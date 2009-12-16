Google'ın gizemli sayacı geri sayıma devam ediyor

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Dünyanın en büyük çevrimiçi arama motoru Google'daki gizemli sayaç ne anlama geliyor? Arama yapmak için Google.com'a girenler ve "I'm feeling lucky" (Kendimi Şanslı Hissediyorum) butonuna tıklayanlar, sayfanın alt kısmına yeni bir geri sayım aracının yerleştirildiğine tanık oluyorlar Peki ama ana sayfasında minimalist bir yaklaşım izleyen ve en sade şekliyle sunmayı arzulayan hatta, kısa bir süre ana sayfasındaki araçlar kısmını da fare hareketine duyarlı bir hale getirerek giriş ekranında sadece logosuna ve arama kutusuna yer vererek yıl sonra ilk defa değişikliğe giden Google, geri sayım aracı ile insanları neye hazırlamaya çalışıyor ?

Google'ın yeni sayacı ile ilgili olarak iki ihtimal üzerinde duruluyor ki bunlar;

- Yılbaşı kutlaması,

- Google Phone olarak anılan ve Nexus One olarak isimlendirilen Google markalı yeni telefonun lansman etkinliği.