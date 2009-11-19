GPU-Z'nin 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım severlerin sıklıkla kullandığı uygulamalardan birisi olan ve sistemdeki ekran kartları hakkında kapsamlı bilgi sunabilen GPU-Z uygulamasının yeni versiyonu yayımlandı. 0.3.7 sürüm numaralı yeni versiyonda çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 ve GDDR5 bellekli Nvidia GeForce GT240 modellerine destek öne çıkarken pek çok konuda geliştirme yapıldığını ve daha önce rapor edilen bazı hatalara çözüm getirildiği bildiriliyor.
GPU-Z 0.3.7'yi indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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1600x1200 her ayar en yüksekte
win7 64 bit
max 554 mb bellek kullanımı gördüm
bakalım cod 6 crysis vs vs biraz deneyelim :)
Bende nvidia gts 250 var bu open cl desteklemiyormuki? yada yazılım filnmı yüklemek gerekiyor?
yalnız mutlaka bunu deneyecek insan olacaktır bas bas hareket olmayınca vazgeçecektir
kutucukları boş görünce insan dayanamıyo
keşke öyle bir şey olsaydı hatta ordaki değerleri de elde girebilsek