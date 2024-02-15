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    ChatGPT’nin arkasındaki OpenAI, Google'a rakip arama motoru geliştiriyor

    Sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi olan OpenAI’ın yapay zekalı bir arama motoru üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İddiaya göre bu arama motoru Google’a rakip olacak.
    OpenAI, Google'a rakip arama motoru geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, sadece bir yılda tüm teknoloji sektörünü derinden sarstı ve devasa bir üretken yapay zeka yarışı başlattı. ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ın şimdi de Google ve Bing gibi köklü arama motorlarına meydan okuyabilecek yeni bir arama motoru üzerinde çalıştığı söyleniyor.

    Google'a rakip yapay zekalı arama motoru geliyor

    The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre OpenAI, muhtemelen Microsoft'un Bing arama altyapısını temel olarak kullanacak yeni bir “web arama ürünü” üzerinde çalışıyor. OpenAI bu planları resmi olarak onaylamamış olsa da, ChatGPT'nin bilgi ve web tarama yeteneklerini genişletme çabaları, şirketin aramaya daha bağlamsal, diyaloğa dayalı bir yaklaşıma doğru ilerlediğine işaret ediyor.

    Bununla birlikte geliştirildiği iddia edilen web arama ürününün ChatGPT'den ayrı bir hizmet olup olmayacağı belli değil. Ek olarak Bing’den yararlanma ihtimali de Microsoft'un son yıllarda OpenAI’a yaptığı büyük yatırımlarla uyumlu. Bilindiği üzere Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerini Bing web araması ve Copilot gibi ürünlere çoktan dahil etti. İki şirketin güçlü yönlerinden yararlanan OpenAI'ın arama ürünü, yalnızca anahtar kelimelere ve bağlantılara odaklanan geleneksel arama motorlarından ziyade bilgi tabanlı bir yaklaşım benimseyebilir.

    Eğer OpenAI gerçekten de ChatGPT’den bağımsız bir arama ürünü ortaya koyarsa bu, Google’a karşı kadarki en doğrudan meydan okuması olacak. Öte yandan OpenAI’ın ürününün Google’dan üstün olup olmayacağı da önemli. Microsoft, Bing ve yapay zekayı birleştirmiş olsa da Google’dan önemli bir pay kapamadı. Üstelik Google, son yıllarda kalitesiz arama sonuçları ile eleştiriliyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/openai-search-engine-rival-google-3414999/ https://www.theinformation.com/articles/openai-develops-web-search-product-in-challenge-to-google
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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