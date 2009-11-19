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GPU-Z'nin 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,7b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GPU-Z'nin 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı
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Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve sistemdeki ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunabilen GPU-Z uygulamasının yeni versiyonu yayımlandı. 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonda çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 ve GDDR5 bellekli Nvidia GeForce GT240 modellerine destek öne çıkarken pek çok konuda geliştirme yapıldığını ve daha önce rapor edilen bazı hatalara çözüm getirildiği bildiriliyor.

GPU-Z 0.3.7'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


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Tolgá 10 yıl
bu versiyon harika olmuş kartın kaç mb memory kullandığını bile gösteriyor
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solid 10 yıl
9.11 de de yok sanırım bu opencl 9.12 de olacak deniliyor yada açmayı başaran varmı?
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cobi 10 yıl
cod 4 te
1600x1200 her ayar en yüksekte
win7 64 bit
max 554 mb bellek kullanımı gördüm
bakalım cod 6 crysis vs vs biraz deneyelim :)
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waltran 10 yıl
ya bende bi kart var 9400gt 185.55 driver lerinde physx açabiliyorum diğerlerinde açılmıyor napcam ?
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canpii 10 yıl
5850 de 0.3.6 da güncel frekansı yazmıyordu default ile aynı yazıyordu.. bunda sorun düzelmiş..
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LINEBACKER 10 yıl
open cl nedir?
Bende nvidia gts 250 var bu open cl desteklemiyormuki? yada yazılım filnmı yüklemek gerekiyor?
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Zero Limit 10 yıl
o boş kutucuklara tıklayınca eski kartlarda opencl ve directcompute aktif olur mu acaba


yalnız mutlaka bunu deneyecek insan olacaktır bas bas hareket olmayınca vazgeçecektir
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Trecc11 10 yıl

blacksmoke

o boş kutucuklara tıklayınca eski kartlarda opencl ve directcompute aktif olur mu acaba


yalnız mutlaka bunu deneyecek insan olacaktır bas bas hareket olmayınca vazgeçecektir



kutucukları boş görünce insan dayanamıyo
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BlackEagle 10 yıl

blacksmoke

o boş kutucuklara tıklayınca eski kartlarda opencl ve directcompute aktif olur mu acaba


yalnız mutlaka bunu deneyecek insan olacaktır bas bas hareket olmayınca vazgeçecektir




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genelkurmay89 10 yıl

blacksmoke

o boş kutucuklara tıklayınca eski kartlarda opencl ve directcompute aktif olur mu acaba


yalnız mutlaka bunu deneyecek insan olacaktır bas bas hareket olmayınca vazgeçecektir



keşke öyle bir şey olsaydı hatta ordaki değerleri de elde girebilsek
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yasar_lives 10 yıl
Sağol...
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HiqhWoltage 10 yıl
Bendeki GPUZ epey eskiymiş yau,göstermiyo böyle phsx cuda falan altta.Yoksa bu şimdiki sürümlemi geldi ?
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.:EMRE:. 10 yıl
GPU bellek kullanımını göstermesi çok güzel olmuş.
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