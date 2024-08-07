Apple, Google’dan her yıl aldığı 20 milyar doları kaybedebilir

ABD hükümetinin 2020 yılında açtığı son derece önemli rekabet davasında Google'ın arama ve metin reklamcılığı pazarlarında tekel olduğuna karar verildi. Firma için henüz cezai bir yaptırım uygulanmadı ancak bu sonucun ardından uzun soluklu bir yasal mücadelenin başlaması bekleniyor. Öte yandan Apple'ın Google ile yaptığı son derece kârlı anlaşma, tekel davasının ardından risk altında olabilir.
Apple, büyük bir nakit akışını kaybedebilir
Google’ın devinin "yasa dışı tekel" olduğuna karar verilmesi şirketi büyük çaplı rekabet davalarının beklediğine işaret ediyor. Her ne kadar firma bu kararı temyize götüreceğini söylese de aylar hatta yıllar süren yasal mücadelelere tanıklık edeceği. Analistler ise Google'ın antitröst davalarından kaçınması için arama motorunu Apple cihazlarında varsayılan hale getiren anlaşmayı feshetmek zorunda kalabileceğini söylüyor.
Google, iPhone ve iPad gibi Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olabilmek için Apple’a her yıl 20 milyar dolar veya Safari üzerinden elde edilen reklam gelirin yaklaşık yüzde 36’sını ödüyor. Analistlere göre iki şirket arasındaki bu anlaşma bozulursa Apple, kârında yüzde 4 ila yüzde 6 arasında düşüş görebilir. Aktarılanlara göre Apple ve Google arasındaki bu anlaşma Eylül 2026 yılına kadar geçerli ve Apple’ın tek taraflı olarak anlaşmayı 2 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.
Bu ortaklığın geleceği şimdilik belirsiz ancak Google'ın artık varsayılan arama yerleşimi için ödeme yapmaması gerektiğine ya da Apple’ın proaktif olarak varsayılan arama motorunu seçmek için kullanıcılarını yönlendirmesi gerektiğine hükmedebilir. Yine de, eğer ortaklık iptal edilirse Apple'ın müşterilerine Microsoft Bing gibi alternatifler sunmak ya da OpenAI tarafından desteklenen yeni bir arama ürünü sunmak gibi çeşitli seçenekleri olacak. Hatırlanacağı üzere OpenAI, SearchGPT adında kendi arama motoru üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.