ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI, Google'a rakip arama motoru geliştiriyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, sadece bir yılda tüm teknoloji sektörünü derinden sarstı ve devasa bir üretken yapay zeka yarışı başlattı. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ın şimdi de Google ve Bing gibi köklü arama motorlarına meydan okuyabilecek yeni bir arama motoru üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Google'a rakip yapay zekalı arama motoru geliyor

The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre OpenAI, muhtemelen Microsoft'un Bing arama altyapısını temel olarak kullanacak yeni bir “web arama ürünü” üzerinde çalışıyor. OpenAI bu planları resmi olarak onaylamamış olsa da, ChatGPT'nin bilgi ve web tarama yeteneklerini genişletme çabaları, şirketin aramaya daha bağlamsal, diyaloğa dayalı bir yaklaşıma doğru ilerlediğine işaret ediyor.

Bununla birlikte geliştirildiği iddia edilen web arama ürününün ChatGPT'den ayrı bir hizmet olup olmayacağı belli değil. Ek olarak Bing’den yararlanma ihtimali de Microsoft'un son yıllarda OpenAI’a yaptığı büyük yatırımlarla uyumlu. Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerini Bing web araması ve Copilot gibi ürünlere çoktan dahil etti. İki şirketin güçlü yönlerinden yararlanan OpenAI'ın arama ürünü, yalnızca anahtar kelimelere ve bağlantılara odaklanan geleneksel arama motorlarından ziyade bilgi tabanlı bir yaklaşım benimseyebilir.

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Eğer OpenAI gerçekten de ChatGPT’den bağımsız bir arama ürünü ortaya koyarsa bu, Google’a karşı kadarki en doğrudan meydan okuması olacak. Öte yandan OpenAI’ın ürününün Google’dan üstün olup olmayacağı da önemli. Microsoft, Bing ve yapay zekayı birleştirmiş olsa da Google’dan önemli bir pay kapamadı. Üstelik Google, son yıllarda kalitesiz arama sonuçları ile eleştiriliyor.

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