GPU-Z'nin 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve sistemdeki ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunabilen GPU-Z uygulamasının yeni versiyonu yayımlandı. 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonda çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 ve GDDR5 bellekli Nvidia GeForce GT240 modellerine destek öne çıkarken pek çok konuda geliştirme yapıldığını ve daha önce rapor edilen bazı hatalara çözüm getirildiği bildiriliyor.

GPU-Z 0.3.7'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.