki tik ile degisebiliyor nasil olsa.
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demibold 9 yıl
Başım döndü
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RaptorFX 9 yıl
dünya dönüyor sen ne dersen de....
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