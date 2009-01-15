GPGPU destekli yeni yazılımla WiFi güvenliği daha hızlı sınanıyor

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Hem Nvidia hem de ATi'nin son dönemde ağırlık verdiği konulardan biri de GPGPU teknolojisi. Modern GPU'ların yüksek işlem kapasitesini farklı uygulamalarda değerlendirmek isteyen iki üreticiden Nvidia CUDA mimarisi, ATi ise Stream Computing teknolojisiyle Genel Amaçlı GPU çalışmalarına devam ediyorlar. Firmaların GPGPU teknolojileri üzerine hazırlanan yazılımlara bir yenisini de ElcomSoft firması ekledi.

ElcomSoft tarafından kullanıma sunulan Wireless Security Auditor 1.0 isimli yeni uygulama GPGPU teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor. ATi ve Nvidia'nın güncel GPU'larınıa destek veren yazılım, grafik işlemci teknolojisinin sağladığı yüksek işlem kapasitesini WiFi ağ güvenliği için kullandırabiliyor. GPU'ların paralel işlem yeteneğinden faydalanan yazılım, WPA/WPA2 PSK şifrelerinin kurtarılmasını sağlayabiliyor.

Sistem yöneticilerine WiFi ağların şifre güvenliğini sınayabilme imkanı tanıyan uygulama standart ekran kartlarının yanında Nvidia'nın Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik çözümlerine de destek veriyor. GPGPU desteği sayesinde ağ şifrelerinin çözümlenmesini merkezi işlem birimlerine (CPU) kıyasla çok daha hızlı yapabilen yazılım, Windows XP, Vista, Windows Server 2003 ve Server 2008 işletim sistelerinde çalışabiliyor.

Elcomsoft'un Wireless Security Auditor 1.0 uygulaması 1199$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.