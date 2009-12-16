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Google'ın gizemli sayacı geri sayıma devam ediyor

9 yıl
54,2b
1
53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın gizemli sayacı geri sayıma devam ediyor
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Dünyanın en büyük çevrimiçi arama motoru Google'daki gizemli sayaç ne anlama geliyor? Arama yapmak için Google.com'a girenler ve "I'm feeling lucky" (Kendimi Şanslı Hissediyorum) butonuna tıklayanlar, sayfanın alt kısmına yeni bir geri sayım aracının yerleştirildiğine tanık oluyorlar Peki ama ana sayfasında minimalist bir yaklaşım izleyen ve en sade şekliyle sunmayı arzulayan hatta, kısa bir süre ana sayfasındaki araçlar kısmını da fare hareketine duyarlı bir hale getirerek giriş ekranında sadece logosuna ve arama kutusuna yer vererek yıl sonra ilk defa değişikliğe giden Google, geri sayım aracı ile insanları neye hazırlamaya çalışıyor ?

Google'ın yeni sayacı ile ilgili olarak iki ihtimal üzerinde duruluyor ki bunlar;

- Yılbaşı kutlaması,
- Google Phone olarak anılan ve Nexus One olarak isimlendirilen Google markalı yeni telefonun lansman etkinliği.


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DH Misafiri 4 yıl
hadı hade git
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OnuR 9 yıl



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kherehabath 9 yıl
vayy güzel olmuş
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ÇırakGrafiker 9 yıl
Ve Sayacın yerini havai fişekler aldı arkadaşlar :) google.com/... dan I'm Feeling Lucky derseniz görürsünüz :)
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j0ffline 9 yıl
Bizim mesajları silmişler haah ha
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rds 9 yıl

WarriorAngel

Bizim mesajları silmişler haah ha



Aynı türdeki mesajlarda silinmeye devam edecek, bilginize.
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OrijinalAdam 9 yıl
bence de yılbaşı o fark yerel saatten fln kaynaklanıyordur belki?
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Towarscke 9 yıl
yilbasi gunu google'in sayfasi dinamik olacak diye biliyorum... belkide alengirli bir kutlama ile yilbasinda yeni sayfaya gecis yaparlar... daha gorsel olacagini zannediyorum...
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kingo_disco 9 yıl
İyide saniye 99 dan geriye sarıyor.60 dan değil
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respire91 9 yıl
sayaç saniye olarak sayıyor
suan 1333190 larda saniyeyi güne çevirirseniz 15,4300 küsür güne denk geliyor yani tam olarak yılbaşına odaklı
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infinity000 9 yıl
Ben baktığımdaki hesaplamam :
22230,76667 dakika
370,5127778 saat
15,43803241 gün
Yeni yıl sanırım.
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alito 9 yıl
60 saniye kuralı yok ki 100 saniyeden geriye doğru sayıyor nasıl hesapladınız anlamadım yanlışsam düzeltin.
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DH Misafiri 9 yıl
Yeni yıl için geri sayım yapılıyor gibi.
Aşağıdaki adres ile karşılaştırınca zaten birebir aynı kalan süre.
timeanddate.com/...
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FasTBoY 9 yıl
Bence Google Wave'i herkese açacaklar...
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Ottoman_PoweR 9 yıl
Ben de gördüm.
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