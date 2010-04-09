İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Canonical üç ay önce yaptığı bir açıklamasında, 10.04 sürümüyle birlikte Ubuntu'da standart arama motorunun Yahoo! Search olacağını açıklamış, bunun arkasındaki neden olarakta Ubuntu Takımı'na daha iyi kaynak sağlanacak olmasını göstermişti. Ancak yapılan yeni açıklamayla birlikte Google, yeniden Ubuntu'ya dönüyor ve 10.04 sürümünde bir kez daha Firefox'un standart arama motoru olarak kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Neyin değiştiği noktasında henüz net bir bilgi olmasa bile ödenekler ve kaynak aktarımı noktasında yeni anlaşmalar olabileceği düşünülebilir.
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09.04.2010 Saat: 09:59
Bu durumda ubuntu'mu google'a dönüyor, google'mı ubuntuya?
LNDH
09.04.2010 Saat: 11:31
yahoo da pardusa mı dönüyor o zaman?
RaptorFX
09.04.2010 Saat: 11:38
dünya dönüyor sen ne dersen de....
demibold
09.04.2010 Saat: 12:01
Başım döndü
bu dört mesajı haftanın "bir konuya atılan en güzel ilk 4 mesaj" ı seçiyorum :)
Ek olarak yahoonun arama motoru Google ' a nazaran cok geride ve kullanissiz
Yanlış okumuşsun heralde, bi mantık hatası yok burada. Google Ubuntu'daki Firefox'un varsayılan arama motoru oluyor.
evet haklısın.. bir kez daha baktım sorun yok gibi.. hızlı hızlı haberleri okuyunca böyle bir mana oluşmuş olabilir kafamda.. Neyse canım bu da bir izlenim..