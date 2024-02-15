ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI, Google'a rakip arama motoru geliştiriyor

Google'a rakip yapay zekalı arama motoru geliyor
The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre OpenAI, muhtemelen Microsoft'un Bing arama altyapısını temel olarak kullanacak yeni bir “web arama ürünü” üzerinde çalışıyor. OpenAI bu planları resmi olarak onaylamamış olsa da, ChatGPT'nin bilgi ve web tarama yeteneklerini genişletme çabaları, şirketin aramaya daha bağlamsal, diyaloğa dayalı bir yaklaşıma doğru ilerlediğine işaret ediyor.
Bununla birlikte geliştirildiği iddia edilen web arama ürününün ChatGPT'den ayrı bir hizmet olup olmayacağı belli değil. Ek olarak Bing’den yararlanma ihtimali de Microsoft'un son yıllarda OpenAI’a yaptığı büyük yatırımlarla uyumlu. Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerini Bing web araması ve Copilot gibi ürünlere çoktan dahil etti. İki şirketin güçlü yönlerinden yararlanan OpenAI'ın arama ürünü, yalnızca anahtar kelimelere ve bağlantılara odaklanan geleneksel arama motorlarından ziyade bilgi tabanlı bir yaklaşım benimseyebilir.
Eğer OpenAI gerçekten de ChatGPT’den bağımsız bir arama ürünü ortaya koyarsa bu, Google’a karşı kadarki en doğrudan meydan okuması olacak. Öte yandan OpenAI’ın ürününün Google’dan üstün olup olmayacağı da önemli. Microsoft, Bing ve yapay zekayı birleştirmiş olsa da Google’dan önemli bir pay kapamadı. Üstelik Google, son yıllarda kalitesiz arama sonuçları ile eleştiriliyor.Kaynakça https://www.androidauthority.com/openai-search-engine-rival-google-3414999/ https://www.theinformation.com/articles/openai-develops-web-search-product-in-challenge-to-google Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.