Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GPGPU destekli yeni yazılımla WiFi güvenliği daha hızlı sınanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,6b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GPGPU destekli yeni yazılımla WiFi güvenliği daha hızlı sınanıyor
Tam Boyutta Gör

Hem Nvidia hem de ATi'nin son dönemde ağırlık verdiği konulardan biri de GPGPU teknolojisi. Modern GPU'ların yüksek işlem kapasitesini farklı uygulamalarda değerlendirmek isteyen iki üreticiden Nvidia CUDA mimarisi, ATi ise Stream Computing teknolojisiyle Genel Amaçlı GPU çalışmalarına devam ediyorlar. Firmaların GPGPU teknolojileri üzerine hazırlanan yazılımlara bir yenisini de ElcomSoft firması ekledi.

ElcomSoft tarafından kullanıma sunulan Wireless Security Auditor 1.0 isimli yeni uygulama GPGPU teknolojisinin avantajlarından yararlanıyor. ATi ve Nvidia'nın güncel GPU'larınıa destek veren yazılım, grafik işlemci teknolojisinin sağladığı yüksek işlem kapasitesini WiFi ağ güvenliği için kullandırabiliyor. GPU'ların paralel işlem yeteneğinden faydalanan yazılım, WPA/WPA2 PSK şifrelerinin kurtarılmasını sağlayabiliyor.

Sistem yöneticilerine WiFi ağların şifre güvenliğini sınayabilme imkanı tanıyan uygulama standart ekran kartlarının yanında Nvidia'nın Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik çözümlerine de destek veriyor. GPGPU desteği sayesinde ağ şifrelerinin çözümlenmesini merkezi işlem birimlerine (CPU) kıyasla çok daha hızlı yapabilen yazılım, Windows XP, Vista, Windows Server 2003 ve Server 2008 işletim sistelerinde çalışabiliyor.

Elcomsoft'un Wireless Security Auditor 1.0 uygulaması 1199$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dehcik* 10 yıl
okudğuma göre program kullanıcının grafik kartıyla çalışıyor.Sizin grafik kartınız ne kadar iyi ise program o kadar hızlı şifreleri deniyor.Eğer grafik kartınız son model ise program saniyede 250 milyon şifreyi deniyor.Yani nerdeyse bütün sözlükte sözcükleri süzüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkngndcll 10 yıl
Modemin hızıyla ilgisi yok tahminimce, çünki siz o anda havada gezinen bir paketi yakalayıp indiriyorsunuz bilgisayarınıza, programda o pakete brute force methodu uygulayıp şifreyi çözüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spellll 10 yıl
gerçi fiyatıda 1200 $ gibi bişey galiba arkadaşlar benmi yanlış okudum acabaa :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 10 yıl
sanırım DX 11 den son hemen herşeyde kullanmaya başlıyıcaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spellll 10 yıl
deneme fırsatı bulan arkadaş oldum acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yy2 10 yıl
.dump .cap gibi şeyler istiyor yada hash mı öyle şeyler istiyor program nasıl çalışcak bilen varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eDDiè 10 yıl
Yazilimi test eden var mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yy2 10 yıl
peki bunu nasıl kullancaz çözemedim ben hala.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cat_power 10 yıl
Stream Computer destekleyen yazılımlar arttıkça ATI'nin teknoloji üstünlüğü de iyice ortaya çıkacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 10 yıl
Bu yazılım güvenliği mi sınıyor yoksa hacking aracı olarakta çalışabiliyor mu ?
Büyük ihtimal çalışıyor oda hiç iyi bişi değil çünkü crossfire'lı ve 4 çekirdekli notebooklar var yani durum iç açıcı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolnQuiet 10 yıl

Orjinalden alıntı: gun

Bu yazılım güvenliği mi sınıyor yoksa hacking aracı olarakta çalışabiliyor mu ?

Büyük ihtimal çalışıyor oda hiç iyi bişi değil çünkü crossfire'lı ve 4 çekirdekli notebooklar var yani durum iç açıcı değil.

Yazılımın amacı hacking zaten ama o ad altında satamayacakları için böyle bir kılıf giydirmişler. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
güzel bir uygulama... eminim işimize çok yaracaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolnQuiet 10 yıl
Adamların sitesinde ilginç bir benchmark gördüm: elcomsoft.com/... bu adreste. Aşağıya da ekliyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Görüldüğü gibi yazılımın benchmark özelliğide var. HD4870'in GTX280'e göre yaklaşık %50 hızlı olmasıda insani şaşırtan 2. husus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
yani herşey yazılımda bitiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama, Yazılım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Need For Speed: Undercover inceleme videosu 10 yıl AOpen XC uBox LE200; Nettop / MiniPC inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim